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深圳啟動「認房不認貸」 料市場回暖步伐加快

【Presented by：WAW Creation】8月30日，隨着廣州官宣樓市「認房不認貸」之後，深圳、武漢、中山、東莞、佛山等多個城市陸續跟進，樓市活力突然被激活。

【Presented by：WAW Creation

 

與此同時，8月31日晚間，中國人民銀行宣布多項利好樓市措施，包括將首套住房及二套住房的最低首付比例下調至二成及三成，二套住房的房貸利率下限下調至LPR+20個基點，另外存量首套住房的房貸利率也可以申請下調。

央行的政策是指導性政策，各個城市只要不突破底線，可以按照自身的情況來執行。可見樓市政策的「盲盒」已經被打開，內地房地產行業逐步恢復良性循環。

 

市場激活

單天簽約量較前周總量高

在剛結束的周末，深圳雖然遭受颱風襲擊，但並沒有澆滅市民看房的熱情。從市場回饋的情況看，多個新房營銷中心人頭湧動，到訪客戶的數量與對上一個星期相比大幅增加5成以上；而且成交的速度明顯加快，單天簽約的數量比過往的一周還要高。與此同時，開發商並沒有出現收回銷售折扣的行為，目前仍然以去庫存為主。

二手房市場的電話諮詢量、帶看量同樣錄得上升，升幅在30-50%左右。一些關注市場已久的客戶還選擇在「認房不認貸」政策實施的當天簽約，以鎖定原本已經商量好的交易條件。在經歷了近幾年市場下行的行情之後，二手房業主顯得相當克制，就目前的情況看，大部分業主並沒有上調價格。

由此可見，深圳市場的交易已被政策激活。那麼接下來，就讓我介紹一下深圳的樓價情況。

 

樓價築底

福田南山均價每平米約10萬元

深圳今年上半年，一手住宅備案16,209套，與去年同期相比上漲0.5%；二手住宅備案16.236套，較去年同期上漲62.9%，備案量達3年來新高，成交氣氛向好發展。價格方面，一二手均有小幅下降，處於築底階段。具體來看，福田區和南山區是深圳房價最高的兩個區域，一手住宅均在人民幣10萬元/平方米左右；而港人最熟悉的羅湖區，其一手住宅均價約為人民幣7-8萬元/平方米，深圳的熱點區域寶安中心片區、龍華區的價格，與羅湖相若。至於與市中心距離比較遠的龍崗區、光明區，其一手住宅的價格則在人民幣4-6萬元/平方米，坪山區一手住宅每平方米的均價可以再低1-2萬元。由此可見，500萬元在深圳購買一個2房單位（面積約50-70平方米），確實綽綽有餘。

由於港人目前在深圳購房的話，無需提供在當地居住、學習或工作年限的證明，亦無需提供社保/個稅的繳納證明便可購買一套住宅，比受限購政策影響的內地居民更為便利。

深圳樓市在經歷了3年的調整後，樓價已經回落到2020年年初的水平，目前全市的平均房價比最高位下跌超過14%，從成交量已經築底的情況判斷，價格調整已基本到位。再加上近期租金回報率穩定上升，河套深港科技創新合作區的規劃已得到中央的批准，深港兩地的合作與發展將更加緊密。

乘着樓市復蘇的東風，此時考慮入市深圳或是一個不錯的時機！

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更新時間:2023-09-08 10:49 資料延遲最少15分鐘
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