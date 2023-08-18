業內人語：珠海置業有「講究」

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核心香洲區 樓價每平米3-5萬元人民幣

開私家車經港珠澳大橋去珠海，首先到達的是珠海的香洲區，這裏也被稱作東區，是珠海的主城區，我們熟悉的拱北、橫琴、南灣等區域都在香洲區。

香洲區地處珠江口西岸，東水連香港，西連珠海市斗門區和金灣區，南壤接澳門，北鄰中山市，背倚經濟發達的珠江三角洲腹地，地理位置優越，是全市政治、經濟、文化、交通和金融中心。轄區內有拱北、港珠澳大橋珠海公路、九洲港、灣仔、珠澳跨境工業區、青茂等邊境口岸，其中拱北口岸是全國第一大陸路口岸。香洲區被評為國家生態文明建設示範區、廣東省全域旅遊示範區、社區體育公園建設項目等，曾獲「中國人居環境範例獎」。此外，香洲區還擁有珠海大劇院、珠海漁女、圓明新園、香爐灣沙灘、香山雲道、景山道等濱海景點。香洲區歷史文化悠久，文化傳承異彩紛呈，因此房價也相對較高，主要集中在每平方米3-5萬元（人民幣，下同）這個價格區間。

西區金灣斗門 樓價每平米1.2-2.2萬人民幣

珠海西區包括金灣區和斗門區，這兩區的房價在每平方米1.2-2.2萬元之間，比主城區的價格低一半以上。金灣區位於珠海的西南部，斗門區則位於西北部，兩區擁有優質的天然環境資源，空氣品質常年優良。金灣和斗門是珠海的交通樞紐，珠海金灣國際機場、高欄港、斗門港、珠肇高鐵、珠機城軌二期、廣佛江珠城際軌道等軌道交通及眾多高速通道的出口均匯聚於這兩個區域。西區的發展定位為粵港澳合作的高端要素聚集區，職能定位為「三基地一新區」，即區域生產性服務基地、商貿物流業基地、戰略性新興產業基地和生態宜居新城示範區。

不同片區 樓價大不同

珠海整個城市雖然不大，但各個片區的房價高低有別，價格區間比較廣。香洲區交通便利，搭乘廣珠城軌可以通往中山及廣州，另港珠澳大橋口岸、九州港碼頭、拱北口岸、青茂口岸往返港澳或珠江口西岸城市非常便利，購物商場、生活及娛樂等配套設施完善，重視生活品質的客戶可以選擇在香洲區購房。

隨着連接西區與東區的高速公路—洪鶴大橋及香海大橋的全面通車，極大地縮短了從市區到西區的車程時間，再加上政府在西區大力推動城市規劃及發展，未來的發展前景也是值得留意的，金灣區及斗門區作為第二居所、養老居所亦是非常合適。

留意內地購房無律師介入

在此筆者提醒大家，由於內地購房流程與香港的並不相同，內地購房是沒有律師介入的。因此，香港市民在購房時必須注意以下幾點：1.購房款項必須存入開發商、中介公司的公司賬號上，千萬不要給銷售員個人，以免導致金錢上損失；2.房屋交易的稅費或水電過戶費用由相關的政府部門徵收，因此在交易時不一定能明確具體的數字，但大家應先了解收費標準及收費時間，以免造成誤會或不必要的麻煩。其實，最省時省力省心的方法，就是尋找信得過的機構幫你買房，上述的問題自然也就不存在了。

第二季住宅成交價量平穩

珠海第二季度住宅成交量6,726宗，對比第一季度的住宅成交量6,607宗，輕微上升1.8%；第二季度成交價格每平方米為24,610元，與第一季度的每平方米24,330元基本持平，價格發展較為平穩。在「港車北上」的需求下，珠海作為第二居所的首站，自然被看高一線！另外，進入三季度以來，港元兌人民幣的匯率處於上升通道，如此時用港幣購買內地資產，在一定程度上可以對抗日後港元兌人民幣貶值的風險，是一個不錯的購入時機。

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