美的醫療打造智慧醫院 五大板塊貫通前線後勤

當新科技不斷深入走進人們的生活場景中，一個個新名詞隨之誕生。在醫療行業，智慧醫療產業仍是一個處於開發中的寶礦，醫療端和科技端都在尋找機會。

以家用電器研發與製造為起點的美的集團，五十多年來，產業愈發多元化，更於近年積極推動生物醫療科技，並將旗下相關業務整合為美的醫療五大板塊，以覆蓋醫療產業鏈多個位置。據了解，美的醫療目前在全球有15個研發中心，合作醫院逾3,000家。

美的醫療智慧醫院首席專家、美的樓宇科技美控智慧建築總經理孫靖博士直指，美的現在已經具備醫療相關的業務和技術，將「義不容辭」把「美的醫療」打造成一個真正的國產品牌醫療科技企業，目標成為中國乃至全球多元化醫療科技和智慧醫院的踐行者。

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跨專業綜合應對方案

近年來，「智慧醫院」被廣泛提及，但至今僅有基本範疇，業界對此定義尚不明確。

「醫院被認為是最複雜的建築之一，既有公共建築的特性，又有檢驗檢疫、住院、手術室、醫療教學等立體要求，因此需要一套跨專業、滿足不同功能需求的綜合應對方案。」孫靖認為，將美的醫療五大業務板塊串連，便可以快速生成這一方案。

美的智慧醫療的五大業務板塊涵蓋醫院的「前勤」（前線）和「後勤」兩部分，前線包括醫療影像旗艦品牌「萬東醫療」，和為醫療及保健領域提供優質的機器人解決方案「庫卡醫療」，以及為醫院、高校科研、疾控等提供醫用冷藏冷凍箱、超低溫冰箱、液氮罐等產品及服務的冰箱事業部「美的生物醫療」。後勤則包括院內物流行業領航者「瑞仕格醫療」，智慧醫院合夥人樓宇科技事業部醫療板塊。作為跨多板塊的產業聯合體的美的醫療，目前每個板塊都獲市場認同是領域表表者。

孫靖強調，五大業務板塊不是簡單疊加，而是從醫院的整體來考慮，包括智慧醫院頂層設計與規劃，基於醫療場景的智能化集成，以及包括樓宇自控、暖通空調、電梯、醫用物流等豐富的自有產品方案。與醫院使用者共創，成為實際科技場景應用的賦能者，例如賦能門急診空間、手術部、醫技科室、住院病區、以及後勤指揮中心，以終為始的打造智慧醫院。

「尊重生命的每一秒」——智慧醫院「LIFE」

在醫療場景中，常見「以人為本」「生命至上」之類的標語。美的醫療則針對患者、家屬、醫護人員、醫院管理者和後勤人員等多維人群需求，制定出智慧醫院「LIFE」解決方案，現已迭代更新至LIFE2.0版本。將「尊重生命的每一秒」這一品牌理念轉化為實際體驗。

LIFE，即Logistics（交通流）、Information（資訊流）、Feeling（體驗流）、Energy（能源流）四個英文單詞的首字母組合，代表整體方案設計理念的四個維度。孫靖解釋，交通流可以合理設計醫院動線，提高了人行和物流的效率；資訊流則打通前線和後勤的數據，以實現雙輪驅動，又有安全保證；體驗流的特色是基於診療空間和角色分析的體驗設計，例如門急診空間、住院病區、手術部及醫技科室、後勤指揮中心；能源流則是基於能源平衡的全生命週期優化。

讓數據流動 減輕醫護人員負擔

總體而言，LIFE智慧醫院解決方案運用了全生命週期設計與實施模式，構建了感知物聯網、集成平台、輔助決策演算法構成的「iBUILDING運營指揮中心」，令數據流動起來，從而減輕醫護人員的負擔，讓他們有更多精力關懷病患和家屬，這和「把時間還給醫護，把複雜留給美的」的理念相吻合。

月前，美的正式對外發布醫療品牌使命是「尊重生命的每一秒」。孫靖提到幾個「一秒」，即關懷多一秒、等待少一秒、搶救快一秒等等。他表示，美的醫療提供的所有技術，最後都是服務於「以人為本」的基本理念，也就是服務於病患、家屬、醫護以及管理者，從而保證他們在最脆弱的時候，生命的每一秒都能被尊重和被關懷。

新時代新需求 以患者為中心

今時今日，人們對醫療服務方面的需求已不僅僅局限於電子病歷、大數據應用、穿戴式裝置應用、智慧病房等，而是在心理、生理和隱私上都產生了新需要。孫靖舉例，受過高等教育的患者不希望在整個治療過程中被動接受醫護人員的指令，而是更希望參與到整個診療過程中，也就是成為「知情患者」。為了服務這些需求的變化，新技術才會應運而生。「我們要做的便是在不同場景中應對他們提出的需求，這才是從以患者為中心。」

LIFE在智慧醫院場景中的應用——上海同濟醫院

眾所周知，相對於新建一間智慧醫院，將既有醫院智慧升級的難度系數更高，但這卻是整個社會不得不面對的問題。

美的早前參與升級上海同濟醫院一事，便是「超大城市市中心既有醫院智慧升級」的典型案例，也是美的醫療在三甲醫院領域的突破，用事實說明美的醫療的核心競爭力。

整體規劃 分部實施

據孫靖介紹，同濟醫院升級的主要理念是「整體規劃，分部實施」，按五年規劃來做，即考慮五年以後醫院希望達成的智慧水準為框架，結合醫院原本的改造計畫做整體規劃和預算，再拆解成細小部分升級。孫靖形容道：「這就相當於將一部機器分成幾部分零件去升級。」

同濟醫院的升級是從13間病房作為試點開始的。孫靖透露，病區是醫院所有功能區域中佔地面積最大的，也是病人停留時間最長的地方，升級後可以最快速、最直接提升病人的感受。另外，由於病區具備模組化的特點，因此也最容易複製成功經驗。

以病房為突破點

同濟醫院的智慧升級採用Design Thinking（設計思維）模式，分五步進行。

第一步是摸底和對標，「我們對標國內外同體量、同定位案例，了解業界基本標準。」

第二步是需求評估，孫靖表示，要了解傳統病區存在哪些痛點，將需求全部梳理出來。

第三步是制定應對方案，用現有技術或未來研發的產品來解決。

第四步是一體化交付，這是美的醫療的亮點。孫靖提到，在對上海百餘位公立醫院的高管做前期調研後發現，其中八成人希望醫院設計運維一體化，有總機服務商。「傳統的醫院是設計、招標、建設和運維分開，而他們希望未來智慧醫院的樣子應該是醫學設備、醫療資訊、能源、樓宇自控等業務一體化交付。」

第五步是基於需求持續迭代，逐漸標準化。孫靖認為，不斷「運維迭代」是智慧醫院非常關鍵的一部分。

一平台集成36系統80類設備

在2021年全國醫院管理獎評選中，同濟醫院獲得金獎，這對一個病房來說是非常不易的。13間病房的成功嘗試，不久後便應用到同濟醫院內科樓的建設中。美的醫療做了整體的智慧化建設及iBUILDING運維平台的搭建，共集成了30個品牌，36類系統，80類設備，以及36,000餘個設備點位元。

把如此多的設備、系統、資料打通並集成在一個平台上，需要擁有智慧建築空間能力和醫療業務洞察的專業團隊，據知而這正是美的醫療的優勢所在。

成功結合「大平台」與「小場景」

在孫靖看來，這棟樓改造的意義在於，成功實現了一是整個的複製和迭代的過程，病房的解決方案從單體的13間變成了300多個床位，其他醫院也容易複製類似的場景；二是醫院的運維指揮中心成功搭建起來，「大平台」與「小場景」結合，從定制化到半標準化，再到完全成品化，快速迭代。其中，「場」包括門急診、病區、手術室等在內的細分醫療空間；「景」則是空間中的具體需求。

在此過程中，美的醫療還和同濟醫院一起參編《上海市級醫院智慧後勤管理系統建設與運維指南》。

孫靖並不諱言，美的醫療希望成為智慧醫院建設的合夥人，從規劃、建設到運維迭代串連起來。

美的醫療大事紀

‧2011年，美的冰箱事業部成立生物醫療專案組，開始涉足生物醫療領域。

‧2017年，美的與日本工業機器人製造商安川電機合作，共同生產和銷售護理康復機器人。同年，美的入主全球工業機器人四大企業巨頭之一庫卡機器人，其子公司——國際知名醫療、倉儲及配送中心自動化解決方案供應商瑞仕格物流隨之成為美的重要一員。

‧2018年，美的與庫卡合資成立的上海瑞仕格醫療科技有限公司，該公司持續聚焦醫院物流及藥房自動化的解決方案。

‧2020年8月，美的控股有限公司宣布將斥資百億在順德建設非營利性醫院——和祐國際醫院。

‧2020年11月，美的註冊成立上海美控智慧建築有限公司，在醫療板塊上瞄準醫院樓宇建築。

‧2021年2月，美的入主中國聚焦醫學影像設備的專業製造商萬東醫療。

‧2021年3月，美的生物醫療有限公司於合肥誕生，專注各類醫療及實驗室場景中低溫存儲產品硬件及服務軟件的研發、製造、銷售業務。

‧2022年，美的生物醫療主導參與了6項標準制定及發布，申請並獲得發明專利以及實用新型等專利技術20餘項。

‧2022年，美的全面收購庫卡。同時收購瑞仕格醫療，其業務主要為提供藥房自動化及物流自動化提供綜合解決方案。

‧2022年7月，美的集團正式發布美的醫療品牌使命與五大醫療場景方案。

‧2023年，瑞仕格醫療位於蘇州昆山市庫卡中國華東製造基地的生產線投入使用。

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