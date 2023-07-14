灣區速遞：祖籍中山港青回流創業 構建共融生活圈

「僑鄉」中山與香港隔伶仃洋相望，近代以來不少中山人移居香港，如今祖籍中山的港青們反而流行回中山創業置業。除了地理優勢和政策紅利，粵語佔絕對優勢（據統計使用人數佔全市總人數的84%）亦是吸引港人前往的主因之一。伴隨官方或民間的交流活動，在他們之間漸已形成一個共融生活圈。

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粵港澳大灣區創新智庫聯席秘書長、中山市留學人員聯誼會理事莊一洲最被人熟知的身份是一位在內地創業的港青，另一個可以讓他揮灑熱情的地方是參與和組織大灣區青年活動。近日，由他擔任籌委會主席的灣區青年慶祝香港特區成立26周年活動在中山舉辦，集合了來自大灣區11座城市近300名青年參與。

當日活動持續13個小時，包括慶典活動、參觀孫中山故居紀念館、中山影視城劇本殺體驗，以及灣區創業就業、康養生活主題沙龍分享和自助晚宴酒會等，有與會者表示，這是在中山的港人舉辦多元化活動的標竿，令大家交到新朋友，收穫頗豐。

莊一洲提及，活動的初心之一便是希望創作灣區人共融的環境，搭建對接資源的平台。組織港澳青年交流活動並非易事，人力、資金和時間，缺一不可。歸納辦活動的成功要素，他總結，這次有賴中山市港澳事務局指導，商家和朋友的贊助支持，還有志願者們的熱心相助。

期待9+2=1

活動主題中用了一個「同」字傳遞籌委會的心思，莊一洲解釋道：「無論哪座城市的事，都應該是灣區另外10座城市的一起關注的事。」在他看來，這是灣區融合的意義，而所謂「融合」，他說：「就是有一天，人們將習慣說『你們』變成『我們』，『9+2=11』變成『9+2=1』。」

在中山創業、生活9年的莊一洲，建議若有意在大灣區發展，最重要的是讀懂政策，「機會藏在政策裏。」在《粵港澳大灣區規劃綱要》中關於中山的部分提到，「積極推動中山粵港澳青年創新創業合作平台」。莊一洲透露，目前正在和另外兩位在中山發展的港青——中山康天晟合生物技術有限公司CEO潘洪輝博士，以及中山市僑資企業商會青年會副主席兼秘書長阮傑誠規劃一個港澳青年創投基金，初步計劃集資人民幣1億元，從推動預製菜與食品科技產業發展開始。同時成立一個港澳青年食品科技孵化平台，目標將港澳和海外專案引入內地孵化種子、轉化成果，也幫助內地專案「走出去」。

香港南沙高鐵 7.25增直通班次

目前，每日在香港和南沙慶盛站之間的高鐵班次有7趟車，最早一趟從香港開出時間為13:23，最晚從慶盛站開出時間為15:46，其他車次需經深圳北轉車，即日來回較不方便。據悉，自7月25日起，兩地之間高鐵車次增加至9趟，從中國鐵路12306線上票務平台可見，增加的兩個班次分別為，每天

8:28從香港開出，以及18:11從南沙開出。

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