moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

個人理財 > 活在灣區

港人反向湧入深圳 租賃成交量持續上升

【Presented by：WAW Creation】自從去年年底香港和內地解除了通關限制之後，期待復蘇許久的香港旅遊業本以為會迎來大量的內地遊客，因為種種原因，反而出現大量的港人反向湧入內地旅遊，迫爆深圳及周邊各大城市的情况。很多深圳居民反映，在街上碰見港人的機率大增，去深圳食飯、逛街、看電影、娛樂消費的香港遊客，迫滿了大大小小的商場和景點。

Presented by：WAW Creation

 

內地消費「物美價廉」

除深圳外，大灣區的珠海、中山、東莞、惠州等城市，甚至其他省份的一二線城市，如北京、上海、南京、杭州等都出現大量港人的身影。香港的社交媒體上亦出現各類「港人赴深吃喝玩樂的攻略」，奶茶、糕點成為港人的必買手信。

為甚麼會出現這种情況呢？

無他，主要是過去三年疫情港人的消費熱情被積壓，加上人民幣匯率近期一路走低，港人北上的消費成本進一步下降，內地的「物美價廉」成功吸引大批港人反向消費。

 

港人租樓佔比6-9%

隨着反向消費的興起，更多港人已經感受到生活在深圳等內地城市的便利性及舒適性，同時也促使了愈來愈多的港人來內地居住。以深圳為例，在年初通關的初期，港人到深圳租賃住房的佔比就飆升到9%，隨後幾個月雖然有所波動，但佔比依然在6-9%這個高位區間徘徊。

根據美聯物業全國研究中心的統計資料顯示，羅湖口岸、文錦渡口岸、蓮塘口岸、福田口岸和皇崗口岸附近是港人租住最多的區域。這些區域的租金價格主要集中在人民幣4,000-8,000元/月（折合約4,300-8,600港元/月）的水準，比較受歡迎的小區有位於皇崗口岸和福田口岸之間的皇御苑，羅湖三個口岸附近的百仕達花園和鳳凰印象花園。

 

租客鍾情通關方便小區

皇御苑小區，位於皇崗口岸和福田口岸之間，通關便捷，通過區域內2條地鐵線路瞬間便可到達深圳各區。小區戶型豐富，1-5房的戶型均可選擇，其以中小面積戶型為主。主力戶型面積為30-70平方米，租金價格主要集中在人民幣4,000-7,000元/月（折合約4,300-7,600港元/月）。只是要留意的是，小區分為五期，一期竣工於1999年，五期竣工於2021年，房屋新舊程度跨度較大。

百仕達花園位於羅湖東湖片區，雖然與羅湖三大關口有一定距離，但由於地鐵可通達，交通上也算方便。該小區自帶大型商場「喜薈城」，備受港人喜愛。小區共分四期開發，一期1997年竣工，四期2008年竣工，戶型設置較廣，1-5房均有選擇，其中一房、兩房戶型最受歡迎，面積在50-80平方米之間，租金價格為人民幣5,000-7,000元/月（折合約5,400-7,500港元/月）。

至於鳳凰印象花園，則位於羅湖黃貝片區，是市內港人最為集中的區域之一，臨近文錦渡口岸，竣工於2011年，周邊商業、餐飲、娛樂配套齊全，戶型多為1-2房，面積在40-70平方米，租金在人民幣4,000-6,000元/月（折合約4,300-6,500港元/月）。

今年以來，深圳全市住宅的平均租金走勢平穩，租賃盤源的放盤量和成交量都出現雙位數字的上升，可見市場供需兩端活躍。

 

更多大灣區資訊請瀏覽以下網址：https://mpgba.com/

金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金1941.71942.2
港金1801218019
倫敦銀24.52524.565
鈀金1226.01246.0
鉑金970.8978.8
美電7.84287.8433
更新時間:2023-09-01 10:34 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】