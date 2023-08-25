市場信息：中原大灣區指數兩月累跌3.25%

中原大灣區指數7月份報117.6點，按月跌2.69%，連跌兩個月。12個指數中，錄得跌幅的城市比例大幅上升，共10個，跌幅由0.24%至3.92%，僅東莞及肇慶指數錄得升幅，分別上升2.42%及1.32%。四大中心城市全線報跌，拖累大灣區指數跌幅擴大，深圳及廣州指數同創歷史第二大跌幅，更分別創39個月及28個月新低。

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中原地產住宅部總裁陳永傑表示，內地經濟復甦未如預期，多家大型內房出現債務危機，而市場憧憬政府救市，惜一直未見落實，令樓市觀望氣氛濃，成交膠著。深圳7月份二手成交2,259套，較上月跌6.1%，較高峰期時每月4,000套減少逾4成。廣州7月份二手成交8,096宗，已連跌4個月，較上月減少2.4%，成交量下跌，令樓價亦因此受壓，兩城指數跌幅加大，深圳指數兩個月累跌7.04%，廣州兩月累跌6.59%。

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