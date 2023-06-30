港車北上遇事索償理賠 流程細節你要知

針對此類問題，本版除查詢粵港交通條例，並向中國平安保險（香港）有限公司（下稱「平保香港」）了解實際情況後進行梳理。出門在外，無人不想人車平安，因此未雨綢繆相當重要。

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港珠澳大橋出事按屬地原則處理

港珠澳大橋是「港車北上」車主往來本港和廣東省的必經通道。由香港口岸至珠海口岸全長約42公里，途中不設掉頭。為保障行車安全，香港連接路段亦採用與內地一致的「右上左落」行車安排。如果交通事故發生在港珠澳大橋上，則依據屬地原則處理。例如發生在內地路段，需撥打港珠澳大橋管理局監控中心調度熱線和相關保險公司服務熱線，根據救援人員和保險公司的指引處理事故現場。

若「港車北上」的跨境車主在廣東省境內發生交通事故時，車主可以在確保安全的前提下，盡快撥打110或122報警電話，同時致電「等效先認」承保公司在內地的合作保險機構服務熱線，根據交警及保險公司的指引處理好事故現場。

勿忘「道路交通事故認定書」

在現場處理環節，內地交警會依據《道路交通事故處理程序規定》，以簡易程序處理事故，當場製作道路交通事故認定書。不具備當場製作條件的，交警應當在三日內製作道路交通事故認定書。

在內地劃分交通事故責任時，路權主次責任是非常複雜的問題。據規定，交通事故責任被分為全部責任、主要責任、同等責任和次要責任，以上分類分別承擔損失的100%、70-90%、50%、10-30%。如對定責有異議，可以自道路交通事故證明送達之日起三日內提出書面复核申請。

當現場處理完畢後，車主可以根據保險公司理賠人員的指引，完成後續的定損、賠付等流程。賠償方面，如果車主是責任方，保險公司會依照實際損失以保額額度為限，直接賠付；如果車主是第三方，需明確賠付對象是對方車主還是其保險公司。與香港不同的是，內地保單不設自付額，但如有違反道路交通條例的情況下，如超載，是有可能需要墊付的。

切勿輕易「私了」

業內人士提醒，有車主不想耽誤出遊時間，又或者是輕微意外，雙方會商議相互接受的和解金額後私了。但建議車主最好不要私了，因為這個看似是息事寧人的方法，後續需要承擔對方突然反口索償的巨大風險，因此盡量現場報案。

一般情況下，如果車主只買內地「交強險」，保險公司會參考實際損失金額，並於保額內進行賠付。若車主同時又購買了「商業險」，當索賠金額較大時，保險公司會自動幫助車主與第三者協調賠償金額，有需要的話，保險公司甚至會在議價過程中幫忙找律師。因此，業內人士強調，車主最好判斷自己的風險的承受能力，保額盡量買高一點，這樣的話，遇到不同程度的事故都可以找保險公司，否則事事要自行處理。比對市場價格，投保100萬元人民幣商業險與300萬元人民幣之間，保費差距只不過是兩三百港元。

內地車主中流傳「買不夠（保險）不敢出街」的說法，按近年交通事故索賠數據來看，如涉及死亡傷殘，與發生事故時所在地的經濟狀況、人均GDP等數據或會影響賠償額的高低，各城市之間存在一定差距。

索賠處理時效則依據事故程度長短不一，一般情況下若遇簡單事故，一周內即可完成賠付程序。若涉及人傷住院或引致重大事故，車主有機會再返回內地處理。

切勿酒駕

還有，無論在香港還是內地，酒後駕駛都是嚴重的罪行，只是兩地處罰有差異（見附表）。千萬不要抱有僥倖心理，以身試法。現時內地代駕服務成熟，建議司機在飲酒情況下，可找代駕。