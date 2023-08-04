灣區速遞：深港青年交流 探討灣區發展機遇

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座談會上氣氛活躍，與會嘉賓積極互動，圍繞「粵港澳大灣區創新創業新活力、新動能」等話題展開熱烈討論，共話灣區發展新機遇。香港青年專業聯盟實習生代表均表示，港澳青年投身灣區建設大有可為，深港強強聯合前景不可估量。

張啟源認為，大灣區發展欣欣向榮，港澳青年在大灣區創業就業享有全面的政策支持和保障，青年人才來內地發展的意願不斷增強，積極參與大灣區建設，主動融入國家發展大局。

魏熒表示，大灣區是港澳青年創新創業首選之地，為青年人才提供了廣闊的發展平台。隨着灣區融合的深入推進，愈來愈多港澳青年到大灣區創業就業，為區域發展與合作注入了新活力。深圳市青年商會將助力更多港澳青年，積極融入內地，成為聯繫更緊密的「大灣區人」，把握粵港澳大灣區發展的歷史機遇，為推進灣區高品質發展貢獻力量。

洪宏佳則指出，港澳青年正積極參與大灣區的文化、科技和教育等領域建設，並在當中取得了令人矚目的成績。通過融入灣區，港澳青年既實現了個人價值，也為粵港澳三地互融互通提供了有力支撐。期待更多港澳青年人才積極擁抱新機遇，到大灣區創業就業、開展合作。

廣州首設「智方便」登記服務櫃位

香港特區政府資訊科技總監辦公室（資科辦）於8月1日公布，於廣州設置首個「智方便」登記服務櫃位，便利在內地工作及生活的香港市民無須回港，亦可登記或升級「智方便+」，隨時隨地使用超過280項公私營網上服務。

「智方便」登記服務櫃位設於廣州市政務服務中心二樓大堂，香港市民無須回港，亦可登記或升級至「智方便+」。櫃位服務時間為星期一至五，上午九時至中午十二時及下午一至五時，假日除外。詳情及登記的準備事項可流覽「智方便」專題網站。

資科辦發言人表示，會繼續與廣東省政數局探討於粵港澳大灣區內地城市設置更多「智方便」自助登記站，以推進大灣區政務服務「跨境通辦」。

「智方便」一站式個人化數碼服務平台自2020年底推出以來，至今已有超過217萬人登記。使用者可透過個人流動電話以單一數碼身份認證，登入使用各項網上服務。熱門網上服務包括消費券計畫、中央器官捐贈登記名冊、我的政府一站通、「稅務易」、非觸式e-道、續領車輛牌照、醫健通及兩電一煤。

「智方便」流動應用程式支援iOS及Android作業系統和已啟用生物認證的流動電話，市民可於蘋果App Store、華為應用程式市場、Google Play或「智方便」專題網站免費下載使用。

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