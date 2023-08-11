樓盤點睛：大灣區中山

雅居樂新城是雅居樂積累31年的「王者高品質大盤」，擁有超10萬平方米商業規劃、五桂山、國家溫泉、高爾夫球場及高端會所等宜居配套，多年來已與三鄉融為一體，目前超過1萬名香港業主。

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實現1小時灣區生活圈

中山融入灣區發展，城市配套及基建不斷完善。萬象郡峯匯擁兩縱三橫立體交通路網，坐享廣澳高速、京珠高速等四大高速，並得到港珠澳大橋、深中通道（規劃中）等線路加持，多條交通樞紐可快速連通港珠澳中深各地。現時G105國道完成擴容通車，從三鄉到達珠海只需15分鐘；經坦洲快線20分鐘到中山主城區；香海大橋支線亦已通車，成為支撐中珠同城的又一快線。未來更會接駁深中通道，30分鐘通達前海。而從雅居樂車站出發，30分鐘即可直達港珠澳大橋，交通非常方便。

雅居樂是中山流量之王，2021年住宅成交位居第一，成交套數達3,890套。由2014年至2019年，從萬象郡到萬象郡泊岸，雅居樂項目屢開屢爆，經歷六年時光成就萬象品牌。2020年12月，萬象郡4期峯匯首推，當日認購額破3億，彰顯品牌實力。2022年雅居樂萬象郡更以1,370套達到全市成交第一位。

萬象郡峯匯全新29棟產品，提供建築面積約1,184、1,507平方呎的園景美宅，享270度無遮擋視野，樓下設有7.7萬平方米摩登藝術莊園，多層次自然植物造景，設置陽光風情雙泳池、全齡段運動跑道、休憩廣場等綠意生活空間等，環境非常宜居。項目周邊醫療、商業、學校、餐飲、旅遊資源覆蓋完善，豐富業態滿足多樣生活需求。

雅居樂萬象郡峯匯

位址：中山三鄉坦洲快線與金湧大道交匯處

開發商：中山市雅建房地產開發有限公司

佔地面積：12,2479.5平方米

建築面積：39,9358.5平方米

容積率：2.65

綠化率：38%

總戶數：2,783戶

在售樓棟：13/27/28/29/30幢

可售套數：240戶

面積：958、1,184、1,399、1,507平方呎

交付標準：精裝修

售價：每平方米9,000元至11,000元人民幣

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