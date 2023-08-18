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市場信息：廣州7月二手住宅成交連跌四個月

【Presented by：WAW Creation】根據廣州中原研究發展部的監控資料顯示，今年七月廣州市二手住宅成交量（自助網簽+仲介網簽）為8,096宗；環比上月的8,292宗下降2.36%，已連續4個月下行，雖同比去年七月上升了6.6%，可見買家入市觀望情緒未見好轉。

至於成交價方面，二手網簽均價為每平方米28,395元（人民幣，下同），環比上月下跌8.6%。

廣州中原研究發展部認為，由於目前買家對市場預期不高，觀望情緒濃厚；加上經濟仍處於疫後修復期，客戶購買力略顯不足，促使成交持續走弱，成交周期延長。同時，由於當月市區新盤供應力度不減，中心區越秀、荔灣、海珠等區域均有優質全新盤（東園公館、西關都薈、江灣和樾等）入市，促使不少二手買家分流至新房市場。

Presented by：WAW Creation

 

部分盤源議價空間增

與此同時，由於受目前市場去化緩慢的影響，業主對後市信心不足，即使月底有不少調控鬆綁信號釋出，亦未能見效，不少優質盤源議價空間基本能達10%左右。

因此，廣州中原研究發展部預計，若後市有調控利好消息出台刺激，有望修復客戶入市信心，並加快剛需、改善的需求釋出，月度成交量或有望重回9,000套以上。至於價格方面，預料二手住宅網簽均價會持續維穩。

 

越秀黃埔7月成交上升

至於各區成交情況，按數據，以荔灣、白雲、從化三區成交跌幅最為明顯，環比分別下降10.7%、8.1%、9.8%。成交增加的則有越秀、南沙、黃埔三區，環比分別上升5.9%、5.0%、6.3%。此外，如以宗數計，番禺以1,150宗的成交居首。

 

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更新時間:2023-08-18 10:49 資料延遲最少15分鐘
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