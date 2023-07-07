比亞迪騰勢N7霸氣登場 「搶闖」中高檔純電SUV市場 豪言「智能化領先兩代！」

豪華電動車市場競爭激烈，去年榮升電動車「一哥」的比亞迪，日前發布全球首款智能豪華獵跑SUV「騰勢N7」。

在發布會上，騰勢N7顯得充滿信心，甚至可以說霸氣滿滿，認為是「為用戶創造新豪華全優出行體驗」的劃時代之作。騰勢汽車首席共創官趙長江更直言：「智能化領先兩代！」及「別人的頂配，就是自己的標配」。

此外，騰勢N7亦將會進軍海外市場，香港地區則預計明年六月有售。

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四重打破 提升駕控出行體驗

以「打破邊界，勢界由我」作為口號的騰勢N7，聲稱作出了四方面的「打破」，包括以全新理念打破設計邊界、以超感交互打破豪華邊界、以尖端技術打破電動邊界、以創新科技打破智能邊界，務求打造優雅車型和全場景的出行方式。目前騰勢N7共推出後驅、四驅兩種動力形式的六款車型，官方指導價為30.18-37.98萬元人民幣。

打破設計邊界 運動與優雅兼備

騰勢N7可以說是目前SUV唯一以獵跑姿態出現的SUV車型，設計上傳承了騰勢家族π-Motion勢能美學設計理念，再融合獵裝車、轎跑、SUV三者形態，打造出全球首款，也是純電領域獨樹一幟的獵跑SUV（Itelligent Luxury Shooting-Brake SUV）。其特色包括有超跑級黃金比例的車身，以及兼顧運動氣息與豪華優雅的姿態。

打破豪華邊界 重新定義智能座艙

既然冠上「豪華」之名，騰勢N7的內飾當然極具特色，不得不提的是多重人性化設計，配合美學和科技的創新融合，創造空間感、觀感、聽感、觸感、嗅感的五感一體。

基於全新升級的純電專屬平台及CTB電池車身一體化技術，騰勢N7的座艙空間得以最大化利用，帶來領先同級的豪華大五座空間，配合真木觸控飾板、水晶檔把、5D雲感人體工學座椅、高級NAPPA真皮、麂皮車頂、帝瓦雷音響、負離子主動式香氛系統、8安全氣囊等，打造出空間魔術師、設計天花板、移動頭等艙、超感智能座艙、沉浸式影院等五大智能座艙優勢，讓無論是駕駛者還是乘客，都能有更佳的體驗。

打破電動邊界 零百加速僅3.9秒

電動方面的突破，當然少不了比亞迪集團的前瞻科技，騰勢N7集成了e平台3.0騰勢升級版打造，並採用全球首款量產八合一電動力總成，總成最大功率230kW，動力系統綜合效率達到90%+，配合160kW的前電機，使其擁有最大功率為390kW的動力性能，零百加速僅需3.9s。

配合搭載騰勢全球首創的雙槍超充技術，使最大充電功率達230kW，配合智能脈衝自加熱技術，適用環境更廣，達到額定功率的時間更長，比800V高壓充電體驗也更好，實現充電15分鐘補能350km、充電4分鐘補能100km，在補能時間上做到與加油一樣快。

打破智能邊界 「新手」秒變老手

根據官方介紹，騰勢N7搭載有智能座艙、智能底盤、智能駕駛三大智能科技，為電動時代智駕出行帶來了「進化」，為用戶帶來了兼顧駕控激情與豪華舒享的完美體驗。其中全球首發智慧六聯屏，配備6nm制程晶片、5G智能網聯系統，確保智聯交互聰明又快捷。加上標配比亞迪自研雲輦-A智慧空氣車身控制系統（標準版），使整車具備極致的舒適性、平穩性、支撐性與通過性，無懼專業賽道，城市多維路況以及顛簸路面，也可輕易應付。

騰勢N7所搭載的騰勢Pilot高階智能駕駛輔助，擁有包含高感知雙雷射雷達、高精度毫米波雷達、兩顆800萬前視攝像頭等在內的33個感測器，配合智能駕駛域控平台，實現城市導航輔助駕駛、高速導航輔助駕駛、AVP代客泊車等多場景協助工具，讓新手秒變老手，讓出行多一道安全防護。

騰勢汽車認為，三大突破性的智慧科技，配合逾200項豪華配置，騰勢N7將可為使用者帶來新技術、新體驗、新價值三方面的需求。

騰勢點滴

● 騰勢汽車是比亞迪(BYD)與平治（Mercedes-Benz梅賽德斯-賓士）於2010年聯合打造、專注於新能源豪華汽車市場的品牌，目前後者擁有10%股權。

● 2022年5月，騰勢推出了MPV車型D9，取得了亮眼成績；據知今年6月，騰勢月銷量達到了1.1萬輛。

● 自發布以來，騰勢N7便廣受關注，「盲訂」7天，訂單便已破萬，7月3日晚上正式上市時，訂單更突破2萬輛！

● 目前騰勢推出的車型共有三款，分別是N7、D9及D9 PREMIER。有說是按「D-E-N-Z-A」的字母來命名不同的車系，其中D指MPV，N指SUV，至於會否推出轎車或轎跑車等車系及以哪個字母命名，則要留以有待。

「騰勢N7」規格

4860長 x 1935寬 x 1602高（mm）

軸距2,940mm

SUV車身結構

動力電機功率：後驅230 kW、四驅390 kW

最大工況續航702km

行李箱容積480L

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