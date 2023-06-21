moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

個人理財 > 活在灣區

【遊走大灣區】琶醍啤酒文化創意藝術區 俏立珠江 美酒+美食+文化 打造溫情浪漫自由空間

【Presented by：WAW Creation

廣州是公認夜生活豐富的城市，若要問當地夜生活最豐富的區域，就不得不提到位於珠江邊的琶醍啤酒文化創意藝術區。

「琶」「醍」二字各有深意，「琶」意指「琶洲」，這裏是琶洲地段新亮點，又由英文「PARTY」音譯而來；「醍」則有「Pier」碼頭之意。琶醍的誕生與珠江啤酒關係密切，因為這裏曾經是聞名遐邇的珠江啤酒廠所在地。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

泛黃的工廠外牆和大煙囪、斑駁的倉房車間和管道，這些富有時代記號的元素均是珠江啤酒廠的見證。珠江啤酒廠早於1985年建成，率先研製推出全國第一瓶純生啤酒和白啤酒。「北有燕京、南有珠江、東有青島、西有重啤」，這個口號曾在啤酒業如雷貫耳。

直到近幾年，珠江·琶醍啤酒文化創意藝術區改造升級，打造一個集辦公、酒店、零售、餐飲、文創等功能於一體的時尚潮流城市生活新領地。800米的江岸線穿過藝術區內，倚傍珠江啤酒總部，迷人江景與縱橫交錯的綠地花木匯聚成一個溫情浪漫的自由空間，成為珠江邊上璀璨的藝術品，也是都市人娛樂消遣的勝地，更是暢飲新鮮佳釀的好去處。琶醍用「美酒+文化」，將曾經的工業廢墟變為珠江邊璀璨的明珠。

 

啤酒博物館 展示啤酒及嶺南文化

珠江·琶醍啤酒文化創意藝術區，以「珠江—英博國際啤酒博物館」為依託，在磨碟沙隧道頂部及沿江區域用全新的創意建築，打造臻具現代格調的啤酒文化藝術平台及高端餐飲休閒娛樂地帶，將工業年代的貨運碼頭改造成為遊艇、觀光遊船等可以停靠的水上交通碼頭，營造出生態與美態相容的優質城市公共空間。

「珠江—英博國際啤酒博物館」由珠江啤酒與比利時啤酒英博集團共同建立，是華南地區最大的啤酒博物館，亦是中國唯一一個將世界啤酒文化、中國啤酒文化和嶺南文化相融合的啤酒博物館。館內展示珠江啤酒的歷史、工具及釀造的過程，令參觀者感受文化印記。

位於全琶醍中央區域的創意文化廣場，佔地600平方米，這裏匯聚青年潮玩、時尚買手店、網紅打卡裝置等，人流量大，周圍創意文化裝修風格包圍着全廣場，是創意文化場地的好選擇。

位於琶醍二層及D區寫字樓露天平台依傍珠江，分別與珠江新城、廣州塔、獵德大橋遙遙相望，開闊的露台上設有眾多的江景餐廳，可以一邊享用美食一邊欣賞珠江兩岸美景，時不時還有遊船在珠江上游過，愜意又浪漫。

 

「美食驅動」 推動夜經濟

珠江琶醍於2020年成為廣州夜間消費聯盟的發起者，積極推動全市夜間消費各類主題活動，透過「美食驅動」讓琶醍人氣匯集，煥發出獨特的待客魅力，成為廣州夜經濟復蘇的旅遊品牌，成功打造盛大的夜生活狂歡，將浪漫與風情精緻地醞釀成廣州市旅遊的新名片。800米江岸線的迷人江景，當代工業與創意藝術相互輝映，啤酒文化與嶺南文化完美融合，怎能錯過這個夜遊、夜食、夜玩、夜購的好去處。

 

珠江·琶醍啤酒文化創意藝術區

地址：廣州市海珠區新港東路磨碟沙大街118號

交通：廣州市海珠有軌電車1號線琶醍站下車

開放時間：全天

金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金1936.21936.7
港金1796017967
倫敦銀23.09023.130
鈀金1376.01396.0
鉑金959.1967.1
美電7.82857.8290
更新時間:2023-06-21 09:59 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】