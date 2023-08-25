灣區速遞：廣汕高鐵預計下月底通車

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深圳福田汽車站至香港三條跨境專線恢復

綜合深圳市交通運輸局官方網站消息，由福田汽車站往返香港的3條港深跨境專線本月中已正式恢復運營。目的地包括香港機場、海港城和迪士尼樂園，中途停經多個香港熱門地點。現時，這三條跨境專線車型為七座商務車，每條線路每天設一班車，上午8時30分發車，單程約70至120分鐘，行駛專用通道，經深圳灣口岸，實現快速通關。乘客可於「深圳汽車客運」微信公眾號或現場購票。

首屆穗港澳影視產業項目對接會在穗舉辦

以「影動廣州·視界灣區」為主題的首屆穗港澳影視產業項目對接會在廣州閉幕，為期三天的活動共吸引來自香港、澳門、廣州共52家影視機構、行業協會及重點網路平台的相關負責人，發出《加強穗港澳影視產業協作倡議書》。對接會就影視劇碼、協拍服務、影視產業園區等主題設有專場推介，並有多個影視項目合作達成。

「前海港企貸」落地 港資小微企可境外融資

根據國家外匯管理局批覆，國家外匯管理局深圳市分局正式印發《「前海港企貸」業務操作指引》，標誌「金融支持前海30條」中，「支持前海合作區內符合條件的港資小微企業在500萬元人民幣的限額內從境外銀行獲得人民幣貸款」這項措施正式落地實施。目前已有3家前海港資企業成功辦理港企貸業務，融資金額合計1,200萬人民幣，成為政策正式實施後首批受益企業。

大灣區添新物流樞紐 一小時輻射主要城市

位於佛北戰新區佛山官窯鐵路樞紐在周前開通運營，該條樞紐屬國家物流樞紐重點項目，將為粵港澳大灣區企業「廣貨廣出」搭建一條便捷的綠色物流新通道，有利提升大灣區對外輻射能力和外貿服務水平。據悉，專用線將承擔佛山地區鐵路運量800萬噸，為佛山的裝備製造、泛家居產業、電子資訊、生物醫藥、新能源裝備等產業的原材料輸入、產品輸出提供便捷的運輸服務。

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