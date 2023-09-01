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市場信息：嘉里物流聯網：料貿易環境已走出谷底

【Presented by：WAW Creation】嘉里物流聯網有限公司（股份代號0636.HK）日前公布2023年中期業績。嘉里物流聯網總裁張炳銓表示，地緣政治不穩，持續的通脹壓力，以及不明朗的經濟前景，繼續影響消費信心及全球貿易需求。運費從去年同期的高位回落至疫情前的水平，導致集團收入及核心純利分別下降至253.15億及3.68億港元，惟集團有信心，貿易情況已經在2023年第一季度走出谷底。

【Presented by：WAW Creation

 

據資料，該集團核心純利在2023年第二季度按季上升超過三成，中期股息為每股9港仙。張炳銓指出，即使電子商貿及快遞業務持續受壓，但實際上核心純利跟2019年上半年的正常水平相比，仍然有所進步。而集團的核心純利亦受到利率上升所拖累，與2022年上半年相比，期內利息支出達2.76億港元，增幅超過8成。

 

預期香港業務逐步改善

張炳銓指，以2019年疫情前的核心純利為基率，集團的綜合物流及國際貨運業務保持增長，複合年增長率分別達8%及22%。至於電子商貿及快遞業務方面，主要受到收入來源Kerry Express Thailand拖累而錄得虧損，但預計Kerry Express Thailand在2024年第四季度回復穩定。

其中，在綜合物流業務方面。張炳銓表示，經濟活動恢復，特別是中國內地復蘇，以及Kerry Siam Seaport的業績增加，抵消香港疫情相關服務下跌，令溢利下降的影響。隨着疫後復常，零售業銷售改善，加上贏取新客戶的優勢，他預期香港業務會逐漸改善。此外，集團努力拓展業務，並維持在跨太平洋貿易航線的領導地位。國際貨運方面將繼續加強與順豐控股的合作，在阿布扎比設立新的轉運中心，並加開往返中國內地與美國的空運服務以及相關的物流方案，而新推出的環球海運拼箱服務，拓展了集團的服務範圍，同時亦滿足運送小量貨物的市場需求。

未來展望，張炳銓表示，集團具備穩健的亞洲基礎，廣泛的環球網絡、多元化的客戶組合，現已準備好把握市場復蘇的機遇。有信心整體業績會在短期內有所改善。另外，因應資本市場的波動環境，會繼續審慎管理資本及控制成本，同時致力於促進環境及社會的可持續發展，為各持份者創造長遠價值。

 

電子商貿與快遞業務重組

集團今年7月將部分位於亞洲及歐洲的電子商貿及快遞公司轉移給順豐控股，藉此提升雙方的協同效應。集團執行董事鄭志偉表示，經過內部檢討，相信順豐控股能夠更有效管理集團的快遞業務，透過在快遞方面的豐富經驗及專業知識，更加能夠更快提升整體業績的發展潛力。在重新調整策略後，集團將會投放更多資源，加強發展綜合物流及國際貨運業務，而順豐控股將會繼續運用其行業優勢，引領快遞業務的增長。

在資產負債方面。鄭志偉表示，集團仍然保持穩健的財務狀況及強勁的現金儲備。在2023年6月底，有現金大約78億港元，債務約為82億港元，股東應佔權益約為185億港元，數字跟2022年底相若。雖然利率不斷上升，但集團的利息覆蓋率仍然維持在健康的水平。資產負債比率輕微下降至44.5%，但淨資產負債比率只是2.6%，仍然在相當低水平。

 

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更新時間:2023-09-01 10:34 資料延遲最少15分鐘
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