市場信息：碧桂園第十屆「廣廈獎」再增三獎

「廣廈獎」是經全國評比達標表彰工作協調小組批准的房地產行業的綜合性獎項，從適用性能、環境性能、經濟性能、安全性能及耐久性能這五類性能指標進行評定，獲獎項目代表行業發展先進水準，被稱為「地產行業的奧斯卡獎」。

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棗陽碧桂園·利達天璽一期

湖北棗陽市碧桂園·利達天璽一期是棗陽市借力「千古帝鄉」漢文化底蘊打造的樓盤，其理念是尊重自然、城市風貌和生態優先，將自然環境與居住區融為一體。打造中央核心景觀軸，垂直於道路的景觀軸線形成了二軸二心的規劃結構，最大限度地利用綠化資源。

利達天璽項目在建設過程中，採用「鋁模+爬架+高精砌塊+石膏砂漿抹灰」的「四新技術」，打造集新技術、新材料、新工藝、新設備於一體的標準化工地，實現專案安全、品質管控提升。

項目第一期4批次交付已於2021年12月完成，在二期第7批次中，原定於2023年6月20日的交付時間更提前了43天。截至目前，一期、二期合計交付2,264套。

岳陽碧桂園·鳳凰城一期

岳陽碧桂園·鳳凰城一期項目坐擁460畝生態大境，距離0.5公里處是面積35萬平方米的南湖景區，前擁龍山公園，背靠楓樹山公園，環抱鳳嶺公園。項目以「社區與公園相棲共生」為理念，打造「社區在公園裏，公園在社區中」的理想居所。

「品質過硬是專案獲獎的關鍵。」岳陽碧桂園·鳳凰城工程經理張玉慧表示，「項目要求全體工程師參與現場品質細節查驗及過程管控，明確各節點工藝標準，如地面找平、油漆面基層、瓷磚鋪貼排板、水電安裝、苗木種植草皮鋪貼等。同時嚴格過程工藝驗收，做好樣辦引路，符合標準要求後再展開施工，強化過程管控驗收，進而保障施工品質。」

目前，鳳凰城一期已全部交付完畢。

長沙碧桂園·高爾夫花園二期

長沙碧桂園·高爾夫花園是碧桂園進入長沙河西的首個高端項目，總建築面積約25.11萬平方米，容積率僅1.50，綠地率高達40%，採取超寬樓間距，使業主日常可享四面清風，滿目綠意。

項目緊鄰目前湖南省佔地面積最大、洞數最多的國際高爾夫球場；在花園高層區，可以俯瞰白鷺棲息地及40萬平方米的觀音岩水庫，湖光山色一覽無遺。

社區景觀設計「借外景，塑內景」，務求內外通景、處處皆景，可以春賞花、夏納涼、秋摘果、冬嬉雪，樓下園林的四季美景，業主推窗即見。

目前，長沙碧桂園·高爾夫花園二期已全部交付完畢。