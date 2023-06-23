港車北上保險「應該點樣買？」

「港車北上」第三輪登記電腦抽籤於今日上午10時公布結果，本輪中籤者需於下月8日前遞交所有文件。據了解，前兩輪中籤者有不少曾遇上一些難題阻滯申請，而先行先試者，亦會面對一些容易混淆不明的概念有待釐清。

「買保險」是港車北上的必須條件之一，雖然特區政府為便利「港車北上」申請人，已推出跨境汽車保險「等效先認」政策，申請人可直接向本地保險公司投保。但其實有不少車主對於兩地車險的區別及該如何配置投保額問題不甚了了，甚至可能當中存在誤解，今期我們找來業內人士，中國平安保險（香港）有限公司（下稱「平保香港」）總經理胡琳誠作進一步了解。

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「等效先認」買附加險的優點

胡琳誠指出，「等效先認」所指，即香港車主可以在其車輛的香港法定汽車保險保單有效期內，附加內地「機動車交通事故責任強制保險」（「交強險」），但整張保單必須由一家保險公司出單。同時，申請人亦可按需要選擇額外投保內地車輛商業保險（「商業險」）。目前已有16間本地的保險公司推出相關產品。

對於規定中寫明，申請人或可「在既有的一站式安排下另行投保內地『交強險』」一事。胡琳誠認為，相比之下，「等效先認」的優點之一，是香港車主當在內地遇到交通問題時，與本港保險公司溝通會「同聲同氣」，處理過程也相對方便，可減少爭拗。

須留意保險範圍責任

涉及到「投保額」問題，必須要留意的是，內地「交強險」法定的最低保額要求僅為20萬元（人民幣，下同），與香港車險保額最少1億港元差距甚遠。具體而言，20萬元又被拆分成18萬元保障第三方的死亡和身體傷害、1.8萬元保障第三方醫療費用，以及2,000元保障第三方的財產損壞。超出賠償額以外的費用需車主自行擔負。

胡琳誠提醒車主，內地與香港的被保險範圍和保險責任有所不同，例如車險中的「第三者」，在內地並不包括被保險機動車本車車上人員和被保險人。 因此，車上人員往往需要額外購買保險，即「車上人員商業保險」。而在香港，車上乘客包含在「第三者」範圍內。

宜加購車輛商業保險＋車上人員商業保險

胡琳誠建議車主投保時，切勿以為符合內地交強險的最低要求便足夠。

他舉例，曾經有一個內地交通事故索賠的案例，當中車主在發生事故後，被交警判定為全責方，並且造成第三方司機及乘客入院醫治無效後死亡。經法院裁決，肇事車主需賠付第三方司機及乘客共約260萬元，該名車主雖已投保「交強險」及100萬元「車輛商業保險」，惟投保總額只有120萬元，故最終車主仍需自行承擔約140萬元。由此可見，僅有「交強險」20萬元的額度是遠遠不夠的。

目前香港有提供「等效先認」保單的保險公司，普遍都有為客戶提供高於交強險最低保障要求的選擇。當中，平保香港則提供了兩個自選項目，包括投保額介乎100萬至500萬不等的「車輛商業保險」及投保額介乎1萬至10萬（每位車上人員計算）不等的「車上人員商業保險」。

胡琳誠建議，車主應按個人的風險接受程度，在可自行承擔的保費範圍內，選擇適當的保額來投保車輛商業保險和車上人員商業保險，以免一旦發生意外，只有「交強險」未能應付相關的賠償。

「短期30日保費計劃」真的適合你？

現時有保險公司針對現有客戶推出「短期30日保費計劃」，但申請人要留意，若30日到期後再續保，則需要重新申請「港車北上」名額。胡琳誠直言，如果「港車北上」以後不需要抽籤，短期車險可能會發揮到作用，但現階段買足一年比較理想。

他又提醒申請人，由於港車北上「等效先認」附加險的到期日與香港汽車保險保單的到期日必須一致，而申請港車北上計劃手續暫時較為繁複，需時處理。故如只投保了30日的港車北上「等效先認」附加險計劃，當完成申請手續後，剩下可北上的時間已不足30日，如過時則須重新由登記抽籤開始處理手續，故建議車主投保一年期的港車北上「等效先認」附加險計劃。

對此業界亦反應積極，因事制宜推出新產品和服務。以平保香港為例，現有網上客戶可考慮重新投保一年保單，現有保單則會按比例退款，以便確保「港車北上」牌照有一年的有效期。

勿忘售後服務支援

自港車北上啟動以來，保險業界已提醒車主，在投保時除了要留意保額是否充足，亦要留意售後服務支援和配套是否同樣足夠。建議應事先了解保險公司的實力、經驗及覆蓋網絡等，包括會否提供服務進度查詢、24小時理賠救援服務，以及處理理賠能力與效率等問題。

由於現時「等效先認」保單，主要是由香港保險公司與內地保險企業合作提供保障，若前者在內地無配套，便需要和內地相關的服務供應商合作，亦不排除未來牽涉到處理爭拗問題。

對此，胡琳誠相信中國平安保險會有一定優勢，因其在內地有成熟的售後服務團隊，已經服務了過千萬的車主用戶，且救援報案電話24小時開通。

「港車北上」保險懶人包

甚麼是「等效先認」附加險？

附加險包括內地「交強險」和「商業險」，前者為強制性附加險，後者為自選項目。

投保港車北上「等效先認」附加險有甚麼要求？

‧只限私家車及個人名義投保；

‧整張保單由申請人車輛的香港法定汽車保險公司承保；

‧投保前確保投保車輛有效香港車險保單到期日不少於30日；

‧附加險保單到期日將為現有香港汽車保單之到期日。

內地「交強險」保障範圍有多大？

‧第三方的死亡傷殘賠償限額為人民幣180,000元；

‧第三方的醫療費用賠償限額為人民幣18,000元；

‧第三方的財產損失賠償限額為人民幣2,000元。

甚麼是「商業險」？

屬於額外保障，分為機動車第三者責任保險和車上人員責任保險。前者保障因被保險機動車發生意外事故遭受人身傷亡或財產損失的人；後者保障發生意外事故的瞬間，在被保險機動車車體內或車體上的人員（司機及乘客）的死亡及人身傷害。

下期預告

「港車北上」出行前承保在香港，出行後理賠在廣東。如果北上期間發生交通意外，應如何處理為宜？請關注下期報道！