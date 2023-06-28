【遊走大灣區】佛山祖廟商圈「頂流」嶺南天地 民居建築與國際時尚大牌互動

一座城市最熙熙攘攘的地段應是當地核心商業圈，在這裏，四面八方來客沉浸於消費帶來的享受。此前我們到訪過佛山祖廟，以其為核心，以祖廟大街為軸線的佛山城市會客廳——嶺南天地於十年前開發，至今依舊是祖廟商圈的「頂流」，為商圈帶來總客流超過2,500萬人次。清末民國時期的嶺南民居風格建築與國際時尚大牌互動，既是人們休閒、購物的重要場所，亦是體驗當地歷史文化的集中地。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

位於佛山市禪城區祖廟東華里中心地段的嶺南天地，從2012年起逐步完成一、二期開發與開業，隨後商業綜合體、酒店、住宅物業、餐飲、旅遊等多種業態陸續推出；其中，開放式街區?力推動商圈內的餐飲升級，持續打造夜經濟聚集區。十年之後，如今項目形態也愈來愈鮮活，已然成為佛山人引以為豪的「門面」。

保留文物建築逾22處

嶺南天地保留下來的文物建築就有22處之多，如簡氏別墅、李眾勝堂、酒行會館、嫁娶屋等。鑊耳牆、青磚屋、石板路、蜿蜒街巷、瓦片、滿洲窗……嶺南文化符號無處不在。此外，在嶺南文化的基礎上，融入了噴泉、拱廊、彩色牆面等多種新潮元素，並先後吸引了百多家知名現代品牌店進駐。

在嶺南天地，你可以在坐滿了講粵語的本地人的行運樓飲早茶、歎「一盅兩件」，還可以在百年老字號楊廷記品嘗道地的順德小吃，樣樣都美味。

愈夜愈精彩

華燈初上，燈火通明，嶺南天地愈夜愈精彩，園區內的一磚一瓦都充斥?「嶺南文化」與「現代時髦」兩種味道。

粵菜、湘菜、日料等各色餐飲門店外，三三兩兩的食客在排隊等待入座，準備享受一頓美味佳餚。酒吧裏坐滿了小酌怡情的外國人，快樂的歌聲歡呼聲和孩童嬉水聲交織在一起，分外熱鬧。良緣路上，匯集了眾多網紅飲品店，成為不少年輕一族聚會消遣的地方。

創意市集裏，來自各地區的創意人、手工製作者相聚於此，各式各樣特色手工藝產品是一場新潮與浪漫的聚會。人們在樹蔭下的咖啡檔閒聊，樹上的「老友鬼鬼」在風中搖曳，似乎是在歡迎遠道而來的朋友……一切都是那麼愜意自然。

在富有歷史文化底蘊的佛山，嶺南天地實現了將傳統和現代碰撞、歷史與現實交織，盤活了塵封的建築資源，豐富了城市的旅遊文化層次，成為佛山甚至是全中國負有盛名的老街區城市更新典範。

佛山嶺南天地

地址：廣東省佛山市禪城區祖廟大街2號

交通：廣東省佛山市廣佛線祖廟站C出口步行600米

開放時間：全天

獨佔鰲頭「鑊耳屋」

鑊耳屋是嶺南傳統民居的代表，因其兩邊山牆頂端狀似鑊耳，故稱「鑊耳屋」。民間也有「鑊耳屋」蘊含富貴吉祥，豐衣足食一說，也有獨佔鰲頭之意。是流行於廣府地區的一種建築風格，又多見於珠三角地區。鑊耳屋一般為磚木結構，多用青磚、石柱、石板砌成。青磚屋則為以青磚砌牆的建築。

融入窗欞「滿州窗」

滿州窗是廣東民間的一種窗?形式，由傳統的木框架鑲嵌套色玻璃蝕刻畫組成。套色玻璃蝕刻畫是中西文化結合的實用工藝品，滿洲窗從誕生、風格形成與發展，到成為嶺南建築藝術的一抹亮麗色彩，都離不開中國進口和加工平板玻璃的歷史，以及廣州人創造性地將其融入中式傳統窗欞的故事。另，坊間素有流傳「滿洲窗受駐防八旗的生活習俗影響」一說。