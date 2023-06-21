【蘭。心。慧。志】：劉伶好酒 名聞天下非「渣男」

唐代詩仙李白有詩云：古來聖賢皆寂寞，惟有飲者留其名。

這個飲者很有可能就是指魏晉時期竹林七賢之一——劉伶。

劉伶嗜酒不羈，被稱為「醉侯」、「酒仙」，好老莊之學，追求自由逍遙、無為而治。他是中國歷史上唯一一位只靠喝酒就流傳千古的人。內地甚至有一個白酒品牌就以他的名字命名，叫做劉伶醉。

策劃：蘭晶

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好老莊之學

一個人別的事不用幹，就是喝酒喝到極致，竟然能成為一位歷史名人，不得不說太有趣。好老莊之學的劉伶在生活上不拘禮法，以飲酒為常，甚至達到了「病酒」的境地。與同樣是借酒避世卻「半醉半醒」的嵇康、阮籍等人相比更為驚世駭俗。

劉伶愛喝酒到甚麼程度呢？據說他經常乘一輛用鹿拉的車，然後攜一壺酒和一個隨從，這位隨從不幹別的，只是帶著鋤頭跟在劉伶後邊。大家猜猜為甚麼帶著鋤頭呢？因為劉伶跟他說：「死便埋我。」言外之意其實是他知道自己喝酒可能會出意外，所以無論甚麼時候喝酒喝死了，直接挖坑把他埋了就好。

以酒為命

劉伶也曾在喝醉酒時與別人爭執，那人扯住他的衣袖揮拳要打。劉伶緩緩地說：「我瘦得像雞肋不能讓你的拳頭打得舒服。」那人就笑着不打了。從此「雞肋尊拳」便用來表示身體瘦弱，不堪一擊。這在《晉書·劉伶傳》中也有記載。

後來因為劉伶太過好酒，身體每況愈下，他妻子以離婚為條件讓他戒酒。劉伶說自己戒不了酒，要向神靈禱告發誓戒酒，讓妻子去準備祈禱的酒肉。最後劉伶跪在神像前說：「天生我劉伶，酒是我的命。一次喝一斗，五斗消酒病。婦人之言辭，千萬不能聽。」說完拿起酒肉就吃喝起來，頹然醉倒在地……

以現在的眼光來看，劉伶像個大渣男，一天飲酒度日借酒消愁，但在當時的亂世之中，把酒喝得足夠到位，把一件簡單的事做到極致也許就有了從量到質的變化與飛躍。

不知道同樣好酒的詩仙李白要是遇到了酒仙劉伶，兩人會碰撞出怎樣的火花？

蘭晶 Stacey

‧葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

．不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

．冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

．透過雙眼，發掘九城的生活價值。

．透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

．透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。