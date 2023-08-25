moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

個人理財 > 活在灣區

宜置宜居大灣區：內地置業有危亦有機 部分項目割價求售 須慎選地段

【Presented by：WAW Creation】疫情過後，內房面臨樓市下跌壓力，有發展商出現債務危機，也有發展商拖欠代理佣金。內房面對「多事之秋」，有些人會認為有「冧市」危機，港仁置業銷售總監黎誼（Joyce）坦言，不可說是錯覺，但要視乎發展商實力及樓盤地段。由於發展商需要資金回籠，估計目前出售物業中，一半以上都是減價求售。

Presented by：WAW Creation

 

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

製作﹕WAW Creation

 

疫情三年，有意在內地置業的港人，只能在線上睇樓，「現在可以親自到現場睇樓，當然是到內地考察。」黎誼表示，疫情累積了購買力，通關後的2月至5月期間，港人購買內地樓情況依然強勁。但到最近內地樓市傳出很多不利消息，加上股市表現不濟，買家都想「冷靜些」。

 

疫情引爆發展商債務危機

大型內房相繼出現債務危機，對內房造成巨大震蕩。黎誼坦言，大型發展商的債務問題存在已久，發展商為迅速擴展，貸款投資令問題愈滾愈大。而且內地房策要求項目須興建至一定程度才可開售，也為發展商帶來很大的資金壓力，不過若非有三年疫情影響銷售，相信未必會出現問題。另外，發展商拖欠代理佣金問題在早年已有發生，更有代理要「打官司」追討，因此需要小心選擇發展商。雖然爆出恒大等「大事件」，難免會影響投資者心態。不過，政府支持保交樓，銀行亦很配合，為置業人士帶來機會，若有合適樓盤，有發展商優惠及可承造按揭等，現時上車的成本會比較寬鬆。「低水位買入，有自住用途，就不用擔心。但要博取未來升值，就要很小心揀選，特別是要選擇地段。」

 

近香港未必屬優質

「很多香港人不懂得選擇地段，會以『近香港』作為選擇。」黎誼舉例，現在以每平方米15,000至20,000元（人民幣，下同），可在中山找到較優質地段，但港人卻會選擇中山南部鄰近珠海的神灣，因為距離較近香港，均價七八千元有售，雖然常住人口少，不算是優質地段，但在開關後卻有很多港人購買當區物業。

 

黎誼指出，買家在疫情前可接受百餘兩百萬元的投資額，開關後卻想以數十萬元至一百萬元買三房單位，因此只能縮窄選擇範圍。例如石岐、東區及西區等當地人也會考慮，配套較成熟的地段，就沒有這個價錢選擇，客人必須懂得取捨。

 

買樓地段先決

內地樓市熱潮迅速減弱，目前部分樓盤售價跌幅驚人。黎誼強調，只要樓盤地段好，未來有發展前景，發展商就不會割價求售。但地段不好，發展商就只能減價吸引買家。例如疫情時買家以視頻睇樓，看不到周邊環境而入手，到開關後實地考察，才發現樓盤位置偏遠，生活及交通配套並不方便。以往這類有很多港人「貪平」買入的樓盤，現在不減價已很難促銷。

 

另一方面，發展商資金困難，有樓盤「爛尾」，因此很多買家傾向選擇現樓項目，物業用料質素及管理有保障。黎誼表示，以往現樓多是貨尾或不受歡迎單位，現在有現樓是因為疫情影響建築及售樓安排而出現。買家要懂得分辨是質素欠佳，還是疫情的時間落差所致，當中可以項目地段的均價來判斷是否值得投資的入手價。「只要識揀，也可以找到優質現樓。」

 

常住人口少 不等於「鬼城」

內地經常傳聞有「鬼城」出現，大型樓盤項目爛尾，或是收樓後無人居住。黎誼坦言，部分偏遠地方會有「鬼城」，但對於當地人常住及考慮居住的地方，是不會有「鬼城」情況出現。一些常住人口不多的樓盤，例如十里銀灘，由於買家主要用作度假，平日居民不多，但每逢假日會有很多人，這類項目不能說是「鬼城」。至於新發展地區，物業在交樓後有發展期，配套需時成熟。例如馬鞍島的樓盤項目，現在屬於銷售及發展階段，常住人口少，仍需時發展，待深中通道開通才見「真章」。

 

置業有危亦有機，黎誼指，現時有很多樓盤可給港人申請按揭，首付由以往三成降至兩成，按揭利率約3.6%，買家可用較低成本上車，加上近期港幣兌人民幣匯率低，樓價可說是更加便宜。

 

 

睇樓團有「怪現象」

隨着疫後通關，大量港人到內地消費。有些未曾接觸內地的年青人，對內地消費及服務態度感覺良好，而考慮內地作為未來發展及移居的地方。黎誼透露，以往買家年齡偏向五六十歲以上，現在則吸引三十多歲，計劃到內地發展的年青人。

 

另外，開關之後不再需要線上睇樓，很多中介代理都紛紛開辦「睇樓團」。黎誼表示，以往一日團為主，現在幾乎全部是兩日團。由於這些睇樓團價錢便宜，甚至免費，所以有些人會利用這些「好處」去遊玩，令睇樓團的質素變得參差，影響真正有意置業考察的買家。最終可能會導致發展商不再支持。睇樓團要繼續舉辦，就要轉向表面樓價便宜，但位置較為偏遠的樓盤。

 

由於兩日團有時會遊玩了幾個地點才到樓盤，黎誼坦言，客人未必知道實際到樓盤的距離時間，就有可能因為便宜而入手。建議要在香港做足準備，搵合適的優質物業代理。其公司也推出45分鐘免費諮詢服務，可面談了解實際需要，才安排睇樓路線。此外，有代理推出新服務，提供商務車，安排香港買家點到點到內地睇樓，聽聞有報團人士不知是商務車服務，上車後擔心危險，在中途要求下車。然而對於真正想買樓的人，會是一個很好選擇。

 

更多內地人來港賣樓

最近有內地旅客來港從事非法賣內地樓而被捕的新聞。黎誼表示，以往在香港從事大灣區房地產的人數不算多，行業生態尚算正常，但開關後，很多內地人知道港人有意內地置業及累積購買力，所以來港銷售宣傳「掘客」，內地人來港做生意的人數是增加了。

 

她透露，現在有些沒有香港商業登記的公司在線上宣傳，甚至在報章刊登廣告，只有電話無地址，但卻有港人光顧。隨着未來輸入外勞，不知生態環境會如何發展。

 

她亦不諱言行業競爭增加，除了香港的銷售同事，也有很多內地的銷售同事來港搵客，有很多新的中介公司，有內地人來港開辦，也有行外人開，所以服務參差，亦曾出現銷售問題，例如商業地方不可居住，但由於港人喜歡住宅物業，所以有中介會將商用項目包裝成居住用途介紹，買家沒有看清楚，收樓就會出現爭拗。有客人聽很多這些新聞，即使項目沒有相關問題，也會「雞蛋裏挑骨頭」，有很多不必要的查問，影響了正規的公司。買家要買住宅或寫字樓，必須要溝通及了解清楚。

 

更多大灣區資訊請瀏覽以下網址：https://mpgba.com/

金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金1914.21914.7
港金1775417761
倫敦銀24.04524.085
鈀金1228.01248.0
鉑金934.3942.3
美電7.84347.8439
更新時間:2023-08-25 13:54 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】