灣區速遞：申請內地大學升學資助下周二截止

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該計劃預期可惠及絕大多數到內地修讀學士學位課程及有不同經濟需要的香港學生。合資格的學生可申領「經入息審查資助」或「免入息審查資助」，前者只提供予通過入息審查的學生。資助計劃的資助款項會按年發放，資助年期為有關學生於指定內地院校就讀的學士學位課程的正常修業期。符合資格的申請人只可在同一學年內，接受「經入息審查資助」或「免入息審查資助」二者其一。

有關資助計劃詳情已上載教育局網頁（www.edb.gov.hk/musss），預計會於2024年第一季或之前通知申請人其申請結果。

大灣區資訊站投入服務

香港特區政府政制及內地事務局宣布，首批「大灣區資訊站」數碼資訊平台正式投入服務，以簡單易用的介面，向市民介紹粵港澳大灣區建設以及各大灣區城市的實用資訊，加深社會各界對高品質發展大灣區的政策方向和便利措施的了解。

首批共七部「大灣區資訊站」已設於港九新界不同地點，發放豐富的資訊，包括大灣區建設的發展歷程、不同領域的發展方向和政策措施。資訊站更加入短視頻介紹港人港企到大灣區內地城市生活和發展的實用資訊，涵蓋申領居住證、開設銀行戶口、購置物業、入學安排、稅務安排、醫療社保等範疇。

粵港澳大灣區發展辦公室表示，將陸續於全港其他地區裝設更多的「大灣區資訊站」，方便市民使用；同時，其內容亦已上載至www.bayarea.gov.hk/gbais，方便市民透過互聯網瀏覽。

港深跨境巴士增開新線 簽注乘車「一條龍」

自8月28日開始，福田汽車客運站增開一批新的深港跨境接駁巴士專線。同時，福田客運站還推出簽注、乘車「一條龍」服務，在站內一樓警務室內配備了港澳通行證自助簽證設備，旅客上車前可持港澳通行證在自助機上辦理續簽，簽注、乘車一站式搞掂。

專線通往尖沙咀、油麻地、觀塘、鑽石山、葵芳、荃灣、沙田、屯門、亞洲博覽館、東涌東薈城、迪士尼樂園、香港機場共12個網站。線路由福田汽車客運站購票始發，經深圳灣口岸通關後，可憑票在永東直巴服務點換乘專線接駁巴士前往目的地。每天10∶15—19∶15發車，每小時發1班。線路平時票價在65元—150元區間（節假日票價以車站實際票價為准）。

購票方面，市民可線上購票。但需要注意的是，亞洲博覽館、東涌東薈城、香港迪士尼這三個網站沒有回程班次，乘客需確定好回程網站再購票，與去程一樣通關後在深圳灣口岸乘坐接駁車輛，返回福田汽車客運站。

（資料：香港特區政府粵港澳大灣區速遞）

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