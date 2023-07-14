上半年內地房地產復蘇勢弱 碧桂園交付領先同業

2023年上半年，內地房地產市場先升後降。開年小陽春過後，購房者置業情緒快速下滑，復蘇勢頭未能延續。國家統計局資料顯示，1-5月全國商品房銷售面積同比下降0.9%。而6月房企銷售繼續轉弱，出現二次探底。據中指研究院發布的資料，百強房企6月單月銷售額同比下降29.4%，同比增速由正轉負；環比下降19%，增幅為歷年同期最低。經歷周期洗禮，房企呈現「剩者為王」的格局。

各大房企中，龍頭碧桂園在7月10日召開月度管理會議，總結了上半年市場形勢及經營情況，集團管理層強調將全力以赴完成「保交樓」任務。在上半年，碧桂園交付房屋27.8萬套，數量遠超第二名和第三名的交付總和。

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堅持就是勝利

據知在月度管理會議中，碧桂園一直強調要保持戰略定力，磨礪責任擔當，並在行業下行期，表現出對未來發展的信心，「碧桂園目前擁有9千億權益貨值，我們有底氣、有信心、有手段，全體員工要全力增收節支，堅持足夠久才會帶來機會，堅持就是勝利」。

該集團總裁莫斌亦再次強調「穿透式管理」，他要求所有管理者將最困難的事情扛在肩上。「俗話說老大難、老大難，老大出馬就不難，我們要思考怎樣真正地把最困難的事情扛在自己肩上。」同時，莫斌要求所有員工，在非常時期不要瞻前顧後，可以任意調動上級的力量解決問題。

上半年交付量近28萬套

自保交樓成為房企的重心以來，碧桂園一如既往全力以赴「保交樓」，在去年全年交付70萬套的基礎上，2023年上半年，碧桂園交付房屋27.8萬套，累計交付面積3,438萬平方米。在交付量上再次穩居行業第一，據第三方機構億翰智庫統計，TOP50房企2023年上半年總交付套數估算值為202.58萬套。其中，碧桂園的交付數量遠超第二名和第三名的交付總和，並佔據TOP50房企上半年總交付量的13.7%。

據知在下半年，碧桂園的保交付工作依然不會放鬆，全年計劃交付面積達8,799萬平方米。莫斌更指示：「區域總裁一定要把按時交付、完美交付，當成自己的首要任務。」

銷售達千億房企只餘六家

事實上，目前內地房產市場持續低迷，房企信用風險仍在深化，根據克而瑞資料顯示，2023上半年的百強房企門檻已降低到了50億級別（人民幣，下同），若以從銷售額排名來看，只有保利發展、萬科地產、中海地產、華潤置地、招商蛇口及碧桂園六家，規模依舊在千億以上。

當然，對房企而言，交付力也是企業產品力、服務力的直觀體現。而在按時交付的基礎上，碧桂園持續提升工程品質，實現品質交付。集團建立了全週期品質檢查體系，通過工程巡檢，交付評估，飛檢、綜合巡檢制度，力求做好過程監督。

安排一站式收樓服務

據知在2023年上半年，碧桂園累計工程巡檢645個批次，區域總走訪工地達1,364次。而在專案正式交付前，集團聘請第三方對所有交付批次開展交付評估工作，設置了800餘個檢查項，交付評估成績不達標的不允許交付。2023年上半年，碧桂園累計交付評估592個批次，交付評估一次性通過率達92%。此外，2021-2022年度，碧桂園累計有10個項目斬獲代表中國房地產行業最高榮譽的「廣廈獎」，專案產品力贏得百姓及業內專家好評。

在產品力提升的同時，碧桂園亦高度關注客戶的全過程體驗。專案提供一站式收樓服務，安排專業驗房師陪同驗房並提供交付快修服務，快速反應，現場解決客戶疑慮。據統計，2023年上半年，碧桂園標準時限維修關閉率超95%，客戶對房屋品質滿意度提升6.7%，維修服務滿意度提升14%。

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