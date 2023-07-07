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灣區生活百科Q＆A：買「等效先認」附加險 必須留意起保日

【Presented by：WAW Creation

「灣區生活百科Q＆A」信箱推出後，適逢「港車北上」實施首周，有讀者就相關問題提問，我們邀請中國平安保險(香港)有限公司（下稱「平保香港」）作出專業解答，本期被選中提問的讀者可獲平保香港HK$300網上保險電子保費禮券（推廣碼）乙份。

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讀者蔡先生問：

聽說有的車主申請「港車北上」計劃，最後因為保險問題而無法通過審批，請問是哪方面需要特別注意？

另外，我正打算投保一年期的等效先認保險，但香港車險保單的到期日只剩3個月，該如何處理？

 

平保香港回覆：

針對第一個問題，相信車主們投保的「等效先認」附加險保單的起保日期是造成無法通過審批程序的主要原因之一。

「等效先認」保單起保日期應等同或早於「港車北上」計劃的申請日期

大部分車主均誤以為「等效先認」保單的起保日期等同於「港車北上」的出發日期，故在申請「港車北上」計劃時，上載的保險保單均因未生效，導致未能通過珠海交警的審批。根據運輸署網站，珠海交警只會在相關保險生效後才作出審批，如未有生效則不通過審批程序。意即，如車主決定8月1日為「港車北上」的出發日期，於7月投保「等效先認」附加險時，保單的起保日期便須等同或早於「港車北上」計劃的申請日期。如此，當進入珠海交警的審批程序時，一般均可順利通過審批。

 

「等效先認」附加險到期後須重新申請

另一方面，較多車主遇到的是「等效先認」附加險與香港車險保單的起保日與到期日問題。由於「等效先認」附加險的起保日必須在香港車險保單的保險期內生效，而附加險保單到期日亦須與香港車險保單的一致。

假設車主現有的香港車險保單到期日只剩3個月，即使車主投保一年期的「等效先認」附加險計劃，附加險到期日依然只會與香港車險保單的到期日一致，即只有3個月的保險期。3個月後，車主須重新按程序申請「港車北上」計劃，包括登記抽籤、驗車及投保附加險等。在此情況下，車主可參考平保香港下述的建議做法。

 

現有車險保期只剩3個月怎麼辦？

以平保香港的網上保險為例，無論車主是平保香港的香港車險保單現有客戶，或計劃將香港車險保單轉保至平保香港的全新客戶，假設車主的香港車險保單的到期日只剩3個月並且有意投保一年期的「等效先認」附加險，平保香港建議車主可考慮直接取消現有的香港車險保單，重新於平保香港投保一份全新的香港車險保單。

一般而言，當車主取消已生效超過7個月的保單，保險公司未必會提供退款服務，故車主或需承擔退保所引起的損失。在此情況下，平保香港特別為現有網上客戶提供退款服務，退款保費將按日子比例計算，而打算轉保至平保香港的全新客戶亦可額外獲得保費優惠，降低轉保的成本。如此一來，車主一年期的「等效先認」附加險便可發揮最大作用，接近一年後才需再向運輸署申請「港車北上」電子牌證。

 

港車北上保險任你問！

大灣區融合勢在必行，港人北上生活日漸增加。無論是衣食住行，以至醫療教育等日常生活事項，如有足夠認知，將有助工作得更順利、生活得更愉快、創業更成功！

「灣區生活百科Q＆A」信箱的推出， 便是希望可以直接為你解答在大灣區生活工作創業各種不同疑問，我們會為你找來相對應的業內人士解答，提供相關資訊。

近期「港車北上」是熱議話題，若果大家有具體問題想深入了解。可將問題發給我們，被選中公開作答的讀者，將可獲平保香港HK$300網上保險電子保費禮券（推廣碼）乙份。

來！將你的疑問或希望了解哪方面的灣區資訊，請透過電郵：

worldpp@mingpao.com傳給我們。由生活圈子、交通、購物設施詳情，至醫療和銀行服務等，只要你想知，我們全力為你直擊！

 

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更新時間:2023-07-07 10:54 資料延遲最少15分鐘
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