市場信息：恆大土地儲備1.9億平方米 上半年交付逾24萬套

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據該集團年報，截至2023年6月30日，集團負債總額為23,882億元（人民幣，下同），剔除合約負債6,039.8億元後為17,842.2億元，其中：借款人民幣6,247.7億元、應付貿易賬款及其他應付款項人民幣10,565.7億元（含應付工程材料款人民幣5,961.7億元）、其他負債人民幣1,028.8億元。

其中引人注目的，是集團所擁有的土地儲備1.9億平方米，有市場人士認為這是該集團未來的重要資產。此外，恆大亦參與舊改項目共78個，其中大灣區佔了55個，當中深圳佔比最高，達34個。

同時，恆大亦在報告中指，將以穩經營、化風險為第一要務，全力以赴保交樓，有732個保交樓專案已經全部復工。而據不完全統計，自暴雷以來，已累計完成保交樓超過60萬套，而今年則已交樓24.2萬套，與去年全年30.1萬套相比明顯提速。

此外，據公布，該公司正穩步推進境外債重組相關工作，於4月與債權人簽訂了境外重組支持協議。公司獲得三地法院批准，召集債權人會議以推進重組協議安排。公司也獲香港高等法院批准，延期進行清盤呈請聆訊。

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