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【遊走大灣區】：「漁米之鄉」順德尋味 「一魚三吃」滋味多

【Presented by：WAW Creation

港人一向愛吃魚生，平時接觸較多的是肉質肥美的日本魚生刺身。近在廣州佛山，以河鮮聞名的順德，當地魚生令遠近食客垂涎。有一種說法是：「來順德不吃魚，等於沒到過順德。」食家相傳：「順德魚有N種吃法。」今期為大家介紹常規「一魚三吃」的多滋多味。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

雖然港人愛魚生，但《食物業規例》（第132X章）中有指明，「本港禁售中式魚生（即供生吃的淡水魚）」。食物安全中心亦不斷提醒市民，「無論是在港或外遊，切勿進食生或未徹底煮熟的淡水魚。」但在中國淡水漁業主產區——順德，由於原料豐富，慣常「即撈即食」。著名的「一魚三吃」，通常指的是大魚去骨後的新鮮魚生、熱氣騰騰的拆魚羹，再加上一道魚頭或魚骨烹製的熱菜。

 

魚生佐料配菜約二十種

日本料理通常搭配山葵、薑片、蘿蔔泥、醬油、柚子醋等佐料，順德魚生則豐富許多，有約二十種佐料，例如蘿蔔絲、蒜片、泡薑片、洋蔥、野山椒、檸檬草絲、炸芋絲、花生米、白芝麻等，通常以小器皿分裝，供食客自行取用。

當地人推薦了一家專門吃魚生的餐廳——野仙魚生，落座後，我們點了一個鱸魚生。鱸魚三吃，除了魚生之外，還有拆魚羹和椒鹽魚骨。

 

廚師刀工技藝高超

順德魚片對刀工要求相當之高，薄而不破，晶瑩剔透。清代的《廣東新語》和《南越筆記》記載當時廣東事物，內有描述魚生：紅肌白理，輕可吹起，薄如蟬翼，兩兩相比。比較傳統的做法是，先將活魚放血，然後將魚肉從中間切開，每一片魚生大約只有半毫米，剖開以後的形狀紋絡頗像蝴蝶，因此說「兩兩相比」。廚師的切法十分見功力，仔細觀察，魚片薄，則魚骨隱而不現；魚片厚，則魚骨清晰可見。有骨而不見骨，才是絕頂刀工。

眾所周知，魚的種類不同，口感自然有差異。鯇魚口感比較脆爽，鱸魚則比較嫩滑。當地吃魚生的方法也很有講究，首先將魚生放到碗裏，淋上花生油，撒上少許鹽，再依自己口味加入佐料和配菜，混合後攪拌。這樣的魚生入口後，味道更富層次，也更容易被南來北往的食客廣泛接受。

 

順德吃魚不止三種方法

冰冰涼涼的魚生觸達舌尖，口腔一陣清爽。然後再繼續咀嚼，各種香料的香、辛、辣、甜、酸層次不斷的湧現，非常豐富，愈嚼愈有味，回味無窮。另外，這家店的蝦生（生蝦刺身）感也格外清甜，感受到食材新鮮。蝦生只需搭配芥末和醬油，便可突出其清甜之味。蝦頭亦沒有浪費，變成一道椒鹽蝦頭。

品嚐了道地的「一魚三吃」，我們繼續探尋第四種吃法。於是來到佛山祖廟旁邊的一條小吃街——「飛鴻街」。此地人流量高，很多寶藏美食小店鋪面看着普通，但味道卻驚艷眾人。其中有一家以魚皮和魚肉麵為招牌的小店——魚皮德·順德爽魚皮，牌匾上寫有「百年傳承」，嚐過之後名副其實，涼拌魚皮爽脆彈牙，魚肉麵湯鮮美，加上幾片炸魚皮，口感酥脆，變身順德「天婦羅」。

 

順德野仙魚生

地址：廣東省佛山市順德區華蓋里四巷16號

交通：佛山市地鐵3號線大良鐘樓站E出口，步行700米（清暉園南門旁）

營業時間：11:00-14:00；17:00-21:00

 

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更新時間:2023-07-05 09:54 資料延遲最少15分鐘
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