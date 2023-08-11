市場信息：大鵬新區「港式家庭醫生工作室」揭牌

大鵬新區為知名僑鄉，港澳同胞眾多，在轄區看病就醫面臨醫保報銷不暢的難題，為有效破解這一困境，新區教育衛健局聯同醫療健康集團積極探索大灣區醫療協作發展模式，與大灣區醫療集團合作，選派醫護人員參加深港國際全科醫學社區醫護能力培訓班，引進國際化高品質服務理念，致力打造一批具備高品質基層服務能力的社區醫療人才。同時，參照國際及香港全科診室標準設定，在新區每個街道選定一家社康中心開設「港式家庭醫生工作室」，將家庭醫生服務觸角延伸至港澳同胞，實現港式家庭醫生服務街道全覆蓋，保障轄區購買港澳醫療保險的港澳人士在家門口就可以享受到「一站覆蓋、異城同質、溫馨私密、報銷便捷」的港式醫療服務。

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「門口的社康中心就有港式家庭醫生工作室，我們同鄉會的理事和鄉親們都非常高興。」僑港葵湧同鄉會代表葉韻瑜表示，作為一個長期生活在內地的香港人，知道能夠在家門口享受到港式家庭醫生服務，即時向鄉親分享這個好消息。

基層診療服務全面提升

近年來，新區高度重視基層衛生健康工作，自2017年與市二醫院共建市區緊密型醫聯體以來，基層衛生工作提質擴面、成效顯著。例如每周有超過50名市屬醫院專家到訪基層，讓轄區群眾在家門口享受優質診療服務；全市15個醫防融合專案100%落戶新區24家社康機構，為居民提供中醫藥服務、腦卒中篩查、心血管疾病防治、風濕病診療、慢性病管理等內涵豐富的健康服務；社康服務能力的不斷提高，助推新區社康診療量佔比和公眾滿意度持續提升。2022年新區醫療行業服務公眾滿意度和基本公共衛生服務專案滿意度位居全市第一。

通過「港式家庭醫生工作室」的掛牌運作，大鵬新區將持續深化深港醫療服務協作，推動新區全科醫學服務逐步與國際接軌，推動新區醫療健康集團與大灣區醫療集團的合作，組建金牌家庭醫生隊伍，讓新區本地居民和港澳人士在家門口就能享受到多元化、國際化、精準化的健康體驗，持續改善轄區群眾的健康。

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