前海深化法律服務業 香港法律界深度參與

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香港法律界深度參與前海法治建設，據前海管理局最新統計數據顯示，截至2023年5月，前海合作區法院選任了32名香港地區陪審員，參與審理案件共920宗。截至今年6月，前海法院共受理涉外涉港澳台商事案件17,254宗，適用域外法審理案件167宗，適用香港法審理118宗。此外，前海深港國際法務區的深圳國際仲裁院現有151名香港仲裁員。

首創性實施「港資港法」

香港律政司法律政策專員梅基發近期在出席相關推介會活動時表示，前海在探索跨境法律規則銜接方面，首創性實施「港資港法」，即在前海合作區註冊的港資、外資等，與合同另一方協議選擇民商事合同的適用法律，包括香港法律。

在司法方面，前海合作區人民法院在適用域外法審理案件中，適用香港法審理佔大多數，是全內地適用香港法裁判案件數量最多的法院。香港資深大律師譚允芝和香港律師會副會長湯文龍律師都認為，香港律師在前海深港國際法務區執業具備獨特優勢，既擁有兩文三語的能力、熟悉兩地法律，又具備國際經驗。譚允芝特別提到，「港澳律師透過考試取得大灣區的執業資格，對於香港法律界而言，是回歸以後律師執業權的一個重要突破。」

八家粵港澳聯營律師事務所進駐

前海已建立集仲裁、調解、律師服務、公證、司法鑒定、法律查明和中立評估等全方位法律服務體系，目前已有176間法律服務機構集聚前海，全國16家粵港澳聯營律師事務所中已有8家入駐前海。今年6月，司法部批准英國夏禮文律師事務所在前海設立深圳代表處，是繼美國斐銳律師事務所駐深圳代表處、美國布林克斯律師事務所駐深圳代表處之後第三家在前海合作區設立的外國律師事務所駐華代表機構。接下來，前海深港國際法務區將着力打造國際法律服務中心、國際商事爭議解決中心和知識產權保護高地。

在「前海深港現代服務業合作區法律服務業香港專場推介會」上，前海管理局副局長劉桂林透露，「前海正加快打造大宗商品貿易高地，助力暢通『雙迴圈』，企業在前海可以『買全球、賣全球』。」他認為，前海已經成為營商環境最優越、發展商機最廣闊的區域之一。

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前海深港國際法務區主要支持政策

1、支持落戶，支持香港律所在前海設業務機構。對入駐前海的粵港澳合夥聯營律師事務所、香港律師事務所駐前海代表機構根據標準分級分類給予100萬元（人民幣，下同）至200萬元不同額度的支持。

2、吸引人才，激勵港澳法律專業人士到前海執業。一方面按聘用香港律師人數給予相應獎勵，對聘用達到30人以上的，一次性疊加支持20萬元。另一方面，對於到前海執業的港澳法律專業人士，按其在內地執業業務收入的30%給予扶持，每人每年最高可達10萬元。

3、提升業務，鼓勵律所開展涉外高端法律服務。在前海設立法律服務機構在重大商事談判、訴訟、仲裁、調解等涉外法律服務事項作出突出貢獻的，每個項目可申請20萬元獎勵。

4、做大規模，為鼓勵前海法律服務機構發展壯大，按律師事務所經營增長的幅度給予相應支援，每年最高可達200萬元。據律師事務所經營所得的規模，給予經營團隊10萬元至600萬元貢獻支持。

5、降低成本，港澳律所可低租金入駐前海國際仲裁大廈。大廈重點引進港澳法律服務機構，租金可按上年度市場評估租金標準的30%-50%給予支持。

（資料來源：2022年5月《深圳市前海深港現代服務業合作區管理局關於支持前海深港國際法務區高端法律服務業集聚的實施辦法（試行）》）

灣區生活百科Q&A

上會私家車可否「港車北上」？

目前雖無正式統計數據，不過有業內人士估算大概有四五成香港車會向銀行 / 財務公司按揭。在整理上周收到的郵件提問時，亦發現有一讀者提問：有上會（汽車貸款）的私家車可否申請「港車北上」？

運輸署回覆查詢時表示，「港車北上」官網未表明有按揭的車輛不可申請，因此是可以申請的。本欄綜合信息後，有兩點要提醒車主，第一，據香港中旅港車北上車輛查驗網上預約須知顯示，「如車輛做了按揭手續的，請提供蓋有按揭銀行 / 財務公司蓋有確認印章及日期的複印件。」其次，可先查明銀行及財務機構條款中是否指定該車輛不能在香港境外使用。

港車北上出發前仲要準備甚麼？

車主若計劃港車北上，亦記得提前準備一些必需品，包括ETC、內地手機號、電車充電轉接頭等。預先下載需要安裝的App，包括「交管12123」及保險公司App。以中國平安保險為例，提供「平安好車主」App，但都必須要有內地手機號作實名認證及註冊才可使用。

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