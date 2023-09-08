市場信息：九月深圳 16個樓盤計劃入市

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除了廣興源藍灣，其餘15個均為住宅，其中也不乏市場上熱度較高的樓盤，當中深圳中原研究中心篩選了可以重點關注的樓盤如下：

京地海樾府

推售348套55、57、78、88和105平方米的2-4房住宅，其中以55平2房為主力戶型，算是小戶型上車盤，在整個片區內比較稀缺。

樓盤位於11號線碧海灣地鐵口，可享地鐵便利。同時按目前學區劃分，與西灣小學、碧海小學、海港小學、紅樹林外國語小學共用小學學區；中學對口深圳市海灣中學。

至於商業方面，靠近寶安西鄉天虹商場，3公里範圍內有寶安大仟里、金港城沃爾瑪商圈。

價格方面，同樣位於碧海灣地鐵口的榕江壹號院，在2021年開盤均價為7.83萬元/平方米帶精裝（人民幣，下同）；而區域內的二手房參考價，松茂御龍灣一期為7.7萬元/平方米、二期8.41萬元/平方米、碧海君庭8.35萬元/平方。

參考周邊房價，預計京地海樾府的上車門檻價格約400多萬元。

綠景白石洲璟庭

樓盤屬於沙河五村舊改的一部分，位於沙河街與新塘街交匯處東南側，周邊有香山美墅、華僑城純水岸等樓盤，位置上屬於豪宅區華僑城組團，而華僑城片區是深圳公認的低密度生活區，距離最近的地鐵白石洲站約600米。

項目共6座主體建築，除去1座變電站，1棟1-2單元為商務公寓，總共1,497戶；1棟3-5單元為可售商品住宅，總共1,257戶；住宅面積約110-187平方米，為3-4房格局。

教育上，根據目前的學區劃分，樓盤地塊對口南山外國語集團沙河小學，初中對口南山外國語集團第二實驗學校（初中部）。片區內未來還有新學校落地建成，實際學區劃分需待教育局公告。商業配套方面，除自身配建外，項目1.5公里範圍內還分佈有華潤萬象天地、益田假日廣場、方大城購物中心、歐洲城等多個商圈，商業氛圍濃厚。

價格方面，周邊最近一次新盤入市要追溯到2020年底，位於項目南側的深業鶴塘嶺花園備案入市，2022年11月底又加推了一批現房，均價都在11萬元/平方米左右。

金地環灣城

樓盤位於福田沙尾片區，臨近已開盤的中洲灣·迎海相距不遠，附近有7號線沙尾站和上沙站，還有規劃中的22號線。戶型產品以大戶型為主，首批預計推售03地塊，包括120-130平方米的3+1房及約180-270平方米的4-5房。

教育上，目前學區劃分為綠洲小學+上沙中學學區，項目自配建有一所72班9年制公立學校。至於購物休閒主要依賴西南側的綠景佐 紅樹林購物中心，距離KK ONE購物中心約1.5公里。

價格方面，周邊最近一次新盤入市為今年初入市的中洲灣·迎海，備案均價8.52萬元/平方米。

華潤超核紫雲府

這個華潤新盤預計本月入市，距離超核中心潤府約300米，配套基本共用。而據資料顯示，華潤超核中心潤府已成為2023上半年住宅銷售金額及面積雙榜第一。

紫雲府總房源有552套，包括保障房86戶，推出82-93平方米住宅。前身原為2022年深圳第二批土拍的A806-0403宗地，商品房毛坯限價約7.24萬元/平方米。

位置上，項目距離深圳北站約400米，除了通往全國各地的高鐵，還有4/5/6號線三條地鐵線可直接在此接駁。教育上，目前學區劃分在深圳外國語龍華初中學區範圍內。

商業方面，周邊有深圳北站繽果空間、星河Coco City等集中商業體，鄰近紅山6979、龍華天虹購物中心；此外，自身將規劃建設建龍華首家五星級萬象系商業體。

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