中國豪華電動車「出海」! 騰勢D9慕尼黑國際車展「首演」

這是騰勢D9在歐洲的「首演」，亦是中國新電動車豪華品牌步入國際舞台時刻，自然引來全球矚目。

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相信大家都記得，今年上半年比亞迪電動車銷量已突破119萬輛，市佔率突破2成，坐上了全球電動車「一哥」之位。在本周開始舉行的德國慕尼黑車展（IAA MOBILITY）中，據報道，逾四成參展商的總部位於亞洲，參展商中來自中國的數量更以倍升，當中當然少不了比亞迪。

在展覽會上，比亞迪一口氣展出海豹、宋PLUS EV冠軍版、元PLUS9、海豚、漢以及騰勢D9等車型；其中騰勢D9是比亞迪旗下高檔子品牌騰勢（DENZA），將獨家在歐洲首推。

其實，自踏入2023年後，騰勢已頻頻亮相國際舞台，而隨着全球電動化不斷加速，歐洲已成為新能源汽車的重要市場。據有關人士透露，騰勢品牌計劃於2024年登陸歐洲市場；同時亦會不斷豐富其豪華新能源車型陣容，與全球夥伴深化合作、服務全球用戶，共同打造世界級品牌。

8月中國勁銷10,035輛

騰勢是「新能源汽車領導者」比亞迪與「燃油汽車發明者」賓士共同締造的豪華新能源品牌，國際化基因與生俱來。騰勢D9作為騰勢旗下首款MPV，先後推出DM-i和EV兩大版本，結合「設計、乘坐、智慧、駕馭、安全」五大豪華配置迅速征服市場。

在剛剛過去的8月，D9勁銷10,035輛，連續8個月蟬聯中國市場30萬元以上豪華MPV市場銷量冠軍，為用戶帶來宜商宜家的全優出行體驗。

據知目前比亞迪在歐洲市場已取得重大進展，在不到一年的時間內，比亞迪已進入15個歐洲國家，開設140多家門市，並持續擴大經銷網路。

致力打造全球一流產品

在騰勢出海籌備的過程中，始終致力於與全球夥伴打造全球一流產品。在今年3月，在「聲動 勢界」騰勢x帝瓦雷合作發布之夜，全球首款搭載法國DEVIALET帝瓦雷音響的量產車型騰勢N7便驚豔眾人，用創新科技還原聲音本質，將車載聲響帶入4.0時代，締造出新豪華品質生活。

來到8月，騰勢更聯合NVIDIA推出全球首個全保真互動式配置系統。這一創新技術將為用戶提供汽車定製服務，包括顏色、輪轂、內部和細節裝飾等選擇，並提供物理精確的即時數字孿生。這是繼騰勢N7全球上市發佈會宣布搭載NVIDIA DRIVE Orin後的又一次創新合作。

如今，從中國新能源豪華市場脫穎而出的騰勢，已啟動出海戰略規劃，期待讓世界重新認識中國豪華汽車，將中國智慧及成果與世界共用。從今年3月曼谷車展，泰國前總理巴育親臨騰勢展臺體驗D9；到此次慕尼克國際車展D9的亮相，均受到歐洲媒體廣泛關注及用戶期待。

據相關消息人士透露；年內騰勢還將登陸東京車展、泰國車展等國際大型展會。

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