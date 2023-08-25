moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

個人理財 > 活在灣區

灣區速遞：廣汕高鐵預計下月底通車

廣汕高鐵預計下月底通車

【Presented by：WAW Creation】廣汕高鐵起點新塘站已正式通過靜態驗收，至此廣汕高鐵全線進入聯調聯試階段。該條鐵路線途經廣州、惠州、深汕合作區、汕尾4個市區，東至汕尾站。線路全202公里，設計時速350公里。廣汕高鐵計劃9月30日通車運營，屆時從新塘站出發到汕尾站只需50分鐘左右時間。

Presented by：WAW Creation

深圳福田汽車站至香港三條跨境專線恢復

綜合深圳市交通運輸局官方網站消息，由福田汽車站往返香港的3條港深跨境專線本月中已正式恢復運營。目的地包括香港機場、海港城和迪士尼樂園，中途停經多個香港熱門地點。現時，這三條跨境專線車型為七座商務車，每條線路每天設一班車，上午8時30分發車，單程約70至120分鐘，行駛專用通道，經深圳灣口岸，實現快速通關。乘客可於「深圳汽車客運」微信公眾號或現場購票。

 

首屆穗港澳影視產業項目對接會在穗舉辦

以「影動廣州·視界灣區」為主題的首屆穗港澳影視產業項目對接會在廣州閉幕，為期三天的活動共吸引來自香港、澳門、廣州共52家影視機構、行業協會及重點網路平台的相關負責人，發出《加強穗港澳影視產業協作倡議書》。對接會就影視劇碼、協拍服務、影視產業園區等主題設有專場推介，並有多個影視項目合作達成。

 

 

「前海港企貸」落地 港資小微企可境外融資

根據國家外匯管理局批覆，國家外匯管理局深圳市分局正式印發《「前海港企貸」業務操作指引》，標誌「金融支持前海30條」中，「支持前海合作區內符合條件的港資小微企業在500萬元人民幣的限額內從境外銀行獲得人民幣貸款」這項措施正式落地實施。目前已有3家前海港資企業成功辦理港企貸業務，融資金額合計1,200萬人民幣，成為政策正式實施後首批受益企業。

 

 

大灣區添新物流樞紐 一小時輻射主要城市

位於佛北戰新區佛山官窯鐵路樞紐在周前開通運營，該條樞紐屬國家物流樞紐重點項目，將為粵港澳大灣區企業「廣貨廣出」搭建一條便捷的綠色物流新通道，有利提升大灣區對外輻射能力和外貿服務水平。據悉，專用線將承擔佛山地區鐵路運量800萬噸，為佛山的裝備製造、泛家居產業、電子資訊、生物醫藥、新能源裝備等產業的原材料輸入、產品輸出提供便捷的運輸服務。

 

更多大灣區資訊請瀏覽以下網址：https://mpgba.com/

金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金1914.21914.7
港金1775417761
倫敦銀24.04524.085
鈀金1228.01248.0
鉑金934.3942.3
美電7.84347.8439
更新時間:2023-08-25 13:54 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】