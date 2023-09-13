BIOHK2023香港國際生物科技論壇暨展覽 明日啟動 一連四日綻放「萬花筒」主題

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諾貝爾得獎者首日登場

Dr. Bruce Beutler教授是一位美國免疫學家和遺傳學家，2011年憑藉「關於激活先天免疫的發現」獲得諾貝爾生理學或醫學獎。近年，他的實驗室還開發了自動減數分裂圖譜（Automated Meiotic Mapping, AMM）平台，令克隆（clones）定位成為實時程序。BIOHK2023主席于常海教授表示，通過實驗發現在小老鼠身上注入不同癌細胞，都不會令小老鼠患癌，這項研究令對抗癌症及抗衰老取得突破性進展，有機會改變人類健康，實現活到150歲。

年屆95歲的中國科學院院士韓濟生，是中國痛症學之父，一直致力研究針灸鎮痛機制。于常海透露，韓濟生是唯一中國學者得到美國的研究基金，在中國進行研究達20年。他將分享利用針灸治療不育及令試管嬰兒成功率增加30%的方法。同時，經大會評選，將會向他頒發終身成就獎。

重量級嘉賓雲集

BIOHK2023嘉賓雲集，有北大教授、首都醫科大學校長饒毅；中國肝炎防治基金會理事長王宇教授；哈佛大學教授、美國科學院醫學院院士Raju Kucherlapati教授等嘉賓蒞臨分享，內容豐富而且多元化，例如神戶大學副校長近藤昭彥教授，分享利用人工方式製造聰明細胞，可提取空氣中的二氧化碳轉化成做能量及食品。中國科學院高福院士為香港及大灣區學生講解科普，並為其介紹病毒的科普著作進行簽書會。香港的投資女神、啟明創投主管合伙人梁穎宇分享投資心得等。展覽內容豐富，參與嘉賓眾多，而且每位獨當一面，不能盡錄。

于常海強調，很多人以為生物科技只是醫藥，其實不然。論壇內容有如「萬花筒」，希望令參加者知道亞洲的生物科技創新「很利害」，假以時日將可改變世界。

業界高度重視

BIOHK2023已然成為國際關注的生物科技界盛事，並且受到國際頂尖雜誌的青睞。《科學》雜誌成為大會銀贊助人，《自然》雜誌主理生物科技及生命科技研究的編輯還會親自來港，於9月16日（星期六）的科普日教導香港及大灣區學生撰寫文章技巧，機會難逢。此外，歐洲著名藥業雜誌將同期推出介紹香港及大灣區的生物科技的專刊。

帶動大灣區 走向國際

「香港是國際城市，很適合發展生物科技這項國際產業。」于常海表示，BIOHK可以幫助內地生物科技經香港走向世界，也幫助世界經BIOHK走進內地。香港的生物科技公司及大灣區的研究院，應要共同合力幫助BIOHK走向世界。此外，香港生物科技協會推動大灣區生物科技創新發展亦責無旁貸，香港可借助大灣區、融入大灣區、帶領大灣區走向世界。相信憑藉香港作為金融中心及物流中心，加上擁有大灣區市場，將會享有獨特優勢。

提議政府投資初創公司

全球的生物科技發展，很多是「大門打開，小門未開」。于常海認為，香港科技發展不能落後他人。政府在大學投放資源之餘，也應着眼初創公司，協助他們發展成為企業。他指出，歐美政府會將資源直接投給公司，在將來的稅收獲益。建議香港政府放膽發掘及投資初創公司，只要有一間可改變世界的公司誕生，就會引發連鎖反應，吸引全世界的基金到來。「團結就是力量，政府只要成立委員會，就會有很多有識之士願意幫忙。」

主題包括：抗衰老 治療癌症

展覽首日以抗衰老為主題，第二日以癌病治療為主軸，分享最前瞻的癌症做法。另外也有合成生物學在醫療健康中的潛力、用細胞/基因療法改寫健康、RNA醫學的治療及疫苗，從實驗室到IPO、中國生物製藥業的「出海」、從農場到藥廠等豐富話題。內容不只理論，還很實用。

「生物科技以科學為本，要說實話，不可嘩眾取寵。」于常海坦言，科技進展過程中存在大量抄襲，香港作為國際創科中心，期望業內人士能夠堅守道德，這也是未來生物科技發展所需推動的行為。展覽設有生物科技產業的道德規範的環節，內地致力「學術打假」的北大教授、首都醫科大學校長饒毅將作分享。

于常海再強調，今次展覽會內容豐富，可看到很多新鮮事有趣的生物科技內容，例如通過食療補充人體的稀有元素，幾分鐘就可得出結果的檢測壓力棒、拍攝眼球影像即可通過AI從微絲血管判斷中風機會、微創開腦手術、舊藥新用治療糖尿病等，還有很多先進研究及產品展示。

此外，大會更特設項目交流會大賽，將評選出五間最具「潛力」的公司，頒發獎項以作鼓勵及肯定。于常海指，展覽結束後，會將演講內容記錄成報告，以助香港在生物科技方面訂立未來發展計劃。

主席歡迎辭

在中央政府大力支援香港建設國際創新科技中心的背景下，香港政府全力推動生物科技的發展。截至2022年10月底，共有53家尚未實現盈利的公司在香港集資約1,160億港元，集資規模位居全球第二。最近，《上市規則》第18C章引入了新的上市制度，進一步降低了具有高增長潛力的創新科技企業在香港交易所上市的門檻。

香港因其作為特別行政區的獨特地位而被視為通往中國的門戶，這為希望利用粵港澳大灣區（GBA）持續增長的海外投資者提供了豐富的機會。粵港澳大灣區是由中國政府發起的一項計劃，旨在將香港、澳門和珠江口沿岸的其他9個城市連接起來，形成一個可與矽谷相媲美的國際科技創新中心。憑藉其強大的曝光度和國際融合度，香港已成為中國企業尋求海外擴張的首選跳板。因此，香港憑藉其地緣政治優勢、世界一流大學和亞洲第一生物技術IPO市場的美譽，成為全球投資者在亞洲生物技術革命中心獲益的安全港灣。我們希望BIOHK2023將有助於推動這一進程。

香港在粵港澳大灣區的地位使企業能夠利用中國大陸的大量人才和資金。COVID-19加速了生物技術產業的發展，並擴大了其對解決人類最大健康問題的影響。從人工智慧輔助藥物研發到新興尖端生物技術，都在疫情期間取得了巨大進展。例如，mRNA疫苗的問世及時提醒了全世界生物技術的重要性。我們的使命，是在BIOHK2023上展示這些進展並促進合作。

BIOHK2023是生物科技行業不容錯過的盛會！無論您是想擴展全球網路，探索新市場，吸引政府或私人資金，還是投資下一個生物科技獨角獸，BIOHK2023都將成為您實現願望的平台。

我們期待在BIOHK2023中見到您。 （節錄）

日期：9月13至16日

地點：香港會議展覽中心

查詢：（852） 2799 7688

電郵：info@bio-hk.com

網頁：www.bio-hk.com

展覽、演講、創商機

香港位於區域和全球主要工業、金融、學術、研究和創新領域的中心，是利用其全球生物技術戰略中心地位的黃金地段。在中國國家主席習近平和「十四五」規劃的支持下，香港有望成為國際創新科技中心。BIOHK2023以「官、產、學、研、投、用」推動生物科技創新發展，並由香港拓展至大灣區，帶來展覽、演講及一對一商機配對，既重視學術及科技交流，也推動生物科技投資，展覽最後一日還將設有科普日，加深市民對生物科技的認知。

BIOHK2023日程表

BIOHK2023是給予生物技術公司擴大網絡、提高知名度和創造新商機的高效平台。企業可藉此與潛在合作夥伴會面及聯繫交流，展示突破性研究和尖端技術，並有助了解競爭對手、行業趨勢及最新進展。展覽內容多元化，涵蓋智能醫療、製藥設備、精準醫學、美容、生物技術服務、醫療保健和營養保健品、醫療裝置、製藥、新型藥物與藥物技術有關的轉讓、海洋生物技術等範疇，並有政府、學術界及研究機構參與。以下是主題演講及部分焦點議題。

展覽會詳情可瀏覽BIOHK2023網頁：www.bio-hk.com

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