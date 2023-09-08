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BIOHK2023香港國際生物科技論壇暨展覽 展示生物科技創新「無限可能」

【Presented by：WAW Creation】生物科技涵蓋領域廣泛，對改善健康、保護環境和推動可持續發展帶來重大意義。為引領業界及公眾認識亞洲生物科技創新的尖端水平，香港生物科技協會舉辦BIOHK2023香港國際生物科技論壇暨展覽，為業界提供一個展示、交流及投資平台。

BIOHK2023主席于常海教授指，隨着微電子、新物料及人工智能相繼出現，生命研究變得更加快速和細微，以往要幾年時間研究的項目，現在可能幾分鐘就能做到。全球很多有識之士都認為「生物科技是21世紀的工業」，將帶來新一場科技革命！

 

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

製作﹕WAW Creation

 

國際間一般認為生物科技以歐美為先，亞洲起步較遲，生物科技進展緩慢。于常海指，過去十多二十年，中國及香港的生物科技發展已經相當進步。香港以生物科技、人工智能、金融科技作為支柱，推動智慧城市發展。當中又以生物科技最為重要，因為涉及範疇廣泛，與生活息息相關，所以大家也要跟隨這項科技革命前行。

 

「官產學研投用」為基石

「官、產、學、研」界別合作，是推動創新科技的重要基石。于常海強調，生物科技創新還涵蓋「投、用」兩個範疇，除了需要政府政策支持、產業轉化、學術及研究外，還需要資金支持，例如香港引入第18A章「生物科技公司」上市規則，給未盈利的生物科技公司在港上市，便是好政策，並令香港成為世界第二大生物科技上市的地方；而最後則要讓用家知道科技的進展及好處。

 

攜手大灣區 走向國際

首屆「BIOHK2022香港國際生物科技展」以香港為中心，取得巨大成功。今年的BIOHK2023更由香港拓展至大灣區，帶來展覽、演講及一對一商機配對，既重視學術及科技交流，也推動生物科技投資，加上多位重量級國際嘉賓到臨，足可比擬國際一流展覽。「去年香港、今年大灣區、明年國際」，于常海強調要將BIOHK推向國際。

展覽最後一日將設有科普日。于常海笑言，這次是科學家及生物科技從業員「學做展覽」，希望給香港及大灣區的學生及市民，藉此認識生物科技的進展及對自身的幫助，知道生物科技不僅可應用在醫療診治、改善環境，甚至律師、會計、立法者等領域都應參與其中，有很多具世界水平的計劃亦正在進行。

 

重量級嘉賓雲集

BIOHK2023將於9月13至16日，一連四日在香港會議展覽中心舉行。當日生物科技界名人匯聚，超過200位嘉賓親臨演講，分享生物科技創新的最新發展。于常海透露，中國政協副主席梁振英一直支持生物科技發展，將如上屆一樣繼續擔任首位主講嘉賓，並會分享推動河套發展的看法。大會更邀得2011年諾貝爾生理學或醫學獎得主獎Dr. Bruce Beutler教授到臨，分享突破性的抗衰老方法。諾貝爾家族的三兄弟當中的兩位亦會參與盛事，諾貝爾可持續發展基金會主席Peter Nobel將會分享如何通過基金支持可持續發展。

展覽網羅多位世界頂尖科學家，帶來各式各樣的生物科技創新話題。于常海相信參加者可從中獲益良多，亦期望市民知道生物科技並非遙不可及，而是在我們的生活之中。

 

BIOHK2023香港國際生物科技論壇暨展覽

日期：9月13至16日

地點：香港會議展覽中心

查詢：（852） 2799 7688

電郵：info@bio-hk.com

網頁：www.bio-hk.com

 

香港有力成為國際創科中心

「推動香港成為國際創新中心」是BIOHK2023使命。于常海表示，香港是創造奇蹟的地方，彈丸之地已有五間大學成為世界一百強，有很多教授在海外歸來投入科研。而且香港是一個連繫全世界，可作國際交流，方便「走出去、進入來」的地方，國家也想推動大灣區成為香港及澳門一樣的國際化城市，BIOHK的舉辦正好促此一生態圈。

 

 展覽發聲「見者為實」

雖然說「有麝自然香」，但于常海強調，生物科技成果需要向外宣傳。BIOHK就是向世界宣傳，給全世界「見者為實」的機會。他認為，科技公司必須要將研究轉化應用，走向市場，走向市民。不要閉門造車，坐在「象牙塔」。科技人員要多分享，給更多人知道研究成就，這樣投資者及其他持份者才知道如何配合。另外，科技人員得到政府資金支持進行研究，也可通過展覽向政府及市民展示研究成果。

除了鼓勵科技人員分享，大會亦致力推動香港及大灣區學生參與，深入了解生物科技創新發展，因此特別向大學生及研究生派發免費門票。于常海透露，內地有大學教授提出要安排學生參加，認為學生參與四日展覽，可看到未來十年要做的事。

 

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更新時間:2023-09-08 10:49 資料延遲最少15分鐘
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