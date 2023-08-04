溫泉入戶 擁開揚自然美景 直擊江門「百盈御泉灣」精品文旅盤

江門是廣東省著名的華僑之鄉，溫泉之鄉，亦是粵港澳大灣區重要節點城市，適合退休養老，更是宜居宜業的理想之地。江門位處珠江口西岸城市中心，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提出要建設大廣海灣經濟區等特色合作平台，加快銀湖灣濱海地區開發建設。隨著深中通道及黃茅海跨海通道等交通建設逐步完善，銀湖灣濱海新區更迎來了深江經濟合作區的規劃建設，為該區注入強大的發展動力。

銀湖灣濱海新區位處江門新會，與珠海隔海相望，與港澳緊密相連。百盈御泉灣落戶於此，不僅鄰近古兜溫泉區，坐擁山湖美景，享區內珍罕的溫泉入戶洋房，還可坐享社區經濟發展，區位潛力備受看好。

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百盈御泉灣是一個可享溫泉入戶，擁抱自然生態景觀的精品文旅項目，總面積約260畝，據悉目前出售的單位佔95%以上是香港買家。百盈御泉灣總監唐曉龍表示，項目定位針對香港客群，配套之一的酒店，也是港人熟悉的洲際酒店集團旗下智選假日酒店。他續稱，自今年二月香港開關後，已有大批港人到訪進行兩日一夜的體驗，普遍的反饋是「這裏是一個能夠完全放鬆，比較高雅的生活環境」，不少人抵埗後便到天鵝湖邊「打卡」，湖景加上背後連綿的古兜山脈，夕陽西下的感覺「真的非常棒」！

港人買家逾九成

港珠澳大橋落成，深中通道明年通車，加上深珠通道確定開建，便捷交通勢將促進江門的經濟發展。唐曉龍指，江門近年經濟增速在整個廣東省非常亮眼，去年的GDP增速創下建市以來最佳排名，經濟增速3.3%，與深圳並列全省第二。江門的經濟奮起直追，在招商引資各方面都非常到位，吸納大量深圳的高新技術企業進駐，往新會方向的江南大道兩側有大量新進駐的企業。他相信在大型基建及一系列政策支持下，珠江口西岸將會迎來非常大的經濟增長風口。

此外，百盈御泉灣所在的銀湖灣濱海新區，有大量政府基建配套的支持，例如黃茅海大橋將於明年中通車，屆時港人經港珠澳大橋可直通黃茅海大橋，迅速到達當地。唐曉龍指出，當區設有廣州華立學院江門校區，並將配套一所三甲醫院，在學校背後則有珠陽高鐵的高鐵站，預計今年底至明年初動工。當地還有與現時金灣機場同級別的台山機場，並將興建廣海灣深水港等，通過這些大型配套，勢將把整個區域的產業鏈完善起來，為當地帶來大量經濟、就業及消費發展，對房價也肯定帶來支撐。

超市及溫泉將陸續啟用

百盈御泉灣是一個佔地200多畝的精品文旅項目，造價13億元（人民幣，下同）。項目分三期開發，第一期由4座樓及16幢別墅組成，一座已沽清，二座正開售。唐曉龍透露，項目的熱度非常高，一個月能售出五六十套。預計三座及五座會在10月開售，聯排別墅及合院別墅亦會在今年底推出。此外，項目除有優美的自然環境，內部設施亦逐漸完善，生活配套都可滿足得到。除了已開設的酒店，酒店旁的社區超市會在8月開業，遊艇碼頭亦會在同月啟用。溫泉區預計11月投入營運，將提供15個露天泡泉，一個溫泉水的衝浪池，以及兒童專屬的溫泉區。二期酒店亦會在未來一兩個月動工。項目現時提供有業主巴士，最少1年內免費開放，而隨着溫泉區落成，計劃到時會提供更多業主權益。

據了解，現時九成買家都會將單位交給酒店託管，對此唐曉龍表示，很多買家還未到退休年齡，因此為閒置單位提供酒店託管，為業主賺收益。項目會由洲際酒店集團的團隊直接管理，酒店收取50%的收益，除了稅費以外，其他成本均由酒店承擔，餘下收益由業主收取，總體而言，保證不會令業主蝕錢。

他認為，溫泉入戶的洋房在整個大灣區而言，屬於鳳毛麟角，相當罕見，因為成本非常高。由於項目優勢是小而精，客人可在此泡溫泉、游泳、燒烤、在湖邊露營唱歌等，作為一個旅遊目的地，會比古兜溫泉強得多。他更相信通過酒店的影響力可把古兜溫泉的旅客分流到此。

百盈御泉灣

地址：江門銀湖灣濱海新區（中興路與銀湖灣大道交匯）

開發商：江門市百盈地產有限公司

佔地面積：22,981平方米

建築面積：57,563平方米

在售：1、2座

戶型：1、2、3房

面積：約50、59、69、79、113平方米

裝修情況：精裝修

產權年限：70年住宅

售價：每平方米10,000至11,000元人民幣

兩日一夜免費吃喝玩樂考察團

日期：8月12日起，逢星期六、日

（港珠澳大橋珠海口岸出發，包交通及食住；名額有限，需預約）

香港電話：5695 9148

大陸電話：13926990499（微信同號）

五年樓價料可「翻一番」

粵港澳大灣區致力發展海洋經濟，在深圳、東莞、珠海、江門打造4座濱海新城。珠海紅喬商管總經理鄧小雅表示，江門銀湖灣濱海新城的基礎上，再加上深江經濟合作區，可謂兩層「鍍金」。「人流多，租金肯定高；租金高，房價肯定升。」項目周邊規劃以市政配套為主，是一個以科創、大學區、旅遊度假為特色的區域，加上住宅產品缺乏，肯定「物以罕為貴」，看好未來升值空間。

鄧小雅相信隨江門市政府全力進行基建，企業投資及人流亦會隨之而來，加上大學招生等因素，消費群將逐步成型。估計「三年可見雛型，五年可見成效。」在現時新區規劃發展的環境下可飲「頭啖湯」，有信心五年內樓價可「翻一番」。

以區域而言，他認為可以唐家高新開發區來對比，地區元素相近，當區早年樓價低見每平方米八千餘元，成立高新區十年後，均價已達每平方米四萬元，可見升值潛力驚人。他個人更認為百盈御泉灣的先天條件比唐家高新開發區好，因為有深圳及江門政府的合作支持，屬於市級及跨市合作，檔次更高。江門現在是大灣區的價格窪地，項目售價僅每平方米一萬元，未來樓價表現值得看好。

精裝修現樓 每平米一萬元起

百盈御泉灣鄰近國家4A級旅遊景點的古兜溫泉，是第二個進駐當地的溫泉文旅項目，提供中高端的文旅溫泉體驗。珠海市家順物業代理有限公司置業顧問甘亮華表示，項目最大優勢是溫泉入戶，參考古兜溫泉一間約70平方米的溫泉入戶房間，一晚租金可達1,200元。

經歷疫後三年，市場上罕有開發商會先將樓盤、裝修及交付標準做好才開售。甘亮華表示，百盈御泉灣在達到入住條件才開售，擁有現樓優勢。自4月以來訪客人數持續上升，至今一星期約380人到訪，單位去化率相當不錯。現時一座已沽清，二座也售出四成。物業樓高18層，兩梯7伙共119戶，帶精裝修。除了贈送三件套（抽油煙機、燃氣爐及消毒碗櫃），還額外送全屋空調，兩三房單位更設風管機。此外，單位採用與酒店同標配的米諾斯智能馬桶，單是裝修連家電成本已約每平方米2,600元。現時主推二座49平方米的一房一廳及68平方米的兩房單位，均價為每平方米10,000元至11,000元，屬入手門檻低，性價比高之選。首次置業貸款的買家，可繳付兩成首期，向銀行申請按揭貸款，利息約3.6%。

精選單位

2棟902室 68.7平方米 2房2廳1衛 優惠價660,857元人民幣

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