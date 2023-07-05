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【蘭。心。慧。志】：魏晉風度 還看「琅琊天下第一家」

【Presented by：WAW Creation

「舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家」，這兩句詩出自唐朝詩人劉禹錫的《烏衣巷》，大意是當年王導、謝安簷下的燕子，如今已飛進尋常百姓家中。詩句中的王謝兩家就是東晉時期最有影響力的兩個士族大家，那時候的這些名門望族權傾朝野，有時候影響力甚至比皇帝還要大。

當時王家的影響力有多強大呢？話說有人去太尉王衍家拜訪，遇到了安豐、大將軍、丞相在坐；往別屋，見季胤、平子。回去之後，他對周圍的人說：「今日之行，觸目見琳琅珠玉。」後來，成語「琳琅滿目」就是從此而來。走到王家的院子，會發現遍地都是名人，遍地都是當宰相、當將軍、當名士、當詩人的人，影響力不可謂不大。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

琅琊王氏家族第一人

當時的琅琊王家，為官做到五品以上的有161人，其中做到一品官的達到15人。王姓是中華民族的三大姓氏之一，歷史悠久，文化底蘊深厚。而王姓之中，在琅琊郡的王氏更是其中的佼佼者，被譽為「琅琊天下第一家」。而這一切的起點是誰呢？這個家族興盛的起點就是魏晉南北朝的第一孝子、「臥冰求魚」的主人公王祥。王祥因為孝順被人們推舉出來，名望愈來愈大。最後，據說王祥是唯一一個見到司馬昭可以不下拜的人，司馬昭不僅沒有責怪他，還對他畢恭畢敬。發展到東晉時期，出現了「王與馬共天下」的局面，也就是天下一半是司馬家，一半是王家，他們共同治理天下。這個「琳琅珠玉」的王家在後代當中還出現了王羲之、王獻之、王徽之這樣的精彩人物，到了明朝，還有我們大家都熟知的王陽明，這都是從琅琊王家一脈相承下來的。

 

王羲之父子的風度

有一個非常有名的典故與王家有關，即「東床快婿」。東晉大將軍郗鑒有意與丞相王導家結成親家。一日，郗鑒手下到王府選女婿，所有候選人都精心打扮，認真端坐，滿心期待被選中。只有王羲之一人袒胸露懷，躺在東床上，一副不羈的樣子，與眾不同。郗鑒得知後大喜，說：「這正是我要找的好女婿！」

王羲之寫下了《蘭亭序》這樣的千古名篇，他的兒子王獻之與王羲之的書法齊名。有人問過王獻之：「你寫得好，還是你爸爸寫得好？」王獻之說：「我可能寫得好一點。」然後別人又說：「為甚麼很多人都認為你爸爸寫得更好呢？」王獻之說：「他們懂甚麼？」由此可見，王獻之是一個相當有自信的人，這也是他之所以成為大書法家的一種底氣吧。

 王羲之的另外一個兒子王徽之把魏晉名士不羈的風格發揮到了極致。王徽之最有名的就是「雪夜訪戴」的故事。他說：「乘興而來，興盡而返。」意為：興致高了，我來找戴安道，坐了一夜的船也沒關係。我到這兒準備拍門了，突然沒興致了，我轉身就走。王徽之雪夜訪戴的美學畫面在中國美學史上是非常重要的，他走到門口，要拍門，將拍未拍之下，突然停下來轉身的那個動作，很有美感。所以，《魏晉風華》一書的作者魏風華評價王徽之是魏晉風度的最高潮。

當然以上王家一脈，我們只枚舉了幾位文人，王家其實出過像王敦、王導這樣能夠領兵打仗、治理天下的人物，以後有機會再與大家一一道來。

 

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蘭晶 Stacey

‧葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

．不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

．冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

．透過雙眼，發掘九城的生活價值。

．透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

．透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

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更新時間:2023-07-05 09:54 資料延遲最少15分鐘
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