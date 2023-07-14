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深圳內望：6月樓市釋出利好消息 後市復蘇可期

【Presented by：WAW Creation

住建局資料顯示，6月深圳新房住宅網簽3,049套，環比上升9.4%；二手住宅過戶2,407套，環比下滑13.7%，二手住宅過戶套數為近五個月最低。

六月份多個新盤開盤，總體來說，開盤平均的去化率還是有所提高，其中表現較好的項目也不少，包括金光華龍岸、越秀潮樾府、晗山閱海等，開盤去化率都過半，以目前的市況來看，表現已經很不錯了。這個月，開盤最成功的莫過於深業前海標誌專案，深業雲海灣。從上市宣傳開始，已經備受市場關注，除了前海地理位置優越以外，深業用心打造產品，口碑良好，得到客戶認同，加上前期行銷工作到位，最終創下接近「日光」的成績，震撼全城。另外，福田安托山網紅盤海德園六月推出，成為今年首個需要積分入圍的專案，此次也延續了前兩次開盤的成績，成功實現「日光」。

Presented by：WAW Creation

 

新房後市稍微樂觀

新房項目銷情提速，對提振市場信心大有說明，一方面反映客戶重新投入市場，認為房價已經到谷底的比例上升，重拾對後市信心。另一方面，開發商對後市可以稍微樂觀點，雖然目前市況，大部分專案還是賣不動，賣的火的項目還是少數，但是這個少數的量正在不斷擴大，只要項目賣的出去，開發商就沒有必要降價，客戶看到降價無望，反過來會加速入市也說不定。

 

地王再現江湖

除了專案銷情升溫，六月份的重大利好消息，應該是地王再現江湖。六月份全國各地，已經誕生了不少地王，深圳也不例外。

目前市場基調其實沒有太大問題，主要問題在於市場缺乏信心。開發商作為市場的主角，一舉一動，都會影響市場發展。最能夠反映開發商對後市的信心，莫過於觀察土拍市場，畢竟投資房地產項目，是一個重大投入，而且周期長，拿地都是一個大的押注，押過三五七年不等，敢拿地的開發商，就是用真金白銀，向房地產投下信心的一票。

 

土拍刷新紀錄

630備受各界關注，深超總土地終於迎來激烈的競拍，最後經過39輪競地價、112輪競配建，由中海勇奪，為2021年以來最高價地塊，項目不僅解除了7090政策限制，均價13.3萬元人民幣/平方米的價格也刷新了深圳限價紀錄。從土拍的過程中，不難發現，對於優質的地塊，開發商還是非常積極，大家還是很有信心，只要是優質產品，再低迷的市況，也是可以成功賣出去的，所以還是敢在土拍市場上，重拳出擊。

 

存量房供應降低

存量房市場方面，因為缺乏政策方向，目前屬於各大社區，個別發展格局。新房市場氣氛稍為升溫，對於存量房市場絕對是好消息，開發商信心上升，連帶小業主信心也相應拉升。從存量房放盤量的資料上看，放盤量從高位稍為回落，反映小業主對後市信心增強，不再放售，或者是延後發售。從供求關係定律去看，存量房供應降低，可以緩解供過於求的情況，也算是利好消息吧。

 

貸款壓力有望舒緩

除了房地產行業本身在自救以外，金融政策也在發力，其中一個重點就是降低貸款利率，減輕供款壓力。供款是每個小業主每個月的重擔，如果可以有效降低供款，大家生活就可以輕鬆點。除了買房的小客戶，針對貸款的開發商，也有傳聞會得到舒緩支援政策。開發商與銀行，其實是唇齒相依的關係。專案貸款後，若是房價下跌幅度，超過貸款金額，那麼不良資產就會增加，對社會影響可大可小。

 

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更新時間:2023-07-14 10:24 資料延遲最少15分鐘
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