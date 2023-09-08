moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

個人理財 > 活在灣區

市場信息：九月深圳 16個樓盤計劃入市

【Presented by：WAW Creation】據深圳中原研究中心不完全統計，9月有計劃入市的樓盤有16個，其中以位於光明和南山的項目數量較多。

【Presented by：WAW Creation

 

除了廣興源藍灣，其餘15個均為住宅，其中也不乏市場上熱度較高的樓盤，當中深圳中原研究中心篩選了可以重點關注的樓盤如下：

京地海樾府

推售348套55、57、78、88和105平方米的2-4房住宅，其中以55平2房為主力戶型，算是小戶型上車盤，在整個片區內比較稀缺。

樓盤位於11號線碧海灣地鐵口，可享地鐵便利。同時按目前學區劃分，與西灣小學、碧海小學、海港小學、紅樹林外國語小學共用小學學區；中學對口深圳市海灣中學。

至於商業方面，靠近寶安西鄉天虹商場，3公里範圍內有寶安大仟里、金港城沃爾瑪商圈。

價格方面，同樣位於碧海灣地鐵口的榕江壹號院，在2021年開盤均價為7.83萬元/平方米帶精裝（人民幣，下同）；而區域內的二手房參考價，松茂御龍灣一期為7.7萬元/平方米、二期8.41萬元/平方米、碧海君庭8.35萬元/平方。

參考周邊房價，預計京地海樾府的上車門檻價格約400多萬元。

 

綠景白石洲璟庭

樓盤屬於沙河五村舊改的一部分，位於沙河街與新塘街交匯處東南側，周邊有香山美墅、華僑城純水岸等樓盤，位置上屬於豪宅區華僑城組團，而華僑城片區是深圳公認的低密度生活區，距離最近的地鐵白石洲站約600米。

項目共6座主體建築，除去1座變電站，1棟1-2單元為商務公寓，總共1,497戶；1棟3-5單元為可售商品住宅，總共1,257戶；住宅面積約110-187平方米，為3-4房格局。

教育上，根據目前的學區劃分，樓盤地塊對口南山外國語集團沙河小學，初中對口南山外國語集團第二實驗學校（初中部）。片區內未來還有新學校落地建成，實際學區劃分需待教育局公告。商業配套方面，除自身配建外，項目1.5公里範圍內還分佈有華潤萬象天地、益田假日廣場、方大城購物中心、歐洲城等多個商圈，商業氛圍濃厚。

價格方面，周邊最近一次新盤入市要追溯到2020年底，位於項目南側的深業鶴塘嶺花園備案入市，2022年11月底又加推了一批現房，均價都在11萬元/平方米左右。

 

金地環灣城

樓盤位於福田沙尾片區，臨近已開盤的中洲灣·迎海相距不遠，附近有7號線沙尾站和上沙站，還有規劃中的22號線。戶型產品以大戶型為主，首批預計推售03地塊，包括120-130平方米的3+1房及約180-270平方米的4-5房。

教育上，目前學區劃分為綠洲小學+上沙中學學區，項目自配建有一所72班9年制公立學校。至於購物休閒主要依賴西南側的綠景佐　　紅樹林購物中心，距離KK ONE購物中心約1.5公里。

價格方面，周邊最近一次新盤入市為今年初入市的中洲灣·迎海，備案均價8.52萬元/平方米。

 

華潤超核紫雲府

這個華潤新盤預計本月入市，距離超核中心潤府約300米，配套基本共用。而據資料顯示，華潤超核中心潤府已成為2023上半年住宅銷售金額及面積雙榜第一。

紫雲府總房源有552套，包括保障房86戶，推出82-93平方米住宅。前身原為2022年深圳第二批土拍的A806-0403宗地，商品房毛坯限價約7.24萬元/平方米。

位置上，項目距離深圳北站約400米，除了通往全國各地的高鐵，還有4/5/6號線三條地鐵線可直接在此接駁。教育上，目前學區劃分在深圳外國語龍華初中學區範圍內。

商業方面，周邊有深圳北站繽果空間、星河Coco City等集中商業體，鄰近紅山6979、龍華天虹購物中心；此外，自身將規劃建設建龍華首家五星級萬象系商業體。

更多大灣區資訊請瀏覽以下網址：https://mpgba.com/

金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金1926.31926.8
港金1786717874
倫敦銀23.09023.130
鈀金1212.01232.0
鉑金908.6916.6
美電7.83847.8389
更新時間:2023-09-08 10:49 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】