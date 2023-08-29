越秀地產 打造「大灣區人」 宜居新生活

誰能想到，成立僅4年的大灣區，已愈來愈像同一座城市——清晨在廣州悠閒地歎「一盅兩件」，然後施施然出席深圳的會議，下午再往東莞工廠工作後，還趕得上欣賞維多利亞港的落日。

這，就是藍圖「演化」成現實的大灣區新生活！

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相信大家還記得，在今年全國兩會，港區代表委員何超瓊接受採訪時，便毫不猶豫介紹自己是「大灣區人」。

交通打破城市壁壘，也催生全新商業和生活模式，站在大灣區這座「超級城市」的浪尖上，正在面臨轉型的房地產行業，也有了新的發展契機。

為此，深耕廣州40年實力國企越秀地產，在造城之路上，又向前邁進了一大步；其以廣州為總部，通過組建廣州及灣區兩大區域公司，力挺灣區高質量建設，不斷以自身發展，打造高質社區，服務業主，為大灣區人創領更美好的生活。

深耕灣區四十年

今天的越秀地產深耕大灣區，其廣州及灣區兩大區域公司的布局，已囊括廣州、深圳、佛山、東莞、中山及江門等城市，覆蓋四大萬億城市，服務超過200萬業主，聯動珠江東西兩岸濱海新區發展，共榮共生，精準落腳大灣區發展的每一寸熱土。

在改革開放中誕生的國企品牌，往往都是跟隨着時代的使命，與城市共生長；40年長期堅守，也更懂傾聽世界的脈搏，掌握時代的航向。

定位城市運營商

事實，相對外界賦予的房企標籤，越秀地產更傾向於城市運營商的定位，每一個專案的確立，都會探索對區域產業、公共空間、功能佈局和環境面貌的全面優化提升。

也所以，早在「大灣區」之前，在深圳福田、南山還未嶄露頭角之時，越秀地產就參與了華南第一大CBD建設，成為天河世界級商圈第一代開荒者。

當時的廣州，房地產還在萌芽初期，城市化進程需要一張亮眼的名片，國企出身的越秀地產勇擔重任，以廣州人的國際化視野和開放進取精神，緊緊圍繞廣州「CBD中軸線」，深度參與了天河商圈、珠江新城商圈、二沙島片區的打造，其中，天河商圈當年三分之一區域出自越秀地產之手。在此過程中，越秀地產為這個最現代化的區域，奉獻了大量高品質商業物業和住宅項目，包括以廣州IFC為代表的超甲級綜合體，以四季酒店為代表的高端酒店，以二沙島宏城花園為代表的頂級島居別墅，以及以越秀·星匯園和越秀·天河·和樾府為代表的品質人居……如今，以珠江新城為核心的廣州CBD中軸線，已成為全國三大中央商務區之一，是粵港澳大灣區乃至中國標誌性的「經濟座標」。

打造廣州城市中軸地標

作為廣州未來經濟轉型升級的關鍵所在，廣州「科技創新中軸」以中新廣州知識城和南沙科學城為極點，連結廣州人工智慧與數位經濟試驗區等全市域科技創新關鍵節點，打造科技創新軸。和城市高品質發展同行，越秀地產在金融城、琶洲、國際創新城等區域投入核心資源，陸續開發了琶洲南TOD、越秀·和樾府等高品質住宅項目，以及IMC越秀·南方智媒大廈等高端商業專案，全力支援廣州打造數字經濟創新創業創造高地。

南沙的拓荒者

南沙是越秀的另一個重點，回望2000年初的南沙，可以說荒蕪一片，越秀地產作為最早一批拓荒的房企，從濱海花園首盤到今年新晉的慶盛「港人住區」專案，一路紮根南沙20多年，開發了20+標杆專案，深度參與南沙人文全面建設，佔據南沙半壁江山。同時，也一路見證南沙晉升國家級新區、自貿區、廣州城市副中心、粵港澳全面合作示範區，連續多年拿下廣州GDP增速、固定投資總額、常住人口增量等N個第一的成績。

《南沙方案》出台之前，越秀地產已在這片世界矚目的熱土，超前完成布局，一面築造了越秀明珠天悅江灣（備案名：雋越天龍花園）、越秀天悅海灣（備案名：雋浩啟瀾花園）等人居標杆，建設越秀國際金融中心、越秀喜來登酒店、越秀國際總部廣場等產業配套，煥新南沙的世界級封面。

如今，身價顯赫的南沙，離不開越秀地產先見的眼光和篤定的堅持。

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