【蘭。心。慧。志】一時放曠易 恆常雅量難

他的妻子韓氏指：「山濤為人深沉寬厚，有雅量不露鋒芒。」

事實上，山濤參與「竹林派」也比較低調，較少像嵇康那樣撰文明志或像阮籍那樣作詩抒懷。後來山濤官拜司徒，並長期為朝廷的人力資源管理做貢獻。

策劃：蘭晶

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三人行 山濤見識雅量見勝

當山濤只是一個地方官的時候，他與阮籍及嵇康結為金蘭之交。

但最有趣的，還是山濤妻子韓氏總覺得丈夫跟這兩個男人混在一起有點不對勁，因為太親密了。

有一次她便問山濤：「你們三人喝酒時，能不能讓我在旁邊觀察一下？」

山濤欣然同意，便在牆上鑿一小孔，讓韓氏透過小孔看三人喝酒聊天。

第二天，山濤問韓氏昨日觀後感，韓氏道：「我覺得你的容貌舉止與才華比不上他們倆，之所以能跟他們成為朋友，靠的是你的見識和雅量。」

山濤聽罷心悅誠服：「正是此話，他們二人也常說我在這方面超過他們。」

魏晉士人追求的內在修養

雅量，是魏晉士人深深追求的一種內在修養，到底什麼是當時名士追求的雅量呢？

也許王徽之的故事能更好的詮釋這兩個字。

話說當時王謝兩大家族中，王家的王徽之，也是《蘭亭序》作者王羲之之子，有一次跑去朋友郗恢家做客。

郗恢還沒出來，但王徽之發現他家的地毯特別好，於是便讓人捲起來拿回家去。

當郗恢出來，見到地毯不翼而飛後，就問王徽之：「毯子呢？」

王徽之面不改色，戲謔道：「剛才有一個大力士背?跑了。」

郗恢笑了一笑便揮手作罷。

這個故事在魏晉時期特別有代表性：一個人放曠，另外一個人就有雅量，這是放曠和雅量的一次交鋒。放曠是一種有趣而高級的表現，雅量就是一種更高級的表現。這裏放曠的人是王徽之，至於郗恢的雅量，就是魏晉士人深深追求的一種內在修養。

高風亮節 逢大事面不改色

嵇康臨刑索琴而彈是雅量，王衍被人用盒飯砸臉而不怒是雅量，夏侯玄在雷電中書寫如常是雅量，謝安得淝水勝利戰報面不改色也是雅量，顧雍得到喪子的消息仍然下圍棋是雅量。

所以，當時世人最追求的這種高風亮節和逢大事的靜氣就是雅量，而雅量的體現就必須有放曠陪襯。

作為現代人的我們，何嘗不是也想自己「放曠」之後，能遇到有「雅量」之人？

但一時的放曠容易，恆常的雅量卻需不斷修心修行才能達成啊！

蘭晶 Stacey

‧葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

．不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

．冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

．透過雙眼，發掘九城的生活價值。

．透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

．透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。