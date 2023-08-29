moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

個人理財 > 活在灣區

越秀地產 打造「大灣區人」 宜居新生活

【Presented by：WAW Creation

誰能想到，成立僅4年的大灣區，已愈來愈像同一座城市——清晨在廣州悠閒地歎「一盅兩件」，然後施施然出席深圳的會議，下午再往東莞工廠工作後，還趕得上欣賞維多利亞港的落日。

這，就是藍圖「演化」成現實的大灣區新生活！

Presented by：WAW Creation

 

相信大家還記得，在今年全國兩會，港區代表委員何超瓊接受採訪時，便毫不猶豫介紹自己是「大灣區人」。

交通打破城市壁壘，也催生全新商業和生活模式，站在大灣區這座「超級城市」的浪尖上，正在面臨轉型的房地產行業，也有了新的發展契機。

為此，深耕廣州40年實力國企越秀地產，在造城之路上，又向前邁進了一大步；其以廣州為總部，通過組建廣州及灣區兩大區域公司，力挺灣區高質量建設，不斷以自身發展，打造高質社區，服務業主，為大灣區人創領更美好的生活。

 

深耕灣區四十年

今天的越秀地產深耕大灣區，其廣州及灣區兩大區域公司的布局，已囊括廣州、深圳、佛山、東莞、中山及江門等城市，覆蓋四大萬億城市，服務超過200萬業主，聯動珠江東西兩岸濱海新區發展，共榮共生，精準落腳大灣區發展的每一寸熱土。

在改革開放中誕生的國企品牌，往往都是跟隨着時代的使命，與城市共生長；40年長期堅守，也更懂傾聽世界的脈搏，掌握時代的航向。

 

定位城市運營商

事實，相對外界賦予的房企標籤，越秀地產更傾向於城市運營商的定位，每一個專案的確立，都會探索對區域產業、公共空間、功能佈局和環境面貌的全面優化提升。

也所以，早在「大灣區」之前，在深圳福田、南山還未嶄露頭角之時，越秀地產就參與了華南第一大CBD建設，成為天河世界級商圈第一代開荒者。

當時的廣州，房地產還在萌芽初期，城市化進程需要一張亮眼的名片，國企出身的越秀地產勇擔重任，以廣州人的國際化視野和開放進取精神，緊緊圍繞廣州「CBD中軸線」，深度參與了天河商圈、珠江新城商圈、二沙島片區的打造，其中，天河商圈當年三分之一區域出自越秀地產之手。在此過程中，越秀地產為這個最現代化的區域，奉獻了大量高品質商業物業和住宅項目，包括以廣州IFC為代表的超甲級綜合體，以四季酒店為代表的高端酒店，以二沙島宏城花園為代表的頂級島居別墅，以及以越秀·星匯園和越秀·天河·和樾府為代表的品質人居……如今，以珠江新城為核心的廣州CBD中軸線，已成為全國三大中央商務區之一，是粵港澳大灣區乃至中國標誌性的「經濟座標」。

 

打造廣州城市中軸地標

作為廣州未來經濟轉型升級的關鍵所在，廣州「科技創新中軸」以中新廣州知識城和南沙科學城為極點，連結廣州人工智慧與數位經濟試驗區等全市域科技創新關鍵節點，打造科技創新軸。和城市高品質發展同行，越秀地產在金融城、琶洲、國際創新城等區域投入核心資源，陸續開發了琶洲南TOD、越秀·和樾府等高品質住宅項目，以及IMC越秀·南方智媒大廈等高端商業專案，全力支援廣州打造數字經濟創新創業創造高地。

 

南沙的拓荒者

南沙是越秀的另一個重點，回望2000年初的南沙，可以說荒蕪一片，越秀地產作為最早一批拓荒的房企，從濱海花園首盤到今年新晉的慶盛「港人住區」專案，一路紮根南沙20多年，開發了20+標杆專案，深度參與南沙人文全面建設，佔據南沙半壁江山。同時，也一路見證南沙晉升國家級新區、自貿區、廣州城市副中心、粵港澳全面合作示範區，連續多年拿下廣州GDP增速、固定投資總額、常住人口增量等N個第一的成績。

《南沙方案》出台之前，越秀地產已在這片世界矚目的熱土，超前完成布局，一面築造了越秀明珠天悅江灣（備案名：雋越天龍花園）、越秀天悅海灣（備案名：雋浩啟瀾花園）等人居標杆，建設越秀國際金融中心、越秀喜來登酒店、越秀國際總部廣場等產業配套，煥新南沙的世界級封面。

如今，身價顯赫的南沙，離不開越秀地產先見的眼光和篤定的堅持。

 

更多大灣區資訊請瀏覽以下網址：https://mpgba.com/

金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金1936.71937.2
港金1796517972
倫敦銀24.68524.725
鈀金1236.51256.5
鉑金976.1984.1
美電7.84647.8469
更新時間:2023-08-30 02:59 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】