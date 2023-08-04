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市場信息：2023年《財富》世界500強揭曉 碧桂園連續七年上榜

【Presented by：WAW Creation】在今年8月2日，最新的《財富》世界500強排行榜正式公佈，其營業收入總和約為41萬億美元，比上年上漲8.4%。進入排行榜的門檻（最低銷售收入）也從286億美元躍升至309億美元。但是，受全球經濟下行影響，今年所有上榜公司的淨利潤總和同比減少6.5%，約為2.9萬億美元。其中沃爾瑪連續第十年成為全球最大公司。沙特阿美首次上升至第二位。中國的國家電網公司繼續位列第三。排在第四和第五位的分別是亞馬遜和中國石油。

Presented by：WAW Creation

中國內房企業方面，有在2022年以639.789億美元營業收入名列第206位的碧桂園。事實上，2022年中國房地產行業持續承壓，碧桂園也不例外，但整體仍保持穩健發展。同時碧桂園全力以赴保交樓、保品質，2022年全年交付超70萬套房屋，2023年上半年交付房屋27.8萬套，在交付量上穩居行業第一。對於連續七年上榜，該集團在網站表示，未來仍以客戶為中心，以市場為導向，積極探索房地產新發展模式，着力發展民生地產，全面提升產品和服務品質，努力兌現「好房子 碧桂園造」的承諾。

此外，在發展主業的同時，碧桂亦多元發展，例如2018年，碧桂園入局智慧建造，將「高科技綜合性企業」作為集團未來新定位。2022年6月，碧桂園集團宣佈成立科技建築集團，深度聚焦科技智慧建造。2023年，碧桂園明確「一體兩翼」戰略，並在5月份形成地產、科技建築兩個產業集團的新架構，以實現企業整體發展的提質增效。

經過5年發展，碧桂園建築機器人正在逐步走向全國。2023年6月，博智林機器人攜14款建築機器人及BIM數位化軟年產品亮相中國住博會，反響不俗。今年以來，博智林建築機器人亦先後參建香港公屋專案、深圳保障性住房項目，還聯合新加坡BHCC建設公司打造海外智慧建造試點，積極貢獻智慧建造力量，為多個地區勞務貴、用工難等問題提供新思路。

按《財富》公開資料，今年世界500強排行榜上榜中國企業數量增長停滯，多數排位下滑，加上台灣地區企業，中國共有142家公司上榜。如以中國大陸（包括香港）上榜企業計，則15年來首次下滑，比上年減少一家，為135家。美國今年共計有136家公司上榜，比上一年增加12家，重新超過中國大陸的上榜公司數量；在大企業數量上共同領先全球其它國家和區域。此次，135家中國大陸（包括香港）的企業中，除去7家新上榜企業，以及4家位次不變的公司，有35家企業位次上升，89家位次下降。

 

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更新時間:2023-08-04 16:44 資料延遲最少15分鐘
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