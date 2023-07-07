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廣東扶貧濟困日 國強公益基金會再捐5千萬元

【Presented by：WAW Creation

2023年「廣東扶貧濟困日」活動日前在廣州舉行，當日國強公益基金會再捐5,000萬元（人民幣，下同），繼續支持助力廣東及「對口幫扶」省份的鄉村振興工作。

此外，當日活動上，國強公益基金會亦榮獲2022年度廣東扶貧濟困紅棉杯「金杯」獎、「千企幫千鎮  萬企興萬村」行動典型之「廣東十大鄉村振興突出貢獻企業」。

Presented by：WAW Creation

 

自2010年創辦以來，廣東扶貧濟困日「6·30」活動已逐步發展成為廣東參與面最廣、惠及範圍最大、社會效果最好的扶貧濟困平台。一大批愛心企業和愛心人士樂善好施，透過捐資助學、義賑救災、扶貧濟困等多種方式助力鄉村振興。

 

累計慈善捐款逾105億元

一直以來，國強公益基金會主動參與脫貧攻堅、鄉村振興等公益慈善事業，累計社會慈善捐款超105億元，開展公益項目5,401個，受益人次逾1,142萬。

去年國強公益基金會持續積極回應國家鄉村振興事業，積極參與「粵桂」「粵黔」東西部協作，助力鄉村產業、人才、文化、生態、組織五大振興，搭配實施N類不同檔次產業模組項目的「1+5+N」幫扶模式，助力鄉村振興事業持續推進。

在貴州省，國強公益基金會創新鄉村治理模式，推動鄉風文明建設，在台江縣、雷山縣投入資金建立11個鄉風文明積分超市，開展新時代新鄉賢等先進評選，活化鄉規民約，促進三治融合。同時，所搭建的全產業鏈幫扶體系，在貴州台江開展鱘鰉魚養殖產業幫扶，投資建設鱘鰉魚三產融合產業園，實現養殖、魚子醬加工、觀光旅遊綜合發展。還有，國強公益基金會通過旗下社會企業碧鄉公司開發魚子醬、鱘魚餃子、鱘魚餐廳等產品，拓寬銷售管道、實現聯農帶農。此外，還先後在廣西田陽、田東、巴馬、大化四縣開展精準扶貧鄉村振興工作，已實施21個幫扶項目，惠及143個幫扶村超6.3萬人。

 

惠及農戶近30萬人

結合幫扶縣資源特點，國強公益基金會通過引進先進技術、打造提升品牌、開展技能培訓、機械化示範推廣等幫扶形式，構建「企業（合作社）+基地+致富帶頭人+農戶」的聯農帶農產業模式；積極搭建鄉村振興共同體，目前已聯繫超300家鄉村振興共同體夥伴。如聯合中國人民大學成立中國鄉村振興研究院，共同推動農業現代化。

截至目前已累計幫扶全國特色產業項目140個，助力脫貧地區村集體經濟增收3,200萬元，惠及農戶近30萬

 

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更新時間:2023-07-07 10:54 資料延遲最少15分鐘
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