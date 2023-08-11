智慧醫院的進化 佛山和祐國際醫院明年中為你展示

構想未來城市的生活樣貌，智慧醫院是必不可少的組成部分。

互聯網和數碼科技給醫療健康領域帶來顛覆性的變革，同時也在改變人們對醫療體驗的期望。在佛山三龍灣，將於2024年6月啟用的和祐國際醫院（下稱「和祐」）力爭打造成智慧醫院的標杆。

和祐，是由美的控股有限公司出資逾100億元（人民幣，下同）創辦，定位為非營利性綜合醫院。副院長王建明直言，「以智慧醫院的理念，來改變大眾對於醫療技術、服務、體驗等方面的感受，也許是和祐醫院最好的結果。」或許我們對精細、高效、智能的未來醫院的想象，將在此實現。

採訪：駱丹

編輯：鄭會強

攝影：張丹峰

Presented by：WAW Creation

和祐「智慧」醫院的五個層面

「智慧醫院」概念首次出現在十四年前，近年已在中國發展迅速。一家智慧醫院的「智慧」究竟會體現在哪些方面？

廣義而言，主要包括智慧醫療、智慧服務和智慧管理三個層面；但具體而言，因應各家醫院的頂層設計差異而略有不同，以和祐為例，便有五個層面。

王建明指，包括治療和護理在內的智慧醫療是該院的核心，將救治患者的醫療技術基於物聯網的「數字時鐘系統」顯示出來，還會廣泛應用5G、3D打印、遠程醫療等新技術，提高患者就診的成功率。

其次是智慧服務。在既定印象中，「排隊輪候」最容易發生的場景便是醫院。從掛號、繳費，到看診、取藥，無一例外，長短不一。王建明認為，「醫療服務應該圍着病人走動。」和祐會採取遠程預約掛號和支付的方式，到院後有實時指引，直接跳過門診大廳，到診間就診。如此一來，既提升患者的就醫體驗，也在逐步改變大眾的就醫習慣。他並補充，還有診後隨訪和藥品快遞到家，利用信息化賦能，減少院內人員流動，又方便患者。

第三是智慧運維，院內的就診指引、後勤保障、人流分布、人員管理、節能、信息的互聯互通等，前後端均可保障醫院的運行安全。

第四則是智慧運營，透過信息化賦能獲得的數據，檢驗患者是否獲得最佳的治療服務，也能提高醫護的工作效率和精準度。

第五是和祐的獨特之處——智慧物流。院內有人的流動，也有藥品和物品的流動。在和祐門診有氣動物流，在病房區則有氣動物流加軌道小車傳輸物品、藥品和標本等。智慧物流系統還可完成清潔物品的傳輸和污物回收。例如，病人若要換衣服，只需用腕帶在房間內掃碼，衣物便會自動傳送到房間，類似販賣機的設定。

採用美的醫療「LIFE2.0」 從零開始

和祐在規劃中，是沿用美的醫療的醫院設計思維，按照「LIFE2.0」解決方案從零開始搭建。據美的醫療智慧醫院首席專家孫靖介紹，該院首先對標國內外很多國際化醫院。然後，召集醫院管理層、技術部門、設計單位、醫護、安全部門等代表，在為期兩天的工作坊裏挖掘和分類醫院面臨的挑戰。之後再提出解決方案並大量測試，採用其中比較完善的方案，做成1:1還原的智慧病房樣板間。

王建明認為，和祐最突出之處，是「以患者為中心」服務理念，以患者就醫為目標，提高患者就醫體驗的服務，會在各個環節中得到體現。例如，外科非常重要的一個理念是快速恢復。在傳統醫療中，一位準備做關節置換手術的病人需要住院大概七天。和祐認為對患者來說，久住醫院並非好事，因此會通過遠程技術，指導患者在家進行術前準備，這有利於患者術後康復，留院時間也得以縮短。

國際高水平醫療服務 「醫保」收費

耗資百億建非營利性醫院，是和祐受到關注的原因之一。對於運用這一百億元，王建明介紹說，醫院主要分兩期建設，一期投入約60億元，二期投入約40億元。醫院以普惠醫療為主體，兼有特需醫療；前者佔90%，後者佔10%。另外，醫院規劃建設華南首個、全國第二家質子重離子中心，以提升大灣區乃至華南地區的腫瘤精準治療水平。

王建明強調，和祐是按照中國三級甲等綜合醫院和國際品質認證體系最高標準進行設計，並以國際最佳診療流程和服務標準來服務患者。但在收費方面走平民化路線，對標國家的三甲公立醫院的收費標準，醫院門診與住院接入醫保體系。簡而言之，「以醫保的待遇，令普通民眾也能享受國際化、高水平的醫療服務。」

他並補充，「因為和祐源於美的創始人何享健『造福桑梓、回饋社會』的公益初心而來，那麼我們就一定要把最好的醫療、服務和就醫體驗帶給患者，這也是和祐要達到的重要目標。」

目標醫、教、研一體

和祐重視科研，更高的要求是打造成一家以醫療、教學、科研三位一體為目標的綜合性臨床研究型醫院。王建明指出，和祐為此建有以醫學研究為目的的醫學轉換中心，這在民營醫療機構相當罕見。「從醫院的長遠發展來考慮，教育是行業快速且持續發展的必要條件。」

據悉和祐在科室的設置中，將重點布局腫瘤醫學、骨科與運動醫學、腦科學與神經醫學、心血管醫學、婦兒醫學、健康管理與老年醫學六大卓越中心。王建明直言，「腫瘤中心是特別打造的一個重點學科，目前已經與蘇州大學的腫瘤放射專業達成合作意向。」值得注意的是，和祐規劃建設華南首個質子重離子中心單體專案，質子重離子中心預計2026年建成並開展臨床試驗，建成後，和祐將成為中國第二家同時擁有質子、重離子兩種放療技術的治療機構，極大提升粵港澳大灣區乃至華南地區的腫瘤精準治療水平。

他透露，隨着醫院的籌建和運營，未來，和祐預計將與國內外知名醫學院校、高水準醫院或學科COE、國際知名醫學專家等，在醫療、護理、管理、運營等方面開展全方位、多層面的長期合作。

和祐國際醫院

使命：數智化賦能醫院運營，提供卓越的醫療服務，打造全生命周期的溫馨照護。

地址：廣東省佛山市順德區北滘鎮三龍灣科技城

規劃：用地386畝、總建築面積58萬平方米，規劃1,500張床位。

工程進度：2020年11月13日開工，去年年底主體建築——醫技綜合大樓和IMC國際醫療中心大樓正式封頂。目前醫院一期建設基本接近尾聲，年底大樓內外安裝將會完成，設備陸續到位。

試運營：2024年3月31日

啟用：目標2024年6月28日

嚴格要求人才的引進與培養

和祐正式動工4個月後，王建明便加入建院團隊。此前，他一直在做神經病學方面的臨床工作。據知他是十年前離開之前工作的北京協和醫院，隨後對醫院的建設產生了興趣，並且參與過兩家醫院的籌建工作，最大的體會是方方面面都在發生改變，包括醫療和醫院。

醫院是以醫療技術為核心的機構，擁有高水平的學科帶頭人、醫生和護理團隊，對於醫院至關重要。和祐對此亦相當重視，並擬定嚴格的人才選拔要求，例如一定要曾經在國內外著名大型醫療機構任職十年以上；在各自領域有一定的影響力，尤其是學術上；要非常熱愛醫療行業，持續保持把最佳的醫療技術和服務奉獻給患者的初心。

大部分骨幹已落實簽約

同時，和祐亦與一些頂級醫療機構確定三方面的合作意向，分別是專科骨幹人員培訓、護理團隊培訓，以及運營管理學習。王建明透露，目前絕大部分的學科帶頭人、科室主任已經確定人選，大部分的科室骨幹也有定案，骨幹以上醫生大概有三十多位完成簽約，約佔90-95%。仍有小部分崗位在招聘中。

和祐國際醫院2023的年招聘公告中顯示，醫院注重「全面的人才培養」據悉，2022年夏季校招中，和祐招聘了逾五十位畢業生，隨後安排在廣東省內三甲醫院學習，近期陸續回到和祐協助各個科室的學科建設。在護理人員方面，和祐今年組織部分護士長到香港醫療機構參觀，學習服務患者的理念和做法。王建明表示，「我們希望無論是從醫療技術，還是醫療服務，都會方便整個大灣區的患者。」

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