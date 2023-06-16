第四屆全球微粵曲創作賽掠影（六）：傳承路上 老師領南國小紅豆演繹《戲曲迷》

當日由資深粵劇教師白慶賢、黃彩燕帶領莫少鑫、溫雨澄兩位學生演繹，參與演出的還有來自東莞市道滘鎮文化服務中心、道滘鎮青少年粵劇曲藝培訓中心的小小梨園接班人。

編輯、製作：WAW Creation

這群南國小紅豆的一叮一板、一招一式，將他們的才華與魅力展現得淋漓盡致，讓活動現場和觀看網路直播的觀眾朋友們領略到中國傳統文化的魅力，直呼「心都要被萌化啦！」

創作者周志雄：「弘揚傳統文化，要從娃娃抓起。」

話說近年來，為弘揚中華傳統文化，「粵劇進校園」活動在廣東各地舉辦。這項活動不僅吸引了眾多學生的參加，也使得粵劇曲藝事業得到了蓬勃發展。活動旨在更好地傳承粵劇文化，進一步普及粵劇藝術教育，提升青少年文化素養。《戲曲迷》是全球微粵曲大賽第四屆作品創作賽十大金曲之一，創作者周志雄直言：「弘揚傳統文化，要從娃娃抓起。」而身為「戲曲迷」的他，便是受到了方興未艾的「粵劇進校園」活動啟發從而創作了這首曲。

「粵劇進校園」活動使得廣大莘莘學子被粵劇高超的表演技巧和細膩的情感所感染，對藝術有了更深入的理解和認識，在一定程度上提升了他們的藝術素養和審美能力。不少學生們表示：「我以前不太看戲曲的，但經過這次的表演，我感受到了粵劇的美妙，我想要繼續學習和欣賞！」

Q萌「小紅豆」閃耀放光輝！

「活力少年愛演戲

各個妝容豔麗

藝壇薪火相繼

穩步正軌」

「我五法四功揣摩細

一叮一板要熟記

一招一式姿態妙美

看南國這班小紅豆

閃光輝」

以上曲詞摘自《戲曲迷》。

當日台上一群來自廣東省東莞市的小紅豆，正如曲中唱的那般「活力少年愛演戲」，是貨真價實的「戲曲迷」，其中年齡最大的不過15歲。在舞台上，小演員們身著傳統的戲劇服裝與老師一同登台，盡顯五法四功好本領，扎實的做打基本功將水袖、彩扇、槍劍舞得虎虎生風、有滋有味！在這些可愛的小演員身上，我們看到了傳統文化的魅力，也更加期待這些年輕的梨園接班人在未來的表現。

常言道「名師出高徒」，著名粵劇講師白慶賢與黃彩燕老師把自己對《戲曲迷》曲詞的理解，糅合自身從藝經歷，通過真摯唱腔與舞臺動作，和小演員莫少鑫、溫雨澄進行真情實感的互動，將《戲曲迷》中老師對學生的傾心栽培與孩子們對粵劇曲藝的熱愛與追求，生動地呈現在觀眾面前。

他們是Q萌的小演員，也是狂熱的「戲曲迷」，更是文化的傳承者！

他們都是——戲曲迷！