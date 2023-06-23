市場信息：博智林「黑科技」亮相「住博會」

當日現場有不少行業專家蒞臨博智林展位現場，近距離體驗建築機器人的實操作業，了解博智林機器人發展與應用情況，共同探討建築行業智慧建造新道路。

Presented by：WAW Creation

構建全周期建築機器人新生態

參與是次展覽的建築機器人有主體結構階段的機器人搭檔：布料機器人、地面整平機器人，雙機聯動在高強度混凝土澆築階段實現了降本增效、提升品質、降低勞動強度等技術革新目標。

裝修階段則有膩子塗敷機器人、室內噴塗機器人、地磚鋪貼機器人、外牆噴塗機器人矩陣；地坪施工的地坪研磨機器人、地坪漆塗敷機器人矩陣，從室內到外牆，從地庫到高空，實現裝修全場景覆蓋，成功跑通裝修24小時流水線施工，以大幅降低高空作業風險和建築粉塵導致職業病風險。至於輔助措施類的有測量機器人CM10、智慧劃線機器人、建築清掃機器人、智慧施工升降機、博智林流動製磚車，可在建築施工各環節發力，打造安全、優質、綠色、高效相結合的智能建造新模式。

同時，博智林亦特別打造AI智慧測量體驗空間，一比一複刻施工場景，四款黑科技機器人動態作業，真實還原機器人施工情景，全面展示博智林的「硬核科技力」和工地「搬磚能力」，讓現場觀眾零距離感受科技建造的魅力。

此外，本次展出的五款機器人——測量機器人、地磚鋪貼機器人、室內噴塗機器人、地坪研磨機器人、地坪漆塗敷機器人，其相關技術均在國家科技成果鑒定中獲得國際領先的綜合評價。