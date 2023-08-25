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樓盤點睛：大灣區前海、大灣區珠海

【Presented by：WAW Creation

大灣區前海：前海瑧璽  媽灣低密河景豪宅  配套齊全

歷經十年蝶變，前海進入 4.0 時代，國際化城市中心面貌已然成型，營商環境躍居全球第一梯隊，媽灣更成為全面深化改革創新實驗平台，是「依託香港、服務內地、面向世界」深港都市圈服務業雙中心之一。

前海瑧璽可說是區內目前唯一高拓住宅產品，並且低密純粹可享一線河景，坐落於前海媽灣片區19單元地塊，19單元作為媽灣首開片區，在自貿區投資近8年的建設下，國際化資源與社區配套日漸成熟，專案周邊交通路網暢通，距離媽灣地鐵站僅400米，未來可在前海站換乘穗莞深城際軌道，可快速通達廣州及香港等灣區核心，臨近深珠通道、夢海大道，可快速暢達珠海、澳門以及深圳各主要城區，距深圳灣口岸僅約20分車程，距福田口岸僅約40分車程。

項目周邊高端商業彙聚，前海山姆旗艦店、萬科印里、萬象前海等高端商業環繞，未來還有前海壹方匯、K11 ATELIE、自貿時代中心（5.8萬平方米）與購物中心（約10萬平方米） 落戶於片區。

教育資源方面，則有薈同國際學校、深圳哈羅國際學校與即將開學的前海國王國際學校3所K12國際學校，且臨近在建的中歐國際工商學院，片區內還規劃13所公立學校，教育氛圍濃厚；項目樓前即為前灣公園，與前海石公園無縫銜接，且周邊也規劃橙天嘉禾音樂廳、國深博物館與冰球聯盟等城市頂級配套。

前海瑧璽提供建面106-107平方米3房與128平方米4房住宅產品，戶戶向水，可體驗一線河景，每戶都有超大景觀露台，甚至定製了270度弧度的外立面，將河景引入家中。

瑧璽經過多輪客戶調研，首創「四好戶型」，重點是強、大、好、多；其中強收納：戶型收納率約16-20%（市場一般同類三房收納率只有約10-15%）； 大空間：豎廳戶型客廳開間約4.7米，同類產品是約3.6米；露台進深最大可達約2.4米，一字露台進深約1.9米，同類約1.5-1.7米； 好景觀：戶戶看水，客廳、主臥均可看河景；多拓展：全屋飄窗設計，拓展後使用率可達91%-95%。

 

前海瑧璽

地址：深圳市南山區前海媽灣

開發商：深圳市前海蛇口自貿投資發展有限公司

佔地面積：1.43萬平方米

總建築面積：6.87萬平方米

在售面積：106-128平方米三至四房

售價：總價1,000萬元人民幣起

裝修狀況：裝配式簡裝

產權年限：住宅70年

交付時間：2025年12月

香港代理：中原地產

查詢：8202 8321

 

大灣區珠海：華發香海湖  罕有低密洋房社區項目

珠海龍頭發展商華發在斗門湖心路首個樓盤開盤，華發香海湖佔位西部中心城，與鶴洲高鐵樞紐（規劃中）為鄰，與主城區也就一橋之隔，扼守珠海向西區的橋頭堡位置，通過香海大橋，迅間可達主城區。產品特色採用一字板樓，密度低及實用率高，受到大眾追捧。

項目位據三橋要道，是主城區、橫琴、港澳資源外溢的第一站，可產生「虹吸效應」，吸引資源、人才紛沓而至，區域樓價差勢追落後。其次，從項目出發，豐富的主城區都市生活、金灣航空城的頂級配套、風景醉人的斗門古城風光，通通都近在咫尺。在項目半徑約 10 公里範圍內，更集齊 7 大商業、6 大公園、4大醫療中心等頂級配套，形成高端而又舒適便利的居住氛圍。

華發為項目打造出珠海西區首個全新 5.0 洋房社區，充分迎合了當下高知人士對於健康宜居的需求。項目有約2.7萬平方米的都市酒店度假風格園林，設有健身跑道、樹影氧吧、全齡樂園等10大主題景觀；而圍繞著「家外之家」的生活需求，則打造了摩卡會客廳、兒童活動區、自然綠境等高端設施，拉近與家人、與鄰里、與朋友間的親密關係。

華發香海湖由32棟樓組成，包括2棟高層，以及30棟僅高11層的物業，採取1梯2戶設計，每棟最多22戶，恰當而舒適的圈子，讓生活更從容。另外，項目以列陣式佈局，絕大多數為面向東南的一字板樓，設有最寬約100米的樓間距，意味著每一戶之間的採光和視野都互不干擾。單位更採用創新大橫廳的設計，帶來更佳的採光面和更好的通風效果。示範單位現已開放。

 

華發香海湖

地址：斗門區湖心路西

開發商：珠海華發

總伙數：968 伙

在售面積：約 78 至 108 平方米

間格：3 至 4 房

售價：每平方米 16,500 元人民幣起

產權年限：70 年普通住宅

交樓時間：約 2025 年 3 月

交付情況：精裝

香港代理：奧迪策劃

查詢：9561 6733

 

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更新時間:2023-08-25 13:54 資料延遲最少15分鐘
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