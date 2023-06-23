市場信息：博智林「黑科技」亮相「住博會」

【Presented by：WAW Creation】碧桂園旗下的博智林機器人，日前攜同14款建築機器人及BIM數碼化軟件產品亮相第二十屆中國國際住宅產業暨建築工業化產品與設備博覽會（簡稱住博會）。據知這次展示是博智林機器人家族到目前為止最大規模且呈體系化、系列化的集體亮相，不僅展出建築機器人種類多，而且是以體系化矩陣展出，覆蓋建築施工四大周期：主體結構、內外牆裝飾裝修、地庫及輔助施工，展現了其在智慧建造領域的技術先進性。
當日現場有不少行業專家蒞臨博智林展位現場，近距離體驗建築機器人的實操作業，了解博智林機器人發展與應用情況，共同探討建築行業智慧建造新道路。
Presented by：WAW Creation
參與是次展覽的建築機器人有主體結構階段的機器人搭檔：布料機器人、地面整平機器人，雙機聯動在高強度混凝土澆築階段實現了降本增效、提升品質、降低勞動強度等技術革新目標。
裝修階段則有膩子塗敷機器人、室內噴塗機器人、地磚鋪貼機器人、外牆噴塗機器人矩陣；地坪施工的地坪研磨機器人、地坪漆塗敷機器人矩陣，從室內到外牆，從地庫到高空，實現裝修全場景覆蓋，成功跑通裝修24小時流水線施工，以大幅降低高空作業風險和建築粉塵導致職業病風險。至於輔助措施類的有測量機器人CM10、智慧劃線機器人、建築清掃機器人、智慧施工升降機、博智林流動製磚車，可在建築施工各環節發力，打造安全、優質、綠色、高效相結合的智能建造新模式。
同時，博智林亦特別打造AI智慧測量體驗空間，一比一複刻施工場景，四款黑科技機器人動態作業，真實還原機器人施工情景，全面展示博智林的「硬核科技力」和工地「搬磚能力」，讓現場觀眾零距離感受科技建造的魅力。
此外，本次展出的五款機器人——測量機器人、地磚鋪貼機器人、室內噴塗機器人、地坪研磨機器人、地坪漆塗敷機器人，其相關技術均在國家科技成果鑒定中獲得國際領先的綜合評價。
|商品
|買入
|賣出
|倫敦金
|1910.8
|1911.3
|港金
|17723
|17730
|倫敦銀
|22.110
|22.150
|鈀金
|1273.5
|1293.5
|鉑金
|920.3
|928.3
|美電
|7.8305
|7.8310