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智能駕駛進入高階時代 元戎啟行：半年內將有一波大爆發!

【Presented by：WAW Creation】我們經常聽到的「自動駕駛」，又或者「無人駕駛」，其實是智能駕駛的一種，其概念是打造可以完全不需要人類操作，自動感應偵測路面環境而行走的汽車。

在目前資訊科技發展騰飛的時代，內地有很多由年輕一代創立的公司都投入智能駕駛系統研發，在這個新市場力爭一席位。目前內地智能駕駛的研發行業都積極與車企合作，推動智能駕駛量產化落地。

元戎啟行副總裁劉軒透露：「城市內點對點的高階智能駕駛將迎來大爆發，相信半年內會有面向消費者的自動駕駛汽車推出市場，行業會因此『動起來！』」

 

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

 

深圳元戎啟行科技有限公司（DeepRoute.ai）是一家專注於研發和應用高階智能駕駛技術的科技公司，由人工智能博士周光帶領團隊在2019年成立，至今已設有自動駕駛乘用車「元啟行」、以及自動駕駛輕卡「元啟運」的兩大產品線，先後在深圳、武漢及杭州等地開展了自動駕駛（Robotaxi）的道路測試及試運營，以及與德邦快遞合作，將技術應用在自動駕駛貨運中轉服務。

在智能駕駛市場，元戎啟行可以說走在行業領先位置，去年更與車企達成量產合作協議，實現商業化發展。劉軒表示，自動駕駛行業最初有非常多競爭公司，隨着市場競爭程度加劇，一些無法實現商業化的公司會被行業淘汰，而一些能夠與車企合作，並實現商業化的公司將獲得更好的發展機會。

 

深圳立法推動行業發展

自動駕駛行業在近年發展迅速，除了技術進步，各地政府的政策及法規都取得快速進展。其中，深圳在去年8月1日開始實施《深圳經濟特區智能網聯汽車管理條例》，是內地首推相關法規的城市，對自動駕駛落地帶來重要的推動作用。

劉軒認為自動駕駛要落地，要消費者「用得上、覺得好」。自動駕駛可應用在不同場景，有面向公開道路，也有面向港口等範圍較小的封閉場景。元戎啟行致力投入公開道路的應用，「涉及範圍更廣，可服務所有用戶，這樣會更有意思。期望能讓每個人都能夠以安全、舒適及較經濟的方式享用自動駕駛。」

當然，要達到這個目標，劉軒並不諱言，公司需要大量數據支持，而與車企合作，無疑將可更快地得到數據反饋。

 

技術領先同業「一身位」不依賴高精度地圖

目前，元戎啟行主要投入三大領域，包括與車企合作生產消費者使用的量產車、以這些車輛用於Robotaxi服務，以及輕卡貨運服務。而公司亦早在三年前開展不依靠高精度地圖的方案，「現已領先同業一個身位」。

劉軒表示，高精度地圖方案價錢較貴，開放的城市比較少，目前在中國只有高速公路覆蓋較好，並且只開放了北京、上海、廣州、深圳、重慶及杭州六個城市，其他大部分城市還沒有開放，所以依賴高精度地圖的自動駕駛汽車無法在未有開放區域行駛。「我們現在使用導航地圖，就如國內的高德地圖及百度地圖。只要人能到的地方，自動駕駛都能去到，這是我們的目標。」

 

預計三至五年 Robotaxi全國「落地」

為了實現大規模的Robotaxi，劉軒指出，跟車企合作量產是必要的途徑，因為需要在路上「跑滿」各個大小城市及鄉村，各種路況都能覆蓋得到，才可取得足夠數據，以證明系統足夠安全。他強調，需保證安全性、用戶體驗感、通勤效率，並要在不使用高精度地圖下在全國各地適用，相信還要三至五年時間才可達到。

 

無人駕駛「輕卡」可更快落地

「人及貨物的無人駕駛，會對整個城市的交通及出行帶來各方面的進步，包括可減少交通事故比例，降低出行成本，提升通行效率，為市民出行及貨物運送帶來好處。」

去年618購物節的時候，元戎啟行與德邦快遞達成合作，為其提供自動駕駛輕卡貨運中轉服務，成為內地首個商業化落地的自動駕駛輕卡項目。劉軒表示，由於自動駕駛輕卡服務需求大，偏向在固定路線行駛，晚上的交通參與者比較少。因此在安全性方面，運貨的法規可能比載人的更早放寬，相信輕卡物流可更快「落地」。現在只是等待法規批准，面向全國的自動駕駛輕卡就可大規模商業化。

除了商業用途，自動駕駛汽車對社會公共服務方面亦帶來幫助。例如在2022年2月，疫情比較嚴重的時候，公司使用自動駕駛輕卡為深圳福田沙頭街道運送抗疫物資，減少人與人接觸，為深圳的公共服務作出貢獻。

 

目前仍需安全員監控 全自動駕駛不是夢

自動駕駛的最佳情況是不需要人類駕駛操作，目前自動駕駛需要有安全員監控。劉軒坦言，在中心城區完全不用司機是存在危險的，法律及法規都還沒有完全開放。但當技術更趨成熟，法律法規批准後，相信就可實現全自動駕駛，帶來一種更舒適的產品體驗。

自動駕駛市場競爭激烈，走得不夠快隨時被市場淘汰。元戎啟行現時有超過500名員工，技術研發人員佔當中的七八成。

劉軒認為他們在技術判斷上領先競爭對手，接下來希望能夠維持對未來自動駕駛技術發展趨勢的準確判斷，以預測兩三年後的發展情況；同時要盡快將產品投入商業化應用，取得更多數據幫助技術提升，藉以保持及鞏固領先優勢。

 

追求「更安全、更可靠、更智慧」

元戎啟行追求「更安全、更可靠、更智能的駕駛」，並將安全放在首位。

劉軒指，很多人對自動駕駛還存在不確定的恐懼，對沒有人類司機操控感到擔心。所以安全是首先要保證，希望能像人類駕駛，甚至比人類駕駛還要安全。該公司的自動駕駛系統設有多重安全機制，比人類駕駛更安全。即使面對複雜場景，例如部分傳感器失效，系統仍能根據當前情況保證安全行駛，自動尋找安全地點停車。此外，系統會嚴格遵守交通規則，超速、衝燈、遺例泊車等情況都可避免。最重要是可減少交通事故發生。

元戎啟行的多傳感器融合技術，能夠準確、高效地完成不同類別的物體檢測，並能精準感知周圍200米外的障礙物，而且反應速度比人類更快，很多時候能夠比人類司機更快處理極端情況，包括暴雨、霧霾或下雪等極端天氣，能有效減少因為人類操作失誤而引發交通事故的機會。「比受過良好訓練的運動員的反應更快。」

更智慧的體現是通過自動駕駛的算法，使系統像人類一樣，與周圍的道路使用者進行「博弈」。例如在車道匯合時，誰可優先行駛。通過計算機學習，可以做到更快速，更合理及保證安全性的前提下，比人類做的更高效、更靈活、更智慧。

劉軒強調，元戎啟行的自動駕駛在深圳已運營一段時間，到目前並未有發生任何安全事故。但智慧方面可以提升，例如有病人要趕往醫院，車速需要加快時，現在系統對這些情況的了解肯定不足夠，但隨着技術發展，相信日後可根據用戶需求進行靈活調節。

 

元戎啟行發展里程碑

2023年3月   推出不依賴高精度地圖的智能駕駛解決方案及量產產品，突破市場同類產品存在的使用區域限制。

2021年12月 推出量產成本低於2萬元的L4級自動駕駛前裝解決方案，打破自動駕駛量產壁壘。     

2021年9月   完成由阿里巴巴領投的3億美元B輪融資

2021年7月   成為首家獲批在深圳中心城區進行自動駕駛示範運營的企業

2019年2月   元戎啟行成立

5      全球5個城市布局落地

400+ 申請獨家技術專利

200  深圳、武漢、杭州測試運營車輛

1,000萬+ 路測里程，主要集中城市CBD

 

選址深圳 享人才及政策支持

元戎啟行選址深圳落戶，是看準深圳在產業發展的好處。劉軒解釋，首先，深圳是中國的科技中心之一，具有吸納國內外人才的優勢。第二是深圳對於汽車行業和科技行業上下遊的產業鏈比較齊全，汽車和電子的行業發展發達，從研發、製造到生產的成本也相對較低。此外，深圳政府提供積極的營商環境和政策指導，特別在自動駕駛領域，是中國首個為自動駕駛立法的城市。

劉軒坦言，具體來說，政府對科研企業提供了津貼和經費支持，同時也提供各種人才的政策支持。更重要是政府支持他們在深圳運營Robotaxi，成為深圳第一家取得載人示範許可的自動駕駛公司，允許在福田區進行載人的測試及運營，這些措施對於技術發展非常有幫助。

 

低成本硬件具競爭力

元戎啟行的自動駕駛汽車配備了多種傳感器，包括激光雷達及相機，可實現多傳感器融合，有效對道路信息進行感知、推理計算及預測，自動避開障礙物。該公司今年推出兩套方案，有高配的D-PRO及低配的D-AIR。D-PRO採用攝像頭、毫米波雷達及激光雷達，芯片的運算能力兩百多個「套」，成本大概14,000元（人民幣，下同）。D-AIR主要使用攝像頭及毫米波雷達，芯片的運算能力80多個「套」，成本大概7,000元。「硬件成本非常有競爭力的，軟件也帶來市場上最具競爭力的能力。」

劉軒不諱言，自動駕駛汽車需要裝備芯片和多種傳感器，硬件成本會增加，更重要的是需要投入龐大的研發成本，因此車價會比傳統汽車貴，但市場售價仍要視乎車企的策略而定。

 

測試營運「零」意外

元戎啟行先後在深圳、武漢及杭州等地進行測試。至今在全國累計的安全路測里程已超過1,000萬公里，當中並無任何安全事故發生。

劉軒指，最初是在無載人情況下進行測試，把最新的自動駕駛軟件版本進行虛擬測試後，然後在道路上試行，以評估系統表現，了解自動駕駛的安全界線。

元戎啟行在2021年4月取得深圳第一張載人示範運營牌照後，進一步搭載乘客在路上進行測試，希望給乘客更舒適，更平滑的體驗。

2021年7月開始，深圳市民用微信小程序就可預約無人駕駛汽車，至今運營經超過兩年，提供超過八萬人次的出行服務，沒有出現安全事故。有超過96%的用戶給了五星好評。有乘客認為像人類司機一樣，甚至比部分出租車還要平穩。

 

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更新時間:2023-08-18 10:49 資料延遲最少15分鐘
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