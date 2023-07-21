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市場信息：新一期「金牌醫生（護士）」培訓東莞開班

【Presented by：WAW Creation

大灣區醫療發展規劃中的重點之一，是鼓勵香港私營醫療服務機構和專業團體到大灣區發展和培訓。香港上市醫療機構——香港聯合醫療集團旗下的大灣區醫療集團利用四年時間，快速擴大港式醫療服務的覆蓋範圍。日前，新一期金牌家庭醫生（護士）培訓項目在東莞開班，有50名家庭醫生和46名護士參加，他們透過系統學習GOLD金牌社區醫療培訓課程，提升家庭醫生診療能力。

Presented by：WAW Creation

GOLD金牌課程包括全科常見167種疾病的診斷和處理、全科思維及診療技巧、病患溝通、導師現場輔診帶教等內容，可從臨床、溝通、管理等多維度提升醫護人員能力，培養全科醫護人才。大灣區醫療集團首席醫療官龔敬樂醫生表示，一直以來，大灣區醫療集團積極與多地政府及醫療機構合作，通過GOLD金牌培訓課程提升基層醫生業務水準。

據悉，截至目前，東莞已培訓金牌醫護逾434人次，在31個街鎮建成41間港式家庭醫生工作室，基本實現港式醫療服務全覆蓋。據悉下一步，集團將積極與政府、醫療機構推動更多港式家庭醫生工作室的建設，以及引入商業醫療保險模式。

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更新時間:2023-07-21 10:04 資料延遲最少15分鐘
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