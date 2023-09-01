港人反向湧入深圳 租賃成交量持續上升

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內地消費「物美價廉」

除深圳外，大灣區的珠海、中山、東莞、惠州等城市，甚至其他省份的一二線城市，如北京、上海、南京、杭州等都出現大量港人的身影。香港的社交媒體上亦出現各類「港人赴深吃喝玩樂的攻略」，奶茶、糕點成為港人的必買手信。

為甚麼會出現這种情況呢？

無他，主要是過去三年疫情港人的消費熱情被積壓，加上人民幣匯率近期一路走低，港人北上的消費成本進一步下降，內地的「物美價廉」成功吸引大批港人反向消費。

港人租樓佔比6-9%

隨着反向消費的興起，更多港人已經感受到生活在深圳等內地城市的便利性及舒適性，同時也促使了愈來愈多的港人來內地居住。以深圳為例，在年初通關的初期，港人到深圳租賃住房的佔比就飆升到9%，隨後幾個月雖然有所波動，但佔比依然在6-9%這個高位區間徘徊。

根據美聯物業全國研究中心的統計資料顯示，羅湖口岸、文錦渡口岸、蓮塘口岸、福田口岸和皇崗口岸附近是港人租住最多的區域。這些區域的租金價格主要集中在人民幣4,000-8,000元/月（折合約4,300-8,600港元/月）的水準，比較受歡迎的小區有位於皇崗口岸和福田口岸之間的皇御苑，羅湖三個口岸附近的百仕達花園和鳳凰印象花園。

租客鍾情通關方便小區

皇御苑小區，位於皇崗口岸和福田口岸之間，通關便捷，通過區域內2條地鐵線路瞬間便可到達深圳各區。小區戶型豐富，1-5房的戶型均可選擇，其以中小面積戶型為主。主力戶型面積為30-70平方米，租金價格主要集中在人民幣4,000-7,000元/月（折合約4,300-7,600港元/月）。只是要留意的是，小區分為五期，一期竣工於1999年，五期竣工於2021年，房屋新舊程度跨度較大。

百仕達花園位於羅湖東湖片區，雖然與羅湖三大關口有一定距離，但由於地鐵可通達，交通上也算方便。該小區自帶大型商場「喜薈城」，備受港人喜愛。小區共分四期開發，一期1997年竣工，四期2008年竣工，戶型設置較廣，1-5房均有選擇，其中一房、兩房戶型最受歡迎，面積在50-80平方米之間，租金價格為人民幣5,000-7,000元/月（折合約5,400-7,500港元/月）。

至於鳳凰印象花園，則位於羅湖黃貝片區，是市內港人最為集中的區域之一，臨近文錦渡口岸，竣工於2011年，周邊商業、餐飲、娛樂配套齊全，戶型多為1-2房，面積在40-70平方米，租金在人民幣4,000-6,000元/月（折合約4,300-6,500港元/月）。

今年以來，深圳全市住宅的平均租金走勢平穩，租賃盤源的放盤量和成交量都出現雙位數字的上升，可見市場供需兩端活躍。

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