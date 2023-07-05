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比亞迪「騰勢N7」挾駕控突破「霸氣」上市 全球首款智能豪華獵跑SUV 售30萬「人仔」起！

【Presented by：WAW Creation

豪華電動(新能源)汽車市場競爭激烈，作為全球首款智能豪華獵跑SUV的比亞迪「騰勢N7」，自發布以來便廣受關注，據騰勢公布，「盲訂」7天，訂單便已破萬，盲訂一個月，訂單更突破2萬輛!

在7月3日晚，全球電動車「一哥」比亞迪終於昨晚為旗下騰勢N7舉行上市發布會，新車共推出後驅、四驅兩種動力形式的六個版本車型，售價由30.18-37.98萬元(人民幣，下同)。

在發布會上，騰勢N7可以說霸氣滿滿，認為可以「為用戶創造新豪華全優出行體驗」的劃時代之作，更以全新理念打破設計邊界、以超感交互打破豪華邊界、以尖端技術打破電動邊界、以創新科技打破智能邊界，要引領純電智能時代下SUV車型優雅的姿態設計和全場景的出行方式。

在上市發布會現場，騰勢汽車首席共創官趙長江更透露，將推出首批用戶大定專屬禮，以9大權益加碼豪華價值。還有，騰勢將於明年6月便會進入香港市場。

Presented by：WAW Creation

 

「天神之眼」首發

 

當晚發布會的亮點之一，是首搭於騰勢 N7車型高階自動駕駛輔助系統「天神之眼」的首發。比亞迪集團副總裁兼智能化平台總設計師楊冬生在現場強調，該高階自動駕駛輔助系統的硬件由比亞迪自研，是全球首款完全由整車廠自己設計開發、自己生產的車載計算平台；軟件方面，搭載了比亞迪自主研發的「BOS比亞迪操作系統」。而「天神之眼」所聚焦的，便是「安全 + 回歸真實場景」。在具體使用場景上，「天神之眼」帶來了泊車極致性能，車輛可100%主動完成泊車，並於多場景完成自動輔助駕駛。

 

亮點：四重突破 

 

騰勢N7的另一亮點，是四重突破，趙長江並於現場作詳細解說。

首先是設計上，傳承了騰勢家族π-Motion勢能美學設計理念，融合獵裝車、轎跑、SUV三者形態，打造出全球首款，也是純電領域獨樹一幟的獵跑SUV。並以超跑級黃金比例優雅車身，兼顧了運動氣息與豪華優雅的姿態。

第二重突破，是針對豪華部分，騰勢N7內飾以多重人性化設計，配合美學和科技的創新融合，通過空間感、觀感、聽感、觸感、嗅感的五感一體。亦得益於全新升級的純電專屬平台及CTB電池車身一體化技術，座艙空間得以最大化利用，配合真木觸控飾板、水晶檔把、5D雲感人體工學座椅、高級NAPPA真皮、麂皮車頂、帝瓦雷音響、負離子主動式香氛系統、8安全氣囊等，為其打造出空間魔術師、設計天花板、移動頭等艙、超感智能座艙、沉浸式影院等五大智慧座艙優勢。

第三重突破是打破電動邊界，騰勢N7集成了比亞迪集團的前瞻科技，基於e平台3.0騰勢升級版打造，採用全球首款量產八合一電動力總成，總成最大功率230kW，動力系統綜合效率達到90%+，配合160kW的前電機，使其擁有最大功率為390kW的動力性能，零百加速僅需3.9s。並搭載騰勢全球首創的雙槍超充技術，最大充電功率230kW，配合智能脈沖自加熱技術，適用環境更廣，達到額定功率的時間更長，比800V高壓充電體驗也更好，實現充電15分鐘補能350km、充電4分鐘補能100km，在補能時間上做到與加油一樣快。

第四重是「破界進階」，作為比亞迪與梅賽德斯-奔馳聯合打造、專注於新能源豪華汽車市場的品牌。一經啟勢，即擁有領先的新能源及智能化技術，豪華的產品品質。 

看來，騰勢N7的面市，不但是騰勢的煥新破界行動，也會為傳統豪華汽車格局帶來相當的衝擊。

 

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更新時間:2023-07-05 10:54 資料延遲最少15分鐘
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