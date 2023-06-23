「重傳承、善創新」 的粵曲傳承人陳玲玉

Presented by：WAW Creation

於武漢「2023全國非遺曲藝周」再唱

著名演唱家陳玲玉，除了當日在現場演唱該首微粵曲，更於日前將之帶往在湖北武漢舉辦的「2023全國非遺曲藝周」，並聯同徒弟和學生陳妙莉、吳思拓、蕭詩琳、莫倩雯一同演繹，使《聽見一束光》「照」得更遠。同時她還「希望通過傳幫帶，給年輕曲藝傳承人更多展示機會，讓粵曲進一步發揚光大。」

作為國家一級演員，著名琵琶彈唱藝術家，國家非物質文化遺產粵曲傳承人，陳玲玉曾獲中國首屆曲藝牡丹獎「表演獎」和「節目獎」、第六屆「中國金唱片獎」等榮譽，已在國內外舉辦個人粵曲演唱會66場，展現粵曲音樂唱腔的華美旋律、粵語演唱的特殊韻味，將廣東曲藝廣泛揚名。

「創新是最好的傳承」

陳玲玉一直致力於弘揚優秀嶺南文化，並在傳承優秀傳統藝術的同時，為粵曲的當代發展賦予新意。她廣泛吸取南北曲藝的唱腔曲調和演唱方法，化用在自己的粵曲演唱之中，在藝術上善於相容和革新。她學習和吸收了粵劇、京韻大鼓、上海彈詞等藝術元素和演唱方法，也從粵曲「星腔」和粵劇「風腔」等風格流派中汲取營養，融會貫通。創作並唱響了《阮玲玉》《悲歌廣陵散》《潯陽月夜聽琵琶》等諸多經典曲目。她更曾表示：「創新是最好的傳承。」

陳玲玉在琵琶彈唱方面特別有建樹。在彈唱時，她努力把琵琶彈奏部分和人聲部分當作一個整體，使之相得益彰。「不將琵琶當伴奏工具來使用，而是將其作為一個『拍檔』，才能讓琵琶和人聲在舞台上碰撞出奇妙火花。」

培養接班人 吸引年輕愛好者

「粵曲表演應該兼收並蓄，與時俱進，吸引更多年輕人來關注。」陳玲玉從編詞作曲、演唱、伴奏樂隊、舞台設計等方面都不斷去嘗試和創新，讓粵曲不僅聽着賞心，而且看着悅目。她還注重背景、燈光、裝置等舞台美術的創新運用，以及在服飾、化妝等方面對於時尚元素的吸收和化用，力求與所唱曲目的審美基調和舞台呈現的內在追求相一致。她說：「在培養接班人的同時，也需要吸引並培養年輕的觀眾和愛好者，方能讓非遺曲藝活起來、火起來」。

從藝46年，陳玲玉一直注重傳承培育接班人，她的徒弟多次獲全國及省市獎項，成為年輕一輩的佼佼者。去年，陳玲玉退休後受邀擔任嶺南曲藝傳習所藝術總監，專注於粵曲、廣東南音的創新、傳承、發展、研習和普及，不斷創作新曲目、收徒傳藝。

陳玲玉強調，傳統的藝術文化擁有豐富的歷史和底蘊，一定要發揚，希望通過全國非遺曲藝周讓更多人重視曲藝的發展，引起更多觀眾共鳴，讓更多年輕的孩子願意學習、傳承非遺曲藝。