灣區速遞：深港青年交流 探討灣區發展機遇

【PRESENTED BY：WAW Creation】自2月通關以來，深港兩地交流頻增，例如在7月29日，香港青年專業聯盟資訊科技界副會長張啟源便聯同青年實習生代表一行到訪深圳市青年商會。深圳市青年商會執行會長魏熒，常務副會長洪宏佳，副會長陳鋒，副秘書長宋林橦、張仲妮等接待，陪同參觀了深圳市青年商會、金雅福集團展廳、金雅福黃金文化博物館及非遺館，並進行了座談交流。
PRESENTED BY：WAW Creation
座談會上氣氛活躍，與會嘉賓積極互動，圍繞「粵港澳大灣區創新創業新活力、新動能」等話題展開熱烈討論，共話灣區發展新機遇。香港青年專業聯盟實習生代表均表示，港澳青年投身灣區建設大有可為，深港強強聯合前景不可估量。
張啟源認為，大灣區發展欣欣向榮，港澳青年在大灣區創業就業享有全面的政策支持和保障，青年人才來內地發展的意願不斷增強，積極參與大灣區建設，主動融入國家發展大局。
魏熒表示，大灣區是港澳青年創新創業首選之地，為青年人才提供了廣闊的發展平台。隨着灣區融合的深入推進，愈來愈多港澳青年到大灣區創業就業，為區域發展與合作注入了新活力。深圳市青年商會將助力更多港澳青年，積極融入內地，成為聯繫更緊密的「大灣區人」，把握粵港澳大灣區發展的歷史機遇，為推進灣區高品質發展貢獻力量。
洪宏佳則指出，港澳青年正積極參與大灣區的文化、科技和教育等領域建設，並在當中取得了令人矚目的成績。通過融入灣區，港澳青年既實現了個人價值，也為粵港澳三地互融互通提供了有力支撐。期待更多港澳青年人才積極擁抱新機遇，到大灣區創業就業、開展合作。
香港特區政府資訊科技總監辦公室（資科辦）於8月1日公布，於廣州設置首個「智方便」登記服務櫃位，便利在內地工作及生活的香港市民無須回港，亦可登記或升級「智方便+」，隨時隨地使用超過280項公私營網上服務。
「智方便」登記服務櫃位設於廣州市政務服務中心二樓大堂，香港市民無須回港，亦可登記或升級至「智方便+」。櫃位服務時間為星期一至五，上午九時至中午十二時及下午一至五時，假日除外。詳情及登記的準備事項可流覽「智方便」專題網站。
資科辦發言人表示，會繼續與廣東省政數局探討於粵港澳大灣區內地城市設置更多「智方便」自助登記站，以推進大灣區政務服務「跨境通辦」。
「智方便」一站式個人化數碼服務平台自2020年底推出以來，至今已有超過217萬人登記。使用者可透過個人流動電話以單一數碼身份認證，登入使用各項網上服務。熱門網上服務包括消費券計畫、中央器官捐贈登記名冊、我的政府一站通、「稅務易」、非觸式e-道、續領車輛牌照、醫健通及兩電一煤。
「智方便」流動應用程式支援iOS及Android作業系統和已啟用生物認證的流動電話，市民可於蘋果App Store、華為應用程式市場、Google Play或「智方便」專題網站免費下載使用。
更多大灣區資訊請瀏覽以下網址：https://mpgba.com/
|商品
|買入
|賣出
|倫敦金
|1932.9
|1933.4
|港金
|17929
|17936
|倫敦銀
|23.425
|23.465
|鈀金
|1241.5
|1261.5
|鉑金
|913.2
|921.2
|美電
|7.8080
|7.8085