業內人語：「港車北上」 珠海融入香港一小時生活圈

作為目前內地唯一與港澳陸路相接的橋頭堡城市——珠海，「港車北上」影響所及，便是讓珠海融入香港一小時生活圈。

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兩地往來更便利

這裏所指的「港車北上」，是指香港私家車經港珠澳大橋口岸往來香港與廣東省，「港車北上」為非營運私家車設計，因此車輛的登記車主必須以個人名義持有，申請人需為持有效香港居民身份證及「回鄉證」的香港居民，並已領取香港及內地的駕駛執照。申請車輛的座位（包括駕駛人座位）不能超過8個、車長不超過6米，且需持有有效的香港車輛牌照。

另外根據相關規定，香港機動車只能經港珠澳大橋珠海公路口岸出入，在廣東省範圍內行駛；車輛在廣東行駛期間，須懸掛香港車牌，亦不得超過牌證有效期，每次入境後連續停留不得超過30天，每年累計停留不得超過180天。

中國宜居城市之首

作為「港車北上」的第一個點，珠海連續多年被評為中國宜居城市之首，人口少，空氣好，生活節奏慢是珠海的極大特點。珠海和香港被港珠澳大橋直接連接起來，「港車北上」政策實施後，從香港市區到珠海的車程再度縮短，大約1.5小時便可到達，交通便捷的程度與居住在香港區內並無差異。

在這種便捷程度下，珠海平均樓價每平方米約人民幣25,000元，一橋之隔僅為香港八分之一價錢，你會不會心動呢？

住宅均價每平米約2萬5「人仔」

再有，珠海市場近期的成交也不錯。今年上半年，珠海一手住宅成交了13,394套，與去年同期相比上升16%，與去年下半年相比上升了23%。珠海市場成交回暖的態勢良好，市場成交氣氛在大灣區內地9市中屬於較好的城市。

另外，目前在珠海的非限購區域購房，其首付比例最低已經下調到兩成，市民可以輕鬆上車。再加上目前珠海住宅的限購區域已經縮小到香洲區（南屏鎮、灣仔除外），其他區域的購買數量已經不再限制，住宅只需要持有3年便可轉讓，這些利好因素無疑都極大程度地促進了市場的自由交易。

珠海，是粵港澳大灣區西岸的重要城市之一，正不斷加強與澳門、香港的商貿融合，經濟地位、區位重要性不斷得到提高，未來前景可期。

如果你想進一步了解珠海各區的居住情況，請留意筆者下一期的文章。 更多大灣區資訊請瀏覽以下網址：https://mpgba.com/