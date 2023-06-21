【遊走大灣區】琶醍啤酒文化創意藝術區 俏立珠江 美酒+美食+文化 打造溫情浪漫自由空間

廣州是公認夜生活豐富的城市，若要問當地夜生活最豐富的區域，就不得不提到位於珠江邊的琶醍啤酒文化創意藝術區。

「琶」「醍」二字各有深意，「琶」意指「琶洲」，這裏是琶洲地段新亮點，又由英文「PARTY」音譯而來；「醍」則有「Pier」碼頭之意。琶醍的誕生與珠江啤酒關係密切，因為這裏曾經是聞名遐邇的珠江啤酒廠所在地。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

泛黃的工廠外牆和大煙囪、斑駁的倉房車間和管道，這些富有時代記號的元素均是珠江啤酒廠的見證。珠江啤酒廠早於1985年建成，率先研製推出全國第一瓶純生啤酒和白啤酒。「北有燕京、南有珠江、東有青島、西有重啤」，這個口號曾在啤酒業如雷貫耳。

直到近幾年，珠江·琶醍啤酒文化創意藝術區改造升級，打造一個集辦公、酒店、零售、餐飲、文創等功能於一體的時尚潮流城市生活新領地。800米的江岸線穿過藝術區內，倚傍珠江啤酒總部，迷人江景與縱橫交錯的綠地花木匯聚成一個溫情浪漫的自由空間，成為珠江邊上璀璨的藝術品，也是都市人娛樂消遣的勝地，更是暢飲新鮮佳釀的好去處。琶醍用「美酒+文化」，將曾經的工業廢墟變為珠江邊璀璨的明珠。

啤酒博物館 展示啤酒及嶺南文化

珠江·琶醍啤酒文化創意藝術區，以「珠江—英博國際啤酒博物館」為依託，在磨碟沙隧道頂部及沿江區域用全新的創意建築，打造臻具現代格調的啤酒文化藝術平台及高端餐飲休閒娛樂地帶，將工業年代的貨運碼頭改造成為遊艇、觀光遊船等可以停靠的水上交通碼頭，營造出生態與美態相容的優質城市公共空間。

「珠江—英博國際啤酒博物館」由珠江啤酒與比利時啤酒英博集團共同建立，是華南地區最大的啤酒博物館，亦是中國唯一一個將世界啤酒文化、中國啤酒文化和嶺南文化相融合的啤酒博物館。館內展示珠江啤酒的歷史、工具及釀造的過程，令參觀者感受文化印記。

位於全琶醍中央區域的創意文化廣場，佔地600平方米，這裏匯聚青年潮玩、時尚買手店、網紅打卡裝置等，人流量大，周圍創意文化裝修風格包圍着全廣場，是創意文化場地的好選擇。

位於琶醍二層及D區寫字樓露天平台依傍珠江，分別與珠江新城、廣州塔、獵德大橋遙遙相望，開闊的露台上設有眾多的江景餐廳，可以一邊享用美食一邊欣賞珠江兩岸美景，時不時還有遊船在珠江上游過，愜意又浪漫。

「美食驅動」 推動夜經濟

珠江琶醍於2020年成為廣州夜間消費聯盟的發起者，積極推動全市夜間消費各類主題活動，透過「美食驅動」讓琶醍人氣匯集，煥發出獨特的待客魅力，成為廣州夜經濟復蘇的旅遊品牌，成功打造盛大的夜生活狂歡，將浪漫與風情精緻地醞釀成廣州市旅遊的新名片。800米江岸線的迷人江景，當代工業與創意藝術相互輝映，啤酒文化與嶺南文化完美融合，怎能錯過這個夜遊、夜食、夜玩、夜購的好去處。

珠江·琶醍啤酒文化創意藝術區

地址：廣州市海珠區新港東路磨碟沙大街118號

交通：廣州市海珠有軌電車1號線琶醍站下車

開放時間：全天