moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

個人理財 > 活在灣區

深圳內望：七月政策暖風頻吹 市場有望築底反彈

【Presented by：WAW Creation

住建局資料顯示，7月深圳新房住宅網簽3,156套，環比上升3.5%；二手住宅過戶2,259套，環比下滑6.1%，二手住宅過戶數連續4個月下滑。

總體看，7月一手成交增加，二手下滑，加起來總量跟上月基本齊平，只是結構上有調整。整體成交量還是在低位盤整，沒有很大的變化。

Presented by：WAW Creation

 

「打新」限制政策未取消

7月上半月僅兩項目入市，但臨近月底，六項目集中發售。其中，龍華三個項目合正觀瀾匯、鴻榮源尚雲、宏發悅見傾湖同時拿證，雖然推高了成交量，但也增加了競爭。現在市場低迷，打新的限制政策還沒有取消，最差的市場遇上了最嚴厲的政策，時不與我的情況就出現了。打新都要上「i深圳」登記凍資，客戶只能三選一，無可避免把客戶分流。

調控政策以前，所有在售專案都可以認購，但前兩年打新太過火爆，政府不希望一個盤的認購量太大，於是就通過「i深圳」登記來限制，同一時間段，客戶只能多選一。

市場好的時候，新盤紮堆入市可以烘托火熱的氛圍，吸引客戶跟風入市。但市場不好的時候，一個一個賣可能結果會比較好，紮堆入市只會相互爭奪客源，導致「內卷」更加嚴重。從實際銷售情況反映，龍華三個新盤同時銷售，銷售情況都不及預期熱烈。

 

利好消息「雙證合一」

7月二手市場出了一個非常利好消息，就是一本證和兩本證可以雙證合一。

或者這裏解釋一下何謂一本證和兩本證，話說在2006年，開發商為了規避「7090政策」（要求一個樓盤內90平方米以下的戶型要佔七成以上）而設計開發出「雙拼房」這個產品，意即將兩套房按一套房來設計開發，將兩個90平方米以下的小戶型拼在一起，作為一個大戶型來銷售，購房者於是就擁有兩個不動產權證，簡稱「一房兩證」。

當時市場關注度被雙證合一政策吸引，諮詢量很大，業主、客戶都非常感興趣。因為目前社區單證和雙證之間，普遍存在明顯的價格差異，一本證比兩本證貴的情況比比皆是，雙證只要成功合一，房價就會立即有比較好的增長，少的幾十萬，多的幾百萬，這對小業主來說是一個天掉了的餡餅，絕對是個很大的利好消息，所以大家非常關心可以怎麼合，可以賺多少錢。

 

合證門檻較高 刺激不及預期

雙證合一政策落地之後，對市場的刺激不及預期，究其原因是合證的門檻還是比較高，不僅需要社區在白名單中，還需要雙證都在同一個人名下且紅本在手，還有產權人家庭還是需要符合限購政策……等條件。

雖然政策利好，但是符合雙證合一條件的人並不多，這就導致有政策落地，但力度沒想像的那麼大，屬於雷聲大、雨點小，效果一般般。雙證合一的確吸引了市場的關注度，但是客戶仍然在觀望，對政策預期太高，最後失望而回，反而減少了二手房的交易量。

 

小業主心態回暖速度比買家快

7月最後一周，政策暖風頻吹，從中央到地方，從住建到金融機構，頻繁釋放利好消息，表示要適時調整優化房地產政策，滿足居民剛性和改善性住房需求，政策將主要圍繞認房不認貸、首付比例、貸款利率、稅費減免等方向。雖然沒有進一步的細則落地，但是市場信心正在逐步增加。小業主心態回暖的速度遠比客戶要快，返價的情況也開始出現，小業主趁着利好，把叫價調高，例如原來800萬元(人民幣，下同)待售的房源，近期也加價到820萬，反映小業主對後市轉趨樂觀。

雖然政策消息不斷，但是客戶跟小業主不同步，還是比較謹慎，畢竟一個是收錢，一個是拿錢。小業主一聽到利好消息很快就加價，客戶沒有看到政策實際落地，並不買單，不願意將預算從800萬元追加到820萬元，反映了業主調價的速度大於客戶願意追加的速度。業主加價反而嚇跑了客戶，增加議價談判難度，反過來影響市場成交量。另一方面，新房預售價格受政府監管，那怕開發商想調價也沒有機會，再說目前市場氣氛並沒有好轉，所以也不敢調高價格，近期市場也沒有出現新房調高價格的情況。

 

「深超總」地塊出讓帶來的影響

深圳6月底出讓的深圳灣超級總部基地地塊，也有重要資訊釋放出來。「深超總」地塊不再適用70/90政策，雖然並不代表70/90政策的取消，但是有了先例，未來有些地塊可以不再進行限制，政策可以彈性處理，也可以視作為一種政策的放鬆。70/90政策若是放開，相信市場上大戶型住宅將會逐步增加，改變市場供應的結構。70/90政策出台，導致市場上住宅以小戶型為主，大戶型基本上靠公寓、辦公來彌補。未來豪宅格局也會發生改變，大面積不只是公寓、辦公去主導，對未來房地產發展也是一個很大的影響。

 

政府救市態度堅決 料力度將逐步加大

同樣，一本證、兩本證價格存在明顯差異，未來如果取消限購政策的話，其實一本證、或者是兩本證，根本也沒有太大的差異了，雙證是否合一，也沒有甚麼關係。

因此，房地產市場仍然受政策影響非常大，一環扣一環，牽一髮而動全身，所以政府還是比較謹慎，但是可以明確看到的是，目前政府救市的態度很堅決，相信救市力度會逐步加大，市場正在向好的方向發展，絕對是大勢所趨。

更多大灣區資訊請瀏覽以下網址：https://mpgba.com/

金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金1914.71915.2
港金1776117768
倫敦銀22.72022.760
鈀金1300.01320.0
鉑金913.0921.0
美電7.81607.8165
更新時間:2023-08-14 16:14 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】