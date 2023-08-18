灣區速遞：粵港澳三地青年廣州奏響「融合之音」

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大灣區青年管弦樂團是香港演藝學院首個面向大灣區青年樂手的專項計劃。該個樂團由香港演藝學院聯合星海音樂學院、澳門青年交響樂團協會，在太古集團的創始贊助下成立，旨在將其發展成全球優秀的青年管弦樂團之一，以提升大灣區的管弦樂演奏水準，搭建達到國際標準的古典樂演奏平台。首演巡迴音樂會將在灣區多個城市舉行。

在開啟首演巡迴音樂會前，88位來自大灣區不同城市、背景和個性各異的年輕人共聚香港演藝學院，接受來自13位知名音樂導師的專業培訓與指導。在訓練之餘，大灣區青年管弦樂團還在港澳廣深四城開展了豐富多樣的文化體驗活動，大家彼此交流與分享所學所感，短短12天就培養出十足的默契，凝聚成一支充滿活力與熱忱的樂團。

（資料﹕香港特區政府粵港澳大灣區速遞）

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