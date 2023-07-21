樓盤點睛：大灣區珠海、深圳

項目周邊還圍繞金灣情侶路、276萬平方米金湖公園及30萬平方米體育公園等。坐擁果嶺生態、兼具山、湖、海、濕地多重資源。「入則安靜、出則繁華」是「九洲保利·天和」另一個賣點，因為離航空城核心商業區不到2公里，日常生活娛樂一應俱全。

此外，項目深受多橋雙軌多高速多元交通網絡輻射，包括有港珠澳大橋西延長線、洪鶴大橋、金海大橋、廣佛江珠城軌、珠機城軌、金琴快速等，未來可實現快速通達橫琴、澳門、香港！

項目自身配建有商業鄰里中心、社區餐廳、高爾夫會所、咖啡館、健身會所、游泳池等；附近亦規劃有小學、中學、大學等配套；醫療方面有廣東省人民醫院、吉林大學珠海醫院、三灶醫院等。

現時在售四期「閱麓」高層住宅，首推110-124平方米四房、110平方米的全能四房。性價比最高的四房，配合南向景觀露台，觀景品茗隨心所欲；主人房有雙飄窗，其中270度南向觀景飄窗，視野更開闊。這個項目屬於發展商天字系塔尖產品，其他配套如50米寬主入口、9米大堂挑空以至酒店式歸家體驗等，讓住客可以共享娛樂休閒時光。

「九洲保利·天和」四期「閱麓」

地址：珠海金灣航空城

開發商：九洲控股&保利發展控股

總伙數：1,364伙

單位間隔：3房至6房

在售面積：約86-230平方米

售價：每平方米人民幣24,000元起（總價人民幣180萬元起）

產權年限：70年普通住宅

交樓時間：約2025年底

交付情況：帶裝修（高層住宅）

香港代理：奧迪置業

查詢：9561 6733

大灣區深圳：招商四海臻邸 灣區海上門戶 蛇口自貿核心

「百年央企」招商局在2022年發佈的《財富》世界500強榜單中，成為擁有兩個世界500強公司的企業。招商蛇口深耕灣區四十餘載，在深圳片區打造了海上世界、太子灣、深圳國際會展中心、蛇口郵輪母港、蛇口網谷等50餘個有口皆碑的標杆項目。現推出招商四海臻邸，地處「粵港澳大灣區、蛇口自貿區、前海合作區」等戰略疊加區。依托中共中央、國務院正式發佈《前海方案》，前海合作區擴展至120.56平方公里。如今，蛇口已成為大灣區聯通世界的海上門戶，未來還將構建成「國際海洋城」的新蛇口，發展機遇處處。

四海臻邸位於蛇口CITY花園城中心旁，坐落蛇口成熟居住區域，四海公園為伴，交通四通八達，生活配套一應俱全，同時匯集蛇口40餘年沉澱的眾多國際學校，是深圳極具國際風情的醇熟住區。項目毗鄰繁華商圈，擁攬CITY花園城、蛇口沃爾瑪、海上世界、萬象城、保利文化廣場和 K11 ECOAST（在建中）等近100萬平方米體量商業區。招商局歷史博物館、深圳灣文化廣場（在建中）、南海意庫、海上世界藝術中心、風華大劇院、深圳歌劇院（在建中）七大國內外知名的藝術展館落戶於此。

招商四海臻邸坐擁四鐵匯聚優勢，出行便捷。距地鐵12號線四海站直線距離約200米；約1公里範圍內有地鐵2號線海月站及地鐵9號線南油西站，周邊亦有規劃中的15號線。主路交織有南海大道、東濱路、南山大道、後海大道等，並匯集「山海廊園」13處山海都市景觀資源。

項目採取2梯4戶設計，3-4房臻品舒居，建築面積約90-117平方米。其中，90平方米戶型的客餐廳聯通大面寬瞰景陽台，定制陽光寬境生活；117平方米戶型享雙開間闊景陽台，加倍陽光風景，打造孩子的陽光書吧、家人的休閒場及家後的花園。配合專業團隊打造的專屬服務，由深圳招商物業管理有限公司專業團隊運營，讓業主感受尊崇生活體驗。

招商四海臻邸

位置：深圳市南山區招商街道四海社區南海大道1090號City花園城F1

發展商：深圳招商房地產有限公司

佔地面積：2,996平方米

總建築面積：1.68萬平方米

在售產品：90-117平方米；3-4房住宅

售價：總價870萬元人民幣起

裝修情況：精裝修

產權：70年

交付時間：2025年6月

香港代理：中原地產

查詢：8202 8321

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