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灣區速遞：「中校聯」成立 冀推動穗港交流發展

【Presented by：WAW Creation】廣州市中學香港校友會聯誼會（以下簡稱「中校聯」）日前在港舉辦「穗港同源同心 攜手共進共贏」中校聯成立暨第一屆理事會就職典禮。當日吸引超過700名來自廣州八所著名中學旅居香港校友會的校友成員出席活動，氣氛熱鬧。

 

Presented by：WAW Creation

 

中校聯創會會長楊安坪在致歡迎辭時指，在廣州市教育局的支持下，廣州八所著名中學旅居香港的校友會團結一起成立中校聯，並在港註冊成為非牟利團體。雖因疫情導致成立慶典延辦，但三年來中校聯各校會長和核心骨幹校友攜手努力，已共同完成包括贈送物資、慰問探訪、組織各種交流活動等多項工作，未來仍將努力繼續團結所有廣州市中學香港校友，積極參與社會公益活動；組織不同年齡層，特別加強青年校友的交流；增加不同行業校友的活動，幫助校友事業發展；組織會員有益身心健康的康樂活動；增加對廣州市教育局，各母校和粵港澳大灣區知名企業的互訪；擴大發展吸收更多會員，努力團結廣州市各中學的香港校友會加盟中校聯。

 

廣州市教育局局長陳爽博士表示，中校聯的成立，為在香港工作、生活的校友搭建了一個重溫母校情懷、再敘同窗情誼的重要平台，希望中校聯借「校友情」，厚植「家國情」，利用社團獨特優勢，發揮橋樑紐帶作用，積極引導穗港青年主動對接國家戰略、共享大灣區發展機遇、服務兩地發展，為推動粵港澳大灣區高質量發展作出更大貢獻。同時，要加強與香港其他社團、政團、有關機構及內地有關部門的互動交流，推動香港社會各項事業的發展。

 

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更新時間:2023-07-07 10:54 資料延遲最少15分鐘
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